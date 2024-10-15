Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области

Осень начинает вступать в свои права. В Алматы и Алматинской области ожидается сильный дождь, снег и мороз. Об этом Zakon.kz рассказал синоптик, объяснив ощутимое похолодание, которое встретило алматинцев рано утром 15 октября.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в связи с холодным северо-западным вторжением на территорию республики в ближайшие два дня в городе Алматы ожидается облачная погода с осадками, временами сильными в виде дождя и снега. Кроме того, на южную столицу опустится туман.

Температура воздуха 16 октября: ночью и днем +6+8°С, в течение дня с дальнейшим потеплением.

17 октября: переменная облачность, временами осадки, дождь, снег, туман. Температура воздуха ночью около 0+2°С, днем +6+8°С.

Как отметил специалист, в основном осадки с переходом в снег прогнозируются в верхней части города – выше проспекта аль-Фараби.

"В центральных и нижних частях мегаполиса осадки будут преимущественно в виде дождя, с временными перерывами. Туман будет наблюдаться в различных частях города и в разное время суток. Такая погода обусловлена вторжением холодных воздушных масс с районов Северной Европы". Даулет Кисебаев

В Алматы 16 октября временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.

По мнению Даулета Кисебаева, это похолодание указывает на наступление типичной прохладной и слякотной осенней погоды. Тепла до +20°С и выше уже в Алматы наблюдаться не будет.

Но в ближайшие выходные все-таки ожидается небольшое потепление: в пятницу, субботу, воскресенье в южной столице будет без осадков, а температурный фон поднимется в ночное время до +5+7°С, в дневное – до +15+17°С.

"Да, можно сказать, что в Алматы пришла настоящая осень. Она начинает вступать в свои права. Данное понижение температуры и осадки обусловлены вторжением холодных воздушных масс. Осадки идут с атмосферными фронтами и связаны с данным синоптическим процессом". Даулет Кисебаев

По области погода также ожидается неблагоприятная. РГП "Казгидромет" накануне объявил штормовое предупреждение. По их данным в ближайшие сутки ожидается следующая погода:

16 октября на юге Алматинской области временами сильный дождь, в предгорных, горных районах области сильные осадки – дождь, снег. В предгорных, горных районах области временами туман.

В Конаеве 16 октября ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.



18 октября на большей части территории Алматинской области ожидаются заморозки -1-6°С. В горных районах области -9°С.

Фото: Zakon.kz

Это уже не первые минусовые проявления этой осени в Алматы и Алматинской области. Еще в сентябре наблюдались первые заморозки -1-3°С в Алматы, которые ощущались с 28 по 30 сентября. Именно тогда в предгорье мегаполиса и горных районах выпал первый снег.

"Уже ожидается устойчивый переход через 0 градусов, и это климатический обусловленный факт", – отметил синоптик.

В завершении ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области отметил, что такие сезонные погодные изменения типичны для этого периода и климатического срока.