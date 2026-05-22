274 альпиниста совершили "подвиг", покорив Эверест в один день

Сотни альпинистов установили рекорд, поднявшись на Эверест в один день – 274 восхождения. Это произошло благодаря ясной погоде в среду по популярному маршруту на южном склоне, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, Риши Рам Бхандари из Ассоциации экспедиционных операторов Непала сообщил, что альпинистам помогли благоприятные погодные условия, которые наблюдались в среду.

Это было массовое восхождение на вершину по популярному маршруту на южном склоне горы, находящейся в Непале.

Восхождение на вершину осуществляют как с южного склона в Непале, так и с северного склона в Тибетском автономном районе Китая.





Сезон восхождений начался поздно из-за серака (вертикального ледникового образования, преградившего путь). К концу месяца около теперь уже 494 альпинистов и 494 шерпов попытаются покорить Эверест.

