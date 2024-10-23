За какие заслуги президент Казахстана наградил военнослужащих и правоохранителей

23 октября Касым-Жомарт Токаев вручил награды выдающимся гражданам страны в преддверии национального праздника Дня Республики. В том числе президент Казахстана отметил медалями и орденами за спасение людей нескольких военнослужащих и правоохранителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, за спасение утопающих орденом "Айбын" ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева награжден старший солдат регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Жанасбек Пермабек, медалью "Ерлігі үшін" – старший участковый инспектор полиции Павлодарской области Елдос Койкен, инспектор полиции города Актобе Фархат Нурманов, инспектор полиции города Талдыкоргана Санат Сериккалиулы, за спасение подростка во время пожара – участковый инспектор полиции города Атырау Дамир Корганбаев.

Группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов президент Казахстана отметил государственными наградами Республики Казахстан за героические подвиги и самоотверженность.

Указом от 16 октября 2024 г. №675 подполковник Шемет Денис Анатольевич , начальник штаба – заместитель командира воинской части 3477 (Абайская область) награжден орденом "Айбын" ІІ степени.

Фото: Рк "Шығыс"

Начальник штаба прикрыл собой сержанта от гранаты на учениях, тем самым спас ему жизнь. Подвиг был совершен 18 марта этого года в военном учебном центре Усть-Каменогорска. Во время выполнения упражнения с боевой гранатой гвардеец бросил гранату недостаточно далеко. Боеприпас упал на бруствер окопа и скатился вниз. Подполковник Денис Шемет, находившийся рядом, отбросил гранату ногой и прикрыл солдата своим телом. Благодаря его действиям гвардеец остался невредим. Сам офицер получил осколочные ранения. После лечения подполковник Шемет сразу же вернулся на службу.

В июле Денис Шемет за совершенный подвиг получил награду в миллион тенге в рамках премии "Ізгі жүрек".

Фото: gov.kz, akorda.kz

Ефрейтор Пермабек Жанасбек , старший солдат 3 стрелковой роты воинской части 6699 (ВКО), также удостоен ордена "Айбын" ІІІ степени. Гвардеец спас тонущую девушку, бросившись на помощь в бурную реку. Трагедия чуть не произошла в июне этого года в Усть-Каменогорске.

Материал по теме Случайные прохожие спасли тонущую девушку в Усть-Каменогорске

Ефрейтор находился в отпуске. Прогуливался с другом по набережной реки Ульба, услышал крики о помощи. Не раздумыая, гвардеец преодолел бурное течение реки и вытащил на берег чуть не погибшую девушку.

Военнослужащий, вспоминая тот день, рассказал, что девушка едва держалась за ветку дерева, когда он подплыл к ней. Чудом течение не утащило обоих бурлящим потоком.

"Я подплыл вдоль ивы, схватил ее за запястье и потащил на берег. Поскольку течение там было сильное, мы боялись, что ветка не выдержит наш вес. Однако все закончилось хорошо", – рассказал Жанасбек.

Ефрейтор Пермабек служит в рядах Нацгвардии с 2011 года.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" ("За воинскую доблесть") награжден старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции Биржан Мырзалиев за успешное проведение спецоперации в Украине по ликвидации сall-центров, причастных к интернет-мошенничествам. Проведенные мероприятия получили высокую оценку главы государства.

Фото: akorda.kz

Шесть сотрудников правоохранительных органов были награждены медалью "Ерлігі үшін" "За мужество". Медалью награждаются граждане за храбрость и самоотверженность.



Лейтенант полиции, инспектор службы Роты патрульной полиции УП Талдыкоргана Департамента полиции Жетысуской области Санат Сереккалиулы удостоен государственной награды за спасение 11-летнего мальчика, которого уносило течением в реке Каратал.

Фото: пресс-служба акимата города Талдыкоргана

6 июня 2024 года, купаясь с друзьями в реке вблизи дачного поселка Жетысуской области, ребенок начал тонуть. Услышав крики о помощи, лейтенант полиции побежал к водоему и увидел детей в воде. Ребята показывали на своего сверстника, которого стремительно уносило течением. Не раздумывая, полицейский бросился в указанном школьниками направлении и вытащил мальчика 2013 года рождения на берег. К этому времени подросток почти не дышал и был весь синий. Полицейский оказал ему первую медицинскую помощь и вызвал скорую помощь.

Фото: пресс-служба Регионального командования Орталық Национальной гвардии МВД РК

Награжденный медалью "Ерлігі үшін" лейтенант Алимжан Рустемов из Костаная спас этим летом подростка от падения с высоты. Старший офицер отделения военной полиции воинской части 6697 в Костанайской области на балконе 5-го этажа жилого дома в своем дворе заметил девочку 13-14 лет, которая пыталась совершить суицид. Гвардеец незамедлительно поднялся на балкон к ребенку и смог отвлечь девочку. Он подхватил подростка и передал ее врачам, тем самым предотвратив трагедию.

Девочку, которая пыталась совершить суицид, спас в Актобе старший лейтенант полиции Фархат Нурманов. Инспектор отделения административной практики отдела административной полиции УП Актобе ДП Актюбинской области увидел под мостом реки Саздинка сидящую девочку, которая шагнула в какой-то момент в реку. Участковый бросился на помощь, вовремя вытащив ее на берег. За героический поступок президент наградил полицейского медалью "Ерлігі үшін".

Фото: polisia.kz

Еще один героический поступок для спасения человека был отмечен медалью "Ерлігі үшін". Старший лейтенант полиции Дамир Корганбаев из Атырау спас подростка из огня. Участковый инспектор полиции отдела местной полицейской службы УП Атырау 4 мая 2024 года, несмотря на опасность для жизни, выбив двери, проник в горящую квартиру. Ему удалось вывести из пожара подростка 2015 года рождения.

Быстро отреагировал и спас жизнь девушке сотрудник ДП Карагандинской области Ернар Сайлауов, который тоже удостоен медали "Ерлігі үшін". Казахстанке стало плохо на улице, старший лейтенант полиции оказал неотложную помощь потерявшей сознание девушке, которая могла задохнуться.

Фото: Instagram/qriim_mvdrk

Медалью "Ерлігі үшін" награжден и капитан полиции Елдос Койкен. В апреле 2024 года старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних отдела полиции района Аққулы ДП Павлодарской области спас тонувшую в Иртыше мать двоих детей. Получив сигнал о тонущем человеке в селе Жамбул, прибыв на место происшествия, полицейский бросился на помощь. Он так вспоминает тот день:

"Когда я увидел, что она тонет, не было времени раздумывать. Побежал к воде, на ходу снимая с себя все, что успел. Когда приблизился, она уже почти ушла под воду. У меня, если честно, даже страха не было, только мысль: лишь бы она не захлебнулась. Я подхватил ее и вытащил из воды".

Кого еще отметил наградами и званиями Касым-Жомарт Токаев, можно узнать здесь.