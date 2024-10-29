Афро-латино с душой казаха: самый яркий мужчина о жизни в Алматы

Такого яркого алматинца просто невозможно упустить из виду. Он и так имеет довольно нестандартную внешность, так еще и одевается в сочные оттенки, тем самым даря прохожим восторженные взгляды, невольную улыбку и отличное настроение.

Zakon.kz поинтересовался у стиляги, это его образ жизни или способ выделиться из толпы.

Мелаку Аялсу пользователи Instagram знают под ником Mark Tefe. Мужчина предпочитает оставаться загадочным, но, несмотря на это, он все же рассказал немного о себе.

"В Алматы я приехал довольно давно. Живу здесь. Прибыл по приглашению моего земляка для совместной деятельности. До этого жил в Африке, хотя часть моих корней из стран Латинской Америки. Я обожаю свой город за то, что здесь живут много прекрасных, доброжелательных и позитивных людей. Поэтому быть частью этого общества – для меня большая честь. А сколько мне лет и чем я занимаюсь – пока попридержу в секрете". Мелаку Аялсу

Интересный факт: горожанин свободно говорит не только по-русски, но и по-казахски, бегло произнося "канагаттандырылмагандыктарыныздан".

"Русский язык я изучал на подготовительных курсах. Живя среди русскоговорящих, подкрепил свои знания. Что касается казахского языка, у меня большой словарный запас. Сейчас нахожусь на этапе изучения септік, то есть падежи. Могу свободно выговаривать самое длинное и сложное слово из 33 букв. Понимаю, что оно переводится как "из-за вашего недовольства" при уважительном обращении к нескольким лицам. Процесс идет, и у меня потихоньку все получается". Мелаку Аялсу

Собеседник поделился, что мотивирует его пополнять словарный запас из казахского языка.

"Когда находитесь в том месте, где большинство общаются на казахском языке, вы должны понимать, о чем идет речь. А если вы не понимаете – для вас эта обстановка становится некомфортной, и для других тоже. Чтобы проявлять дань уважения к окружающим, при этом ощущать свою ценность, будет прекрасно владеть тем языком, на котором они разговаривают. Носители казахского языка мне даже говорят, что я умею произносить некоторые слова без акцента. Это мне дает мотивацию углубляться в изучение языка Абая. Да и в целом казахский – очень красивый и интересный язык". Мелаку Аялсу

Но вернемся к тому, что у мужчины без преувеличения самая яркая внешность в Алматы. Мелаку Аялсу прогуливается по городу в стильной одежде, удачно сочетая цветовые гаммы. Он снимает на видео реакции прохожих, а потом делится ими в Instagram. Идея вести соцсети возникла спонтанно, говорит собеседник.

"Я в своем стиле ни вчера и ни сегодня. Он живет со мной долгие годы. Где бы я ни находился: в парке, магазине – очень много людей интересуются мной. Некоторые даже подходят, спрашивают, стилист ли я или рекламирую чей-то бренд. Приятно слышать комплименты и видеть восторженные взгляды. Это стало толчком для развития моей страницы. Но основным поводом стало то, что три года назад я находился в курортной зоне, там отдыхали туристы из разных стран мира. Был определенный ажиотаж, они интересовались, есть ли у меня аккаунт в соцсетях, многие фотографировались со мной. Мне даже показалось, что я создал радостную обстановку. Тогда подумал, почему бы не масштабировать это". Мелаку Аялсу

На видео прохожие, видя модника, не сдерживают эмоции: удивление, восторг, интерес, улыбку. Мелаку Аялсу признается, что с помощью стиля выражает свой внутренний мир. Он считает, что яркая одежда способна любому поднять настроение.

"Я придерживаюсь классического стиля, акцентируя внимание на сочетании цветов. Этот стиль также меня дисциплинирует. Чтобы ходить в такой одежде, нужно всегда быть в форме, иметь подтянутое телосложение. Обычно люди, обновляя свой гардероб, хотят заполучить внимание от других. Поэтому если я скажу, что получать комплименты мне не нравится, это будет нечестно". Мелаку Аялсу

Чаще всего подписчики блогера интересуются, где он покупает столь необычные вещи и какой у него гардероб. На что алматинец сразу предупреждает – он не шопоголик и не любитель безумных трат.

"Для постороннего человека мой шкаф с одеждой может показаться большим, но иногда мне не хватает каких-то компонентов, чтобы показать, что происходит внутри меня. Все покупки у меня возникают по необходимости. Я не ярый фанат, чтобы целый день сидеть на сайте какого-то магазина. Иногда я могу найти недорогую рубашку, а некоторые вещи приобретаю на заказ, поэтому стоимость покупок разная". Мелаку Аялсу

Нередко знакомые советуются с мужчиной касательно образов. Он им рекомендует соблюдать золотую середину. А именно: вдохновляться кумирами, но чрезмерно не копировать их стиль, чтобы не потерять свою изюминку.

"Среди моего окружения есть заядлые любители черного или темных цветов, которые считают это комфортной зоной. Их переодеть в яркое тяжеловато. Но в последнее время удивляет то, что они стали советоваться со мной, и в их гардеробе начали появляться броские оттенки. В основном мне говорят, что хотят носить сочные цвета, но в городе выбор скудный. Еще у меня был эксперимент: я пригласил друга, он пришел в своей одежде и примерил на себя мои вещи. После того, как он увидел свое отражение в зеркале, он был в восторге, сказав: "Если бы я в бутике увидел эту одежду, я бы близко не подошел и прошел мимо. Я всю жизнь думал, что это мне не подходит. Но сейчас ты на 360 градусов изменил мое мнение". Мелаку Аялсу

Удивительно, но у Мелаку Аялсу до сих пор нет любимого цвета. Касательно повседневного образа мужчин, живущих в Алматы, он не стал высказывать своего мнения, однако выразил пожелание, что хотел бы увидеть разнообразие. А вот в отношении женщин модник признался, что они часто его приятно удивляют изысканным вкусом.