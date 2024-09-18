Водная осада в Костанайской области: как власти борются с последствиями паводков

В Карасуском районе Костанайской области несколько озер вышли из берегов еще весной. Но вода так и не ушла, блокировав движение по дороге областного значения. Корреспондент Zakon.kz выехал туда, чтобы выяснить, как аграрии и местные власти, объединив усилия, работают над решением проблемы.

14-й километр

Настоящее море разлилось вблизи села Карасу. Дорога "Карасу – Костанай" в буквальном смысле уходит под воду на 14-м километре. Вода подступает с двух сторон.

Ездят теперь жители района в областной центр либо по полям, либо через соседние районы, наматывая на десятки километров больше обычного. Полевая дорога тоже не всегда доступна, особенно после дождя. И сельчане с опасением ждут осенней распутицы. Расходы на доставку продуктов, топлива, многих других товаров заметно возросли.

Карасуский район по площади – самый большой район Казахстана. Здесь традиционно засевают более 670 тыс. гектаров. Но этим летом клин в более чем 10 тыс. га остался под водой.

"Мы этой весной посеяли 20 тыс. гектаров. Обычно сеем 22 тыс. га. Сегодня убрали чуть больше 40% площадей. Если погода не подведет, то до конца сентября, надеюсь, уборку завершим. Можно бы и быстрее, но мы не можем работать полный день. Утром обильная роса – выходим в поле ближе к 10-11 утра. Вечером, чуть солнце садится, приходится останавливать работы, потому что влагу натягивает. Вокруг нас вода", – описал текущую ситуацию директор ТОО Талгат Малаев.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Люди и техника готовы чуть ли не к круглосуточной работе. Но природа берет свое. Даже днем техника идет по полю, как по мягкому мху. Сидя в кабине комбайна, ощущаешь, как под колесами пружинит земля. Грузовую технику, которой перевозят пшеницу, тоже не используют на полную катушку. Степь до сих пор не просохла.

Хотя местные аграрии не унывают – качество пшеницы хорошее. Главное – успеть сделать как можно больший объем работы. Многие хозяйства района убирают стабильный 3-й класс против внеклассного зерна осенью 2023 года. Тогда больше половины урожая в Костанайской области смогли продать только на фураж. Немало зерна осталось на полях. Тогда из-за обильных и непрекращающихся дождей пшеница прорастала в колосе.

Пробить путь

Этой осенью в поле ходят комбайны, а буквально на соседней клетке стоит вода. Обилие влаги вызывает справедливую тревогу у аграриев. Именно Герой труда Казахстана и председатель совета директоров ТОО Алмат Турсунов забил тревогу этим летом, когда оказалось, что после паводка разлившиеся озера не собираются возвращаться в привычные границы.





Аксакалы и старожилы района рассказывают, что местные озера образуют своего рода каскад. Излишний объем воды перетекает из одного озера в другое. И так по цепочке. Ситуацию осложняет тот факт, что село Карасу расположено ниже по уровню относительно дорог республиканского значения на Есиль и через Сарыколь в сторону СКО. Перепады высоты достигают 70 метров, образуя своего рода чашу, в которой талая вода и собралась. Сегодня суммарный ее объем, по приблизительным подсчетам, составляет более одного миллиарда кубометров.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Мы знаем эту местность. В 1994 году паводок пережили и уже тогда видели нюансы поведения наших озер, часть из которых даже на карты не нанесена. Минувшей весной именно благодаря этим познаниям спасли от подтопления село Караман, отведя воду в поля. Потому и предложили обустроить канал для отвода скопившейся у райцентра воды в реку Убаган. Проект согласован с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. Финансирование идет в рамках ЧС", – описал ситуацию Алмат Турсунов.

Фото: председатель совета директоров ТОО "Карасу Астык" Алмат Турсунов/Zakon.kz/Дина Тукпаева

Бесспорно, помогают и карасуские сельхозтоваропроизводители. Каждый из них кровно заинтересован в благополучном разрешении вопроса отвода воды. И если поначалу воду пытались откачать, то под давлением аграриев приняли решение рыть канал.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В процессе

Услышав об отводном канале, вряд ли кто-то ожидает таких масштабов работ. В эти дни подрядчики находятся на самом сложном участке – холме. Его нужно пройти насквозь, углубившись на 13 метров. Экскаваторы работают на нескольких уровнях. Огромную траншею шириной до 46 метров нужно протянуть, по предварительным подсчетам, на 14 километров. Пока прошли два из них.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Схему канала просчитывали в костанайском ТОО "Костанайводпроект". Это предприятие сохранило команду опытных геодезистов.

"Надо понимать, что, пройдя этот сложный участок, работать смогут быстрее. Потому что далее глубина канала уменьшится до 5-7 метров. Этого, по расчетам специалистов, будет достаточно для отвода воды. Мы также занимаемся строительством защитной дамбы высотой до трех метров с уплотнением грунта в стоящем ниже по течению селе Новоселовка. Геодезисты говорят, что риск минимален, но лучше перестраховаться. Туда направляем грунт с площадки по обустройству канала. Мы полагаем, что эта земляная дамба может пригодиться и в предстоящий паводок", – пояснили корреспонденту Zakon.kz в акимате Карасуского района.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Работы планируют завершить до конца октября. Возможно, придется дополнительно вскрывать дорогу "Карасу – Костанай", чтобы пропустить воду. Это лишь предположение. Пока точных расчетов нет, но такой вариант развития событий тоже обсуждали.

Аграрии Карасуского района все расчеты на будущую посевную делают с учетом того, что затопленные клетки в 2025 году уйдут под пары.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Последствия паводка 2024 года во многих регионах страны еще устраняют. Объемы работ колоссальные. Речь не только о строительстве жилья для пострадавших. В каждом из регионов, куда пришла большая вода, дома возводили десятками. В Костанайской области к концу лета все пострадавшие уже отметили новоселье.

Немало сил государство направило на восстановление инфраструктуры. По каждому из пострадавших регионов правительство разработало отдельный план работ.