Впервые в Казахстане конкурс на аренду сельхозугодий пройдет в электронном виде

Проект поддержан рядом министерств и опробуется в Сарканском районе Жетысуской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Пилотный проект электронных конкурсов по предоставлению права временного возмездного землепользования для ведения сельскохозяйственного производства реализуется в Жетысуской области.

"Проект называется "Земля по закону" и внедряет его акимат области совместно с областной прокуратурой, — рассказал руководитель ГУ "Управление земельных отношений" Ермек Апеков. – Если объяснить суть проекта проще, то сейчас эти конкурсы проходят, скажем так, "вручную". А в рамках нового проекта вся процедура распределения земли оцифровывается. И конкурсы будут проводиться уже без человеческого участия. Система примет заявление, определит победителей. Здесь исключаются все коррупционные риски, идет дебюрократизация процесса, все понятно и прозрачно".

При этом желающему получить сельхозугодья в аренду уже не надо будет собирать справки, достаточно будет электронного заявления на соответствующей платформе. Разработанная в ходе реализации проекта система связана с базами нескольких министерств — сельского хозяйства, юстиции, финансов, труда и социальной защиты населения. И необходимые сведения из этих баз о любом участнике конкурса будут запрашиваться автоматически.

"Впервые по всей стране в пилотном режиме планируется проведение конкурса на земли сельскохозяйственного назначения в Сарканском районе нашего региона. Почему выбран именно этот район? Потому, что здесь недавно прошло зонирование территорий. Все земельные участки четко определены по 7 категориям. Это территории населенных пунктов хозяйственного назначения, особо охраняемые территории, лесной фонд, водный фонд, земли запаса. После электронного конкурса в Саркане, который пройдет уже в ноябре 2024 года, опыт будет транслироваться на уровне всего региона, а затем распространяться по стране". Руководитель ГУ "Управление земельных отношений" Ермек Апеков

Для того, чтобы "бездушная система" смогла вывести результаты конкурса, каждому его участнику присваиваются баллы по определенной схеме. Например, баллы начисляются за наличие в хозяйствах транспорта, специалистов, поголовья скота. Лишние баллы получают начинающие предприниматели.

"Здесь важно то, что при проведении конкурса достигается полная автоматизация процесса, — сообщил заместитель начальника Управления по защите общественных интересов прокуратуры области Бекзат Ерузаков. – Это важно, когда речь идет об исключении коррупционных рисков, уменьшении документооборота, максимальном удобстве для граждан".

Правда, есть уточнения.

"Некоторые физические и юридические лица не смогут участвовать в этом электронном конкурсе. Это граждане других государств, юридические лица иностранных государств, люди без гражданства. Не примет к участию система и заявления от юридических лиц Республики Казахстан с иностранным участием, международных организаций, научных центров с международным участием, кандасов, еще не получивших гражданство РК". Ермек Апеков

Исключено участие в проекте хозяйств, размер земельных участков которых превышает предельный установленный в РК размер. Агроформирования, земли которых были возвращены государству через суд, также не смогут стать участниками электронного конкурса. Те, у кого есть долги по налогам, для участия в конкурсе должны их предварительно погасить.

Талдыкорганские предприниматели одобряют новшество.

"Думаю, что условия электронного конкурса на землю заставят фермеров дисциплинироваться. Вовремя и правильно оформлять скот, платить налоги своевременно, не держать "теневых" работников. А это уже большие подвижки", — сказал предприниматель Валентин Горбачев.

Регистрировать участников конкурса система будет пять дней, с момента, когда о конкурсе будет официально объявлено в СМИ и социальных сетях, а также на официальных страницах госорганов. Результат электронный ресурс выдаст практически сразу, как только "прогонит" по балльной системе все официальные данные участников. Заявку на конкурс можно будет оставить по специальной ссылке на сайте Министерства финансов РК, выбрав соответствующий лот.