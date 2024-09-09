Большая вода может вернуться: как Костанайская область готовится к паводку

В Костанайской области специалисты говорят о высоком риске повторения обильного половодья весны 2024 года. Сегодня все службы корректируют планы и заново оценивают возможные последствия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Прогнозы

В 2024 году первые факты подтопления жилых домов зафиксировали на юге Костанайской области. Позднее объем притока талых вод превысил всевозможные прогнозы и привел к подтоплению сел и городов там, где большой воды не видели около 20 лет. Уровень рек превысил ранее фиксируемые максимумы на метр и более по сравнению с данными предыдущих лет. Речь о самых крупных реках региона Тобол, Торгай, Аят.

"Сегодня наблюдается большая влагоемкость почвы, почти отсутствует разгрузка и фильтрация боковых приточностей рек Тобол и Аят. Подъем грунтовых вод значителен по отношению к прошлым годам наблюдений. Есть большая вероятность, что может повториться ситуация во время половодья 2024 года. Потому нам надо обеспечить максимальную свободную емкость водохранилищ многолетнего регулирования. Это позволит отработать в более безопасном режиме", – прокомментировал возможные риски директор областного филиала АО РГП "Казводхоз" Даурен Абдикамитов.

Сбросить планируют порядка 400 млн кубометров воды, освободив почти половину суммарной емкости Каратомарского и Верхнетобольского водохранилищ.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Говоря простыми словами, уже осень, а воде некуда уходить. Дождливое лето 2024 и 2023 годов (здесь стоит вспомнить также провалившуюся год назад именно из-за обильных осадков уборку) заметно пополнило подземные месторождения воды. Все это привело еще и к значительному повышению уровня грунтовых вод. И если прежде большая часть талого стока просто впитывалась в почву, то в нынешних условиях вода, вероятнее всего, пойдет верхом. А значит, надо готовиться к возможному повторению сценария минувшей весны.

В ДЧС Костанайской области отмечают, что, учитывая опыт этой весны, уже пересматривают списки подверженных подтоплению населенных пунктов. Также корректируют план работы противопаводковых мероприятий.

Специалисты же акцентируют внимание на работе Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ, являющихся частью так называемого Тобольского каскада. Суммарная емкость этих двух водохранилищ составляет более 1,4 млрд кубометров воды. Именно они позволяют защитить населенные пункты от подтопления. Речь о жителях нескольких районов Костанайской области, а также четырех из шести городов региона, включая Костанай. По приблизительным подсчетам, из рек Тобол и Аят (именно здесь расположены Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища) получают питьевую воду больше 60% населения региона. И если в засушливые годы был риск оставить людей без питьевой воды, теперь картина диаметрально противоположная.

Реалии

По официальным данным Костанайского областного акимата, последствия паводка 2024 года здесь устраняют до сих пор. Это те регионы области, где был объявлен режим ЧС природного характера. В списке Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский, Карасуский, Костанайский район и город Костанай.

Власти уже возвели новые дома для пострадавших, освобождают территории с непригодными для жилья домами. А в Костанае на месте жилого района планируют разбить парк.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Но есть районы, где вода так и не ушла. В Карасуском районе до сих пор перекрыта дорога, ведущая напрямую из Костаная к райцентру. Местным жителям приходится делать крюк через соседний район, либо пытаться проехать по полям. Но это получается не всегда из-за обильных осадков. Сама же дорога областного значения до сих пор подтоплена. В районе пытаются отвести воду в поля, но работы еще не завершили.

В ДЧС Костанайской области отметили, что из-за особенностей рельефа невозможно обеспечить защиту от подтопления отдельных сел. Однако в ряде населенных пунктов этим летом возводят заградительные дамбы. Часть из них существовала когда-то, теперь объекты восстанавливают в Костанайском районе и районе им. Б. Майлина.

Вместе с этим спасатели отмечают, что с завершением вегетационного периода, то есть во второй половине сентября, планируется увеличение сброса воды с Каратомарского водохранилища. Почти месяц, как затворы плотины открыты на 40 кубов в секунду. Но ожидаемого снижения уровня воды нет. Среди причин специалисты называют дождливое и относительно прохладное лето, что, помимо всего прочего, привело к заметному уменьшению объемов испарения с зеркала водохранилища.

"В связи с планируемым повышением сбросов с Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ имеется возможная угроза подтопления дачного общества "Садовод" в Костанае, расположенного в пойме реки Тобол. Планируемые сбросы с Каратомарского водохранилища с 16 сентября 2024 года составят 50 кубометров/сек, с 23 сентября – 70 кубометров/сек", – отметил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Омиржан Тукушев.

Осложняет задачу спасателей и работников "Казводхоза" тот факт, что гидрологический прогноз на весну 2025 года РГП "Казгидромет" представит лишь к 1 февраля 2025 года. В случае, если сегодняшние опасения подтвердятся, готовиться к большой воде, по большому счету, будет уже поздно. Зимой затворы плотин сильно не откроешь. Они, а также все остальное оборудование, заледенеют, а значит, управлять процессом станет как минимум сложно.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"В целях безаварийного попуска в случае возникновения угрозы безопасности и сохранности основных сооружений водохранилища сброс будут осуществлять до проектной пропускной способности. Это значит, что зона подтопления может быть увеличена. Максимальная пропускная способность Каратомарского водохранилища 6850 метров в секунду. В период паводка 2024 года при сбросе 3,3 тыс. кубометров в секунду были подтоплены населенные пункты ниже по течению, включая Костанай, а также села Костанайского района", – отметил заместитель руководителя Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат Абжанов.

Объявленные после паводка результаты обследования Каратомарского и Верхнетобольского водохранилищ показали, что объекты требуют ремонта. В течение лета сотрудники "Казводхоза" вели работы по восстановлению и ремонту плотины и оборудования. Но капитальных работ не выполнили. Проекты капремонта планируют реализовать в ближайшую трехлетку.