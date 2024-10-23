Актрисе Ирине Лебсак присвоено высокое звание "Қазақстанның халық әртісі"

23 октября Касым-Жомарт Токаев наградил выдающихся граждан страны в преддверии национального праздника Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" присвоено известным поэтам и писателям Т. Медетбеку, В. Михайлову, И. Сапарбаю. Звание "Қазақстанның халық әртісі" – актерам театра и кино К. Жумабекову, Л. Каден, О. Коржевой, И. Лебсак, Р. Махпировой, Г. Шынтемир, А. Идрышевой, оперным певицам М. Мухамедкызы и Дж. Баспаковой, дирижеру А. Мухитдинову, кюйши С. Турысбеку, певице М. Ильясовой.

Вместе с тем высокое звание "Қазақстанның халық әртісі" (Народный артист Казахстана) присвоено Ирине Лебсак – одной из ведущих актрис Государственного академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова.

Фото: tl.kz

Лебсак Ирина Маратовна окончила Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт по специальности актер драматического театра и кино.

Как отмечают в театре, Ирина Лебсак – достойный пример беззаветного служения искусству, сцене, зрителям. Она никогда не бравирует тем, что является заслуженным деятелем РК, лауреатом Государственной премии РК и Национальной премии "Алтын Адам".

Ранее Ирина Лебсак получила премию за лучшую главную женскую роль на IX Международном театральном фестивале "Смоленский ковчег".

"Ирина Маратовна живет по заветам великого Станиславского, который всегда повторял, что главные качества актера – это скромность, бескорыстие и полная отдача своей профессии. Благодаря этому она уже четвертое десятилетие является ведущей актрисой нашего театра. Каждый ее выход на сцену несет в себе открытие, каждая роль – новый, по-своему увиденный характер", – отмечают коллеги.

Редакция Zakon.kz поздравляет актрису Государственного академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова с высокой наградой и желает дальнейших творческих успехов.

Ранее стало известно, за какие заслуги президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил военнослужащих и правоохранителей.