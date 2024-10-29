"Левша" из Балхаша: блоху не подковал, зато превзошел своего кумира

Нарисовать картину, смастерить фигуры животных или вырезать шахматы – все это под силу даже ребенку. А если все это микроскопических размеров? Шедевры, которые не видны невооруженным глазом, создает житель Балхаша Николай Савидов. Секретами своего творчества он поделился с Zakon.kz.

Левша из Балхаша – второе имя Николая Савидова. Под ним он творит уже больше 40 лет. Начало его "маленькому" увлечению с большим размахом дала газетная статья. Когда балхашец еще учился в школе, он прочитал про украинского мастера микроминиатюры Николая Седристого и решил последовать его примеру. Спустя четыре десятка лет необычного творчества наш герой признается – он превзошел кумира.

Слоны в игольном ушке. Фото: из личного архива Николая Савидова

"Эта статья у меня хранится до сих пор. Сейчас он в моих глазах не такой великий, как в школьные времена, потому что я превзошел его по всем параметрам", – признается микроминиатюрист.

Микроминиатюра на льняном зернышке. Фото: из личного архива Николая Савидова

Творить невообразимые и практически невидимые невооруженному глазу работы Савидов начал в 1983 году. Первым его изделием стало подкованное яйцо. Мастер микрогвоздями смог закрепить на скорлупе несколько десятков крошечных подков. После было еще несколько попыток. Когда число подков превысило 90, мастер пошел на рекорд.

Подкованные яйца. Фото: из личного архива Николая Савидова

Микроскопы для рассматривания изделий. Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"С подковками, конечно, я мучился, все же штучно изготавливается. В 90-м году я услышал по радио, что в России есть организация, которая таких умельцев ищет, чтобы устанавливать рекорды по совершенно разным темам. Я написал, мне ответили. Со старшим сыном пошли, отправили работу, и через некоторое время мне стало известно из газеты, что мой рекорд зарегистрирован". Николай Савидов

Подкованные яйца. Фото: из личного архива Николая Савидова

Подкованные яйца стали рекордсменами трижды: в 1991, в 2000 и в 2007 годах. Необычное увлечение балхашца оценил даже ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович. В 1996 году Николай Савидов участвовал в шоу. В качестве заявки микроминиатюрист написал кроссворд из трех строчек на конском волосе – и его сразу же пригласили на программу, в которой, кстати, он дошел до финала.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

В копилке мастера микроминиатюры около двух тысяч работ. Это надписи на конском волосе, резьба на зернышках и микроскульптуры. В игольное ушко ему удалось уместить шахматные фигуры, качели, предметы интерьера, яхты, слонов и даже настоящих насекомых.

Предметы домашнего интерьера в игольном ушке. Фото: из личного архива Николая Савидова

Шахматные фигурки в игольном ушке. Фото: из личного архива Николая Савидова

"Над микроскопическими шахматами я работал больше года. Они сделаны из конского волоса. Вручную каждую деталь нужно вырезать, склеивать, чтобы все получалось ровно. С шахматами у меня около десятка композиций. Для работы многое пришлось придумывать, многому учиться. Например, делать прокат из золота. Благодаря этому металл получается тоньше человеческого волоса. И из него я делаю разные фигуры, а после крашу специальной краской". Николай Савидов

Домики в игольном ушке. Фото: из личного архива Николая Савидова

Найти материалы для микрошедевров – дело не из легких. Например, краска должна обладать нужной текучестью, а наносить ее следует тончайшими кистями. Все это мастер искал и находил методом проб и ошибок на протяжении многих лет.

Специальные кисти мастера. Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Микроминиатюры Николая Савидова. Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"Белую краску я долго искал подходящую, потому что на микроуровне все выглядит по-другому. Кисти делал сам. Искал с самыми тонкими волосками и уже от них отрезал кончики волосков и делал кисти. Это все очень сложная и кропотливая работа". Николай Савидов

Роспись на льняном зернышке. Фото: из личного архива Николая Савидова

Одно направление своего творчества Николай Савидов даже запатентовал. Он единственный в мире, кто занимается микроабстракционизмом. Умелец разрисовывает срезы маковых, льняных и кунжутных зернышек по специальной технологии. Сначала в работах преобладали только несколько оттенков, а сейчас они пестрят всеми цветами радуги. Как удалось этого добиться, мастер держит в секрете.

"Мне приснилось во сне, я услышал голос, и я начал рисовать абстрактно. Я не художник, я всему учился сам, на своем опыте. А микроабстракционизм на микроуровне – это красота божественная. Это новаторство в масштабах мира. Так не рисовали никогда". Николай Савидов

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Самые маленькие работы выполнены на торце лески диаметром 0,5 мм. На несколько срезов Николай Савидов нанес абстракцию и поместил их в игольное ушко. Также он сумел уместить три пасхальных яйца на торце волоса. Этим творениям отведено отдельное место в коллекции микроминиатюриста.

Самые маленькие микроминиатюры Николая Савидова. Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Ну а самый популярный вопрос, который задают балхашскому Левше – подковал ли он блоху? На это мастер отвечает, что такой целью не задавался, но решил превзойти литературного персонажа. Блохи все же фигурируют в творчестве умельца, но их он украшает микрофигурами и абстрактными изображениями. И это, по его мнению, куда интереснее подков.

Блоха, украшенная рисунками. Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Творчество Николая Савидова известно далеко за пределами Балхаша. Его работы хранятся в музеях Краснодара, Москвы и в Украине. Полюбоваться микрошедеврами мастера можно в музее Первого Президента Казахстана в Астане и в балхашском краеведческом музее.

"Как говорил один из выдающихся творцов – гением руководит дух. Меня никто не заставляет. Хочешь не хочешь, есть идея – я должен чем-то заниматься. Безделье для меня – самое большое наказание". Николай Савидов

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

По профессии мастер микроминиатюры – электромонтер. 18 лет он проработал на заводе обработки цветных металлов, после трудился на предприятии "Балхашские электросети". А на пятидесятом году трудовой деятельности вышел на заслуженный отдых.

Родные и близкие всегда поддерживали увлечение Николая Савидова. Жена, с которой он в браке уже 45 лет, была первой и самой преданной поклонницей мастера, и остается ею до сих пор. Двое сыновей умельца помогают продвигать его творчество на просторах интернета. Они вместе с супругой – критики и мотиваторы, которые помогают искать новые направления. Помимо всего этого, микроминиатюрист – дедушка двух внуков.

Микроминиатюра на яблочном зернышке. Фото: из личного архива Николая Савидова

С недавнего времени микроминиатюрист ведет канал в социальной сети TikTok. Сейчас у него больше сотни тысяч подписчиков и почти 3 млн лайков. Самое популярное видео набрало около 2,5 млн просмотров, им поделились свыше миллиарда раз.

В публикациях и прямых эфирах мастер рассказывает о своих работах. Стоит отметить, что ему уже за 70. Несмотря на то, что из-за возраста стало подводить зрение, умелец не перестает заниматься любимым делом.