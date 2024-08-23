Потрясающий рекорд: Алматы вошел в список 180 самых комфортных городов мира
По уровню жизни южная столица Казахстана сегодня обгоняет Шанхай, Мехико, Новосибирск и идет вровень с Екатеринбургом (Россия) и Тираной (Албания). Характерно, что больше ни один крупный город Центральной Азии в этот список не попал.
Отметим, что Индекс качества жизни складывается из показателей уровня покупательной способности, безопасности, здравоохранения, климата, стоимости жизни, загрязнения, соотношения цены недвижимости к уровню доходу и даже времени на путь от дома до работы. Важно отметить, что Индекс основан на данных и опросах пользователей, собранных Numbeo, и не отражает официальные данные.
Единственный город Центральной Азии, вошедший в рейтинг Numbeo — Алматы. Фото: numbeo.com
В результате Алматы набрал 89,1 балла.
- Индекс покупательной способности – 37,7 (в 2023 году – 35,7)
- Индекс безопасности – 46,3 (36,7)
- Индекс здравоохранения – 48,7 (47,7)
- Климатический индекс – 86,4 (86,4)
- Индекс стоимости жизни – 35,9 (30,9)
- Соотношение цены недвижимости к доходу – 12,2 (12,8)
- Индекс времени в пути в пробках – 39,7 (38,2)
- Индекс загрязнения – 78,6 (77,9)
Фото: numbeo.com
Возглавили рейтинг самых комфортных городов два нидерландских города – Гаага с 217,3 балла. На втором месте – Эйндховен (206,9), на третьем – Люксембург с 205,5 балла.
Ранее мы рассказали об отечественном рейтинге качества жизни в 26 городах Казахстана по итогам 2023 года.