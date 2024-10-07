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Важно развивать инструменты прямого участия граждан – политолог о референдуме по АЭС

референдум в Казахстане по вопросу строительства АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 16:19 Фото: Zakon.kz
Вчера, 6 октября, в Казахстане состоялся референдум, на котором решилась судьба будущего строительства АЭС. Политолог Риззат Тасым озвучил мнение по прошедшему голосованию и значимости решения вопроса, от которого зависит энергетическая стабильность страны, сообщает Zakon.kz.

Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане стал одним из наиболее обсуждаемых и противоречивых в общественно-политической жизни страны, считает политолог, руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым. Он отметил, что несмотря на затяжной характер публичных дискуссий вокруг вопроса строительства атомной электростанции, которые длились более года, а в исторической перспективе – свыше тридцати лет, недавняя активизация позволила власти мобилизовать электорат.

"В ходе интенсивной кампании последнего месяца удалось преодолеть ключевой порог явки в 50%, что дало возможность признать референдум состоявшимся. По предварительным данным, большинство голосов оказалось в поддержку проекта. Это открывает государству дорогу к следующему этапу, переходу к планированию строительства АЭС".Риззат Тасым

По мнению эксперта, проведение референдума знаменует собой важную веху, так как обсуждения о необходимости атомной энергетики велись на фоне множества факторов – от энергетической безопасности страны до экологических рисков, геополитических вызовов и экономических перспектив.

"Тем самым, общественная дискуссия вышла далеко за рамки чисто технического или экономического вопроса. При этом общественная полемика не ограничивалась простым "за" или "против". Определенная часть рассматривала АЭС как потенциальный катализатор развития инженерного образования и технологий в стране. Теперь, имея общественное одобрение, правительство может приступить к конкретным шагам, связанным с выбором площадки, техническими разработками и привлечением международных партнеров, что определяет ближайший горизонт планирования". Риззат Тасым

Спикер отметил, что не следует забывать и о том, что около 30% граждан, проголосовавших против строительства атомной электростанции, продолжают оставаться значимой силой.

"Их позиция не исчезнет после референдума, напротив, этот сегмент общества теперь будет мобилизован для пристального мониторинга всех этапов строительства АЭС в ближайшие 10-12 лет", – подчеркнул политолог.

Риззат Тасым полагает, что этот кластер оппонентов может играть значимую роль в общественном контроле за прозрачностью и соблюдением экологических, технических и социальных стандартов.

"Поддержание диалога с этим электоратом, а также обеспечение их вовлеченности в обсуждения и принятие решений будет критически важным на протяжении всего периода реализации строительства", – продолжил специалист.

Также политолог отметил важность того, что Казахстан первым в своем геополитическом окружении применил референдум для решения энерго-экономических вопросов.

"В современном мире наблюдается рост поляризации и кризис доверия, когда разногласия между различными группами общества становятся все более глубокими, а вера в институты власти ослабевает. Эти тенденции создают серьезные вызовы для стабильности и социального взаимодействия. Однако широкие консультации с общественностью могут стать эффективным инструментом для восстановления степени доверия. Ведь референдум – это не просто голосование, а возможность активно участвовать в формировании политики и принимать решения, которые непосредственно затрагивают жизнь общества". Риззат Тасым

По словам политолога, важно развивать подобные инструменты прямого участия граждан, тем самым создавая основу для ответственного и прозрачного управления.

"Помимо этого, референдум как форма прямого народного волеизъявления играет важную роль в укреплении доверия в обществе. Он дает гражданам возможность непосредственно участвовать в принятии важных государственных решений, что способствует ощущению причастности к политическим процессам".Риззат Тасым

В Центральной избирательной комиссии Казахстана 7 октября 2024 года огласили предварительные итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС. По данным председателя Центральной избирательной комиссии РК Нурлана Абдирова, озвученным на брифинге, из 12 284 487 человек, имеющих право голосовать на референдуме, проголосовали 7 820 204 человека, или 63,66%.

6 октября на республиканском референдуме Институт Евразийской интеграции провел опрос граждан на выходе из участков для голосования – exit poll, в 17 областях Казахстана, городах Астане, Алматы и Шымкенте. Респондентов спрашивали: "На вопрос, согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане, какой вариант ответа вы выбрали?". По результатам экзитпола 71,8% респондентов ответили: "Да, согласен", 28,2% респондентов ответили: "Нет, не согласен".

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