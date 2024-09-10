Дух свободы: что говорят казахстанцы и иностранные гости в соцсетях об Играх кочевников в Астане

В Астане продолжаются V Всемирные игры кочевников, за трансляцией которых следит весь мир. Редакция Zakon.kz собрала подборку ярких отзывов о ходе международных спортивных состязаний по этническим видам спорта.

Уже третий день продолжаются захватывающие поединки. Сегодня, 10 сентября, состоялись соревнования по көкпару между сборными Казахстана и США. И снова отечественная сборная в плюсе – в конно-спортивной игре казахстанцы одержали над ковбоями победу со счетом 12:4. Финал по этому виду соревнований состоится 12 сентября.

Фото: акимат города Астаны

Накануне, 9 сентября, сборная Казахстана победила команду из США на отборочном туре по кок-бору со счетом 18:0.

В эти часы в Астане проходят V Всемирные игры кочевников. Наблюдают за интригующими соревнованиями как казахстанцы, так и туристы из разных уголков мира. Масштабы мероприятия поражают – в играх принимают участие более 2 тыс. спортсменов из более чем 85 стран. Они соревнуются в 21 виде спорта и представляют традиционные игры и состязания кочевников. Наши спортсмены показывают наилучшие результаты. Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей – 14 золотых, три серебряных и восемь бронзовых.

Впечатленные ходом соревнований Всемирных игр кочевников в Астане пользователи размещают в сети видеоролики, на которых видны самые яркие моменты грандиозного открытия соревнований и вся зрелищность мероприятия.

К V Всемирным играм кочевников прикован взгляд иностранных обозревателей, которые интересуются ярким событием, проходящим в Казахстане.

Так, председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давида высказался о ходе соревнований, отметив, что его невероятно поразила игра сборной Казахстана по көкпару, которая с крупным счетом обыграла соперников.

"Я был поражен темпом игры хозяев поля. Скакать на лошади и бороться за серке – непростая задача. На соревнованиях уникален каждый вид спорта. На стадионе "Астана Арена" состоялось торжественное открытие игр под знаменем мира и общечеловеческих ценностей".

Он отметил, что казахский народ может гордиться церемонией открытия, которая была абсолютно потрясающей. Для западного человека невероятно видеть дух номадов".

Вместе с тем испанский журналист Иоланда Гарсия рассказала в интервью Адилю Балтабаеву, что Всемирные игры кочевников впечатлили ее больше, чем историческое мероприятие во Франции. "Это лучше Олимпиады в Париже. Я в шоке", – заявила Иоланда в беседе с казахстанским журналистом.

В Сети также стал популярен комментарий представителя монгольской делегации Болдыр Чемека, который отметил схожесть казахской и монгольской культур.

"В казахской и монгольской культурах много общего. И Всемирные игры кочевников – доказательство. Нам очень нравится в Казахстане, такая красивая столица. Теперь буду приезжать сюда как турист".

Не обошел вниманием крупнейшие в мире соревнования по национальным видам спорта политолог Талгат Калиев. На своей странице в Facebook он поделился мнением о масштабах соревнования, поразившись количеству участников.

"Больше всего меня удивило, сколько стран, оказывается, не считает кочевую культуру чужой и увлекаются этими видами спорта. Количество флагов на открытии было впечатляющим. Недаром президент Токаев назвал открывающиеся Игры олимпиадой кочевников. Трогательным было участие глав братских кыргызского, узбекского, туркменского и татарского народов, продемонстрировавших значение, которое они придают нашей общей культуре и традициям. И подобные состязания будут, безусловно, сближать народы".

Популярные блогеры в соцсетях ежедневно делятся с тысячами пользователей своим мнением об историческом мероприятии в Астане.

Уровнем организации церемонии открытия V Всемирных игр кочевников был впечатлен блогер Азамат Ергалиев, который в социальных сетях написал о своих эмоциях:

"После церемонии открытия World Nomad Games 2024 я с уверенностью могу сказать: в Астане научились проводить большие международные мероприятия. По уровню организации, безопасности, тайминга, трансфера церемония открытия в "Астана Арена" была безупречной. Меня поразил масштаб. Сотни и сотни артистов, огромное количество костюмов, кони, караваны верблюдов, массивные конструкции под сводами стадиона. Это было очень эффектно".

Тревел-блогер Асет Мурзабаев в своем Instagram также высоко оценил уровень открытия Игр, лестно высказавшись об организации мероприятия.

"Всем участникам мероприятия на местах предоставлялся брендированный шопер и флаг Казахстана. В шоу участвовали, может быть, сотни или тысячи актеров, верблюды, собаки, лошади, орлы, чего я только не увидел на сцене. Кульминацией было выступление Димаша. Даже не представляю, как сложно организовать такое мероприятие. В целом, все прошло отлично. Сами Игры я считаю хорошей традицией тюркских народов".

Не только блогеры и иностранные зрители делились положительными впечатлениями и эмоциями о проведении Всемирных игр кочевников.

Множество ярких публикаций появилось в Сети от казахстанцев после феерического открытия Игр и выступления звезд.

Присутствующие на мероприятии были очень довольны теплой и дружеской атмосферой в этноаулах, которые развернулись в Астане с начала открытия V Всемирных игр кочевников, делясь об этом воспоминаниями с подписчиками в соцсетях.

@akmatovaaida1 World Nomad Games 5 Дуйнолук Кочмондор оюну 5 Всемирные Игры Кочевников 5 ♬ Алга — ПБЛ75

Многие иностранные гости посещали установленные на площади юрты, с удовольствием знакомясь с культурой казахского народа в этническом комплексе под открытым небом.

Некоторые отметили невероятное выступление Димаша Кудайбергена на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане. Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген вместе с лучшими хореографическими коллективами страны исполнил композицию "Киелi Мекен".

Песню написал казахстанский композитор Ерболат Кудайберген на слова Каната Айтбаева, руководителя творческого центра DimashAli.

V Всемирные игры кочевников направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как важного наследия человеческой цивилизации. Инициатива, впервые реализованная в Кыргызстане, после приобрела глобальный масштаб, привлекая внимание все большего числа стран и широкой аудитории далеко за пределами Евразии.

Всемирные игры кочевников проходили в 2014, 2016 и 2018 годах в Кыргызстане, в 2022-м – в Турции, а в 2024 году столица Казахстана принимает гостей из почти 90 стран мира. Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.