274 альпиниста совершили "подвиг", покорив Эверест в один день
Как передает Oxu.Az, Риши Рам Бхандари из Ассоциации экспедиционных операторов Непала сообщил, что альпинистам помогли благоприятные погодные условия, которые наблюдались в среду.
Это было массовое восхождение на вершину по популярному маршруту на южном склоне горы, находящейся в Непале.
Восхождение на вершину осуществляют как с южного склона в Непале, так и с северного склона в Тибетском автономном районе Китая.
Сезон восхождений начался поздно из-за серака (вертикального ледникового образования, преградившего путь). К концу месяца около теперь уже 494 альпинистов и 494 шерпов попытаются покорить Эверест.
