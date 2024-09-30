Как строительство АЭС отразится на жизни простых казахстанцев

В преддверии национального референдума по строительству АЭС в Казахстане в обществе продолжаются разнообразные дискуссии. Стороны выдвигают разные аргументы "за" и "против", в том числе и глобальный вклад атомных электростанций в борьбу против изменений климата, сообщает Zakon.kz.

Между тем изменение климата является одной из самых серьезных угроз современности, и углеродные выбросы играют ключевую роль в этом процессе. Как сообщает ranking.kz, сегодня 94 страны, включая Казахстан, приняли на себя обязательства по уменьшению углеродного следа.

Выбросы углекислого газа (CO₂) от энергетического сектора составляют более 40% всех глобальных выбросов. Вот основные источники углеродного загрязнения:

уголь. Один из самых углеродоемких источников энергии, вызывающий выбросы 800-1000 граммов CO₂ на киловатт-час (г/кВт⋅ч);

Один из самых углеродоемких источников энергии, вызывающий выбросы 800-1000 граммов CO₂ на киловатт-час (г/кВт⋅ч); природный газ. Хотя его углеродный след составляет 400-500 г/кВт⋅ч, утечки метана при добыче и транспортировке увеличивают общий негативный климатический эффект;

Хотя его углеродный след составляет 400-500 г/кВт⋅ч, утечки метана при добыче и транспортировке увеличивают общий негативный климатический эффект; возобновляемые источники энергии. Солнечная и ветровая энергетика значительно менее углеродоемкие, выбросы в них составляют 20-50 и 11-12 г/кВт⋅ч соответственно. Однако зависимость от погодных условий и необходимость создания резервных мощностей могут увеличивать углеродный след;

Солнечная и ветровая энергетика значительно менее углеродоемкие, выбросы в них составляют 20-50 и 11-12 г/кВт⋅ч соответственно. Однако зависимость от погодных условий и необходимость создания резервных мощностей могут увеличивать углеродный след; атомная энергетика. Показатели выбросов CO₂ от атомных электростанций составляют всего 5,1-6,4 г/кВт⋅ч, что делает атомную энергетику одним из наиболее экологически чистых способов производства электроэнергии.

Фото: ranking.kz

Мировой опыт показывает, что в странах с высоким уровнем развития атомной энергетики наблюдаются значительно меньшие объемы углеродных выбросов.

Например, Франция, где около 65% электроэнергии производится на атомных станциях, имеет одни из самых низких выбросов CO₂ в мире — всего 56 г/кВт⋅ч. При этом экономика Франции растет в среднем на 5% ежегодно. Такое сочетание экономического роста и сокращения углеродных выбросов делает Францию уникальным примером того, как можно добиться устойчивого развития через внедрение атомной энергетики.

В то же время в странах с малой долей атомной энергии, таких как Южная Африка (4,4%) и Индия (3,1%), объемы выбросов CO₂ остаются значительными: 707 и 713 г/кВт⋅ч соответственно.

Чтобы значительно сократить выбросы, необходима декарбонизация всех секторов энергетики. Однако наибольшее внимание в настоящее время по ряду причин сосредоточено на электроэнергетике.

Во-первых, электроэнергетический сектор легче всего поддается декарбонизации, поскольку существует возможность использования низкоуглеродных видов, таких как атомная энергия. Во-вторых, электроэнергия является чистой на этапе конечного потребления, что имеет два ключевых преимущества — улучшение качества воздуха в городских районах и централизация выбросов, упрощающая их регулирование. В-третьих, производство электроэнергии является интенсивным источником выбросов CO₂. При том, что только около 20% конечного энергопотребления приходится на электричество, его производство ответственно за более чем 40% всех связанных с энергией выбросов.

Фото: ranking.kz

Для Казахстана переход на низкоуглеродные источники энергии является максимально актуальным, так как страна занимает вторую строчку в мире по наибольшему объему выбросов парниковых газов. По итогам 2023 года объем выбросов CO₂ в РК составил 821 г/кВт⋅ч. Причина в том, что более 77% электроэнергии в стране вырабатывается на теплоэлектростанциях (ТЭС), которые работают на угле.

Уменьшить такой объем выбросов парниковых газов возможно только с помощью использования низкоуглеродных источников энергии, в нашем случае это ввод атомной электростанции (АЭС). Для этого в Казахстане есть все предпосылки: страна занимает второе место в мире по разведанным запасам природного урана и лидирующую позицию в уранодобывающей отрасли, ежегодно покрывая около 40% потребности мировой атомной энергетики. Можно привести аналогию, что как минимум каждый третий ядерный реактор в мире работает на казахстанском уране.

С учетом всех факторов атомная энергетика представляет собой важный инструмент для борьбы с изменением климата и сокращения углеродных выбросов. Строительство новых атомных электростанций в стране не только сократит объемы выбросов CO₂, но и обеспечит энергетическую безопасность, экономический рост и улучшение качества жизни населения.

Другими словами, АЭС в Казахстане предоставит многие тысячи рабочих мест, повлечет за собой развитие смежных отраслей и, в конце концов, очистит города от ядовитого смога. Ранее мы сообщали, что социологи прогнозируют положительное решение вопроса строительства АЭС на референдуме.