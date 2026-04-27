Соленые озера Казахстана: куда поехать отдыхать этой весной

Казахстан богат не только горами и бескрайними степями, но и необычными озерами, многие из которых славятся соленой водой, лечебными свойствами и живописными пейзажами. Какие самые интересные водоемы страны стоит увидеть и чем они удивляют – в материале Zakon.kz.

Озеро Балхаш

Одно из крупнейших озер не только Казахстана, но и всей Азии. Его главная особенность заключается в том, что водоем разделен на две части: западная часть (Карагандинская область) почти пресная, а восточная – соленая (Алматинская область). Такое природное явление встречается крайне редко и делает озеро по-настоящему уникальным. Причина кроется в особенностях притока воды и строении самого водоема.

Балхаш вытянут с запада на восток более чем на 600 километров, поэтому его размеры впечатляют даже опытных путешественников. Берега озера очень разнообразны. Здесь можно встретить песчаные пляжи, каменистые участки, живописные бухты и густые заросли тростника. Благодаря этому местность отличается богатым животным и растительным миром.

Фото: primeminister.kz

Летом вода хорошо прогревается, поэтому сюда приезжают любители рыбалки, пляжного отдыха. Озеро славится своими закатами, просторными пейзажами и особой атмосферой тишины, которая привлекает туристов со всего Казахстана и из-за рубежа.

Фото: primeminister.kz

Озеро Алаколь

Алаколь считается одним из самых известных соленых озер страны. Оно расположено на востоке Казахстана между живописными горными хребтами, благодаря чему здесь сформировался особый климат с чистым воздухом и мягкой погодой. Вода озера насыщена минералами, а многие отдыхающие считают ее полезной для кожи, суставов и дыхательной системы.

Фото: wikimedia

Озеро славится своим темным галечным берегом и прозрачной водой, которая в солнечную погоду приобретает красивые голубые и бирюзовые оттенки. Побережье отличается необычным природным ландшафтом, где степные просторы сочетаются с видом на горы.

Летом сюда приезжают тысячи туристов со всего Казахстана (особенно области Абай и Жетысу) и соседних стран. Людей привлекают теплое озеро, лечебные свойства воды, свежий воздух и возможность отдохнуть вдали от городского шума. Алаколь нередко называют природным курортом Казахстана. Максимальная глубина озера достигает около 54 метров, что делает его одним из самых глубоких соленых озер страны.

Фото: wikimedia/Мирсаитов Ислам

Озеро Шошкалы

Шошкалы – менее известное, но очень интересное соленое озеро Казахстана, которое находится в области Абай. Оно привлекает любителей спокойного отдыха тишиной, уединенностью и особой природной атмосферой. Вдали от крупных туристических маршрутов здесь можно почувствовать настоящую степную свободу и насладиться нетронутыми пейзажами. Подобные степные озера нередко отличаются высокой минерализацией воды и заметными соляными отложениями на берегах.

Фото: gov.kz

Из-за этого местность приобретает необычный вид, а сама вода может менять оттенки в зависимости от сезона, погоды и уровня воды. Особенно красив водоем в жаркое время года, когда часть воды испаряется, а поверхность берегов покрывается белым соляным налетом, напоминающим снег. На фоне бескрайней степи такие пейзажи выглядят особенно впечатляюще и привлекают фотографов, путешественников и любителей необычной природы.

Озеро Шалкар

Шалкар – название нескольких озер в Казахстане, однако наиболее известное из них связано с чистой солоноватой водой и живописной природой. Этот водоем, что в Северо-Казахстанской области, давно считается одним из популярных мест отдыха среди местных жителей и туристов.

Фото: gov.kz

Озеро славится просторными пляжами, широкими береговыми линиями, постоянными ветрами и особенно красивыми закатами, когда вода окрашивается в золотистые и розовые оттенки. Благодаря открытым просторам здесь создается ощущение настоящего морского побережья.

В некоторых регионах Шалкар называют местным морем именно за большие размеры и широкую водную гладь, уходящую к горизонту. Летом сюда приезжают ради купания, пляжного отдыха, рыбалки и прогулок на природе. Тишина, свежий воздух и красивые виды делают озеро привлекательным местом для семейного отдыха и путешествий выходного дня.

Озеро Туз-Кала (Павлодарская область)

Название Туз-Кала связано со словом "туз", что в переводе означает соль. Уже само название подсказывает главную особенность водоема – высокую минерализацию воды и наличие соляных отложений на берегах. Подобные озера издавна привлекали людей своими необычными природными свойствами.

Такие водоемы обычно известны высокой концентрацией соли и плотной водой, в которой человеку легче держаться на поверхности. Именно поэтому купание здесь нередко сравнивают с отдыхом на знаменитых соленых озерах мира.

Подобные места часто называют природными SPA-зонами. Грязи и насыщенная минералами вода традиционно используются для оздоровительных процедур, ухода за кожей и общего восстановления организма. Кроме того, соленые озера впечатляют своими необычными пейзажами: белоснежные берега, сверкающие кристаллы соли и широкие степные просторы создают особую атмосферу отдыха и уединения.