Потрясающий рекорд: Алматы вошел в список 180 самых комфортных городов мира

По сравнению с таким же рейтингом 2023 года Алматы поднялся на 44 позиции, с 223 места на 179-е. Такая рекордная динамика объясняется ростом всех показателей – от уровня благосостояния до уровня безопасности, сообщает Zakon.kz.

По уровню жизни южная столица Казахстана сегодня обгоняет Шанхай, Мехико, Новосибирск и идет вровень с Екатеринбургом (Россия) и Тираной (Албания). Характерно, что больше ни один крупный город Центральной Азии в этот список не попал.

Отметим, что Индекс качества жизни складывается из показателей уровня покупательной способности, безопасности, здравоохранения, климата, стоимости жизни, загрязнения, соотношения цены недвижимости к уровню доходу и даже времени на путь от дома до работы. Важно отметить, что Индекс основан на данных и опросах пользователей, собранных Numbeo, и не отражает официальные данные.

Единственный город Центральной Азии, вошедший в рейтинг Numbeo — Алматы. Фото: numbeo.com

В результате Алматы набрал 89,1 балла.

Индекс покупательной способности – 37,7 (в 2023 году – 35,7)

Индекс безопасности – 46,3 (36,7)

Индекс здравоохранения – 48,7 (47,7)

Климатический индекс – 86,4 (86,4)

Индекс стоимости жизни – 35,9 (30,9)

Соотношение цены недвижимости к доходу – 12,2 (12,8)

Индекс времени в пути в пробках – 39,7 (38,2)

Индекс загрязнения – 78,6 (77,9)

Фото: numbeo.com

Возглавили рейтинг самых комфортных городов два нидерландских города – Гаага с 217,3 балла. На втором месте – Эйндховен (206,9), на третьем – Люксембург с 205,5 балла.

Ранее мы рассказали об отечественном рейтинге качества жизни в 26 городах Казахстана по итогам 2023 года.