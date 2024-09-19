Наши за рубежом: 19-летняя казахстанская художница покоряет Америку

Алматинка Лия Серикова сейчас живет и учится в США, однако природа Казахстана, когда-то и вдохновившая девочку идти дорогой искусства, навсегда поселилась в ее сердце и произведениях. О том, как благодаря Лие красоты нашей страны тронули и сердца американцев – в материале Zakon.kz.

Молодая художница с детства очень трепетно, с особым пиететом относится к природе. Оно и неудивительно: будучи еще крохой, Лия часто ездила к бабушке, где была согрета не только руками родного человека, но и ласковым солнцем, золотистыми прядями струящимся по величественным горным хребтам. Со временем не стало поездок. Не стало бабушки. Но счастливые мгновения, заключенные в краски и замершие на холсте, сохранились и словно проносятся перед глазами при одном взгляде на картину Golden Rays. И вот они – и эти "пряди", и эти горы, и оставшийся "за кадром", но чувствующийся восторг ребенка, буквально потрясенного столкновением со спокойной, сияющей мощью настоящей красоты.

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Рискнем предположить, что именно тот опыт подтолкнул Серикову к выбору будущей профессии, естество родины заставило ее научиться волшебству – мановением кисточки создавать жизнь на пустом прямоугольнике бумаги.

"Я ощущаю природу как нечто священное, что сохраняет связь между поколениями и временем", – признается художница.

Уже в четвертом классе одаренная девочка сумела организовать первую "выставку". Она написала коллекцию картин, которая нашла свое место на школьных стенах. Как говорит Лия, годы пролетели, а картины по сей день остались там, в недрах ее родной 117-й школы в Алматы.

Не желая останавливаться, Серикова, помимо изобразительного искусства, увлеклась еще музыкальным и танцевальным. Считает, что так можно в большей степени развить творческую жилку и глубже познать прелесть этого мира.

В 13 лет юной художнице предложили продолжить обучение в Штатах, по летней программе в одной из топовых школ Cushing Academy.

"Я впервые уехала учиться за границу. Этот опыт стал важным этапом на пути моего взросления. Оказавшись одна в новой стране, с новой культурой и языком, я столкнулась с вызовами, которые помогли мне обрести внутреннюю силу. Именно эти дни, полные сомнений и поисков, заложили фундамент моей нынешней уверенности", – считает девушка.

С того момента началось длинное "шествие" казахстанки по элитным американским школам – из одной такой, например, когда-то выпускались президенты США, именитые творцы и общественные деятели.

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Довольно рано Лия Серикова начала продавать картины, тем самым обеспечивая себе доход. Параллельно она занялась керамикой. Ставку сделала на сочетание традиций и современных подходов.

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"Керамика для меня – способ выразить понимание материальной культуры и глубинную связь с природой и творчеством".

"За плечами", казалось бы, еще совсем юного живописца также собственноручно проиллюстрированная детская книга. За нее Лия удостоилась награды Gold Key.

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Сейчас девушка продолжает набираться мастерства в престижном университете США, получила стипендию на сумму 100 тыс. долларов за свои достижения и творческий потенциал.

Активно участвует в выставках. А недавно посетила мероприятие, где познакомилась с суперпопулярной певицей Мадонной и известным тайваньским кинооператором Марком Ли Пинбином.

Несмотря на занятость и достигнутые высоты, на летние каникулы старается выбираться в родной Казахстан – не передышки ради. Здесь она ведет курсы для начинающих художников, таких же, какой когда-то была сама. Потому что это очень важно – вдохновлять пока не уверенных в своих силах ребят собственным примером, поддерживать в них тягу к прекрасному, учить не бросать начатое.

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Ведь как бы высоко ты ни летал, порой надо мириться с болезненными падениями и вызовами, брошенными возникшими обстоятельствами. В том числе если обстоятельства сильнее тебя.

"Каждая моя работа рождена в особенные периоды моей жизни и связана с глубокими личными переживаниями. Искусство – это мой способ осмыслить и пережить моменты, которые оставили след в моем сердце. Период пандемии был для меня очень сложным. Девять месяцев я провела в кампусе, не имея возможности вернуться домой. Это время было пронизано чувством одиночества и тоски по семье. Я нашла утешение в снежном пейзаже Бостона, что напомнило мне зимы Казахстана – такие же снежные и теплые", – призналась собеседница.

Луч надежды, подаренный художнице воспоминаниями о доме, нашел отражение на полотне January Night. Вот он – пробивается сквозь белые, на наш взгляд, символично отсылающие к медицинским халатам, оковы.

Фото предоставлено героем публикации

Любопытно, что луч, по словам автора, не главный элемент композиции. Истинный смысл "прячется" за ним – проход к новым возможностям, продираться к которому подчас приходится через тернии.

Для такого "путешествия" требуется недюжинная сила. В первую очередь – духа. Ее отражает портрет Шарбат Гулы – афганской девочки, запомнившейся всему земному шару пронзительным взглядом "в душу" смотрящего.

Фото предоставлено героем публикации

"Я всегда считала, что глаза человека – это зеркало его души. В этом портрете я попыталась передать не только ее внешность, но и внутреннюю силу, скрытую за ее взглядом. Для меня важно, чтобы мои работы передавали зрителям не только визуальные образы, но и эмоции, которые они несут", – поясняет живописец.

Лия Серикова утверждает, что воспринимает окружающее через цвета. Даже музыка разливается причудливым сочетанием оттенков перед ее внутренним взором. Оттого вдохновение поджидает нашу соотечественницу всюду, но главный его источник – любовь. К людям, природе, родине, новым открытиям и опыту, пусть иногда болезненному. Раскрасить мир яркими красками, научиться замечать удивительное в простых вещах по плечу каждому. Может, тогда мир "ответит взаимностью" и станет немного добрее.