Биопластик из крахмала: алматинец придумал, как бороться за чистую экологию Казахстана

Жителя Алматы обеспокоило чрезмерное использование казахстанцами полиэтиленовых пакетов, что наносит пагубный вред окружающей среде. Поэтому он решил изучить мировой опыт и предложить экологические альтернативы. Наиболее подходящим для этого оказался биопластик.

Zakon.kz расскажет, как алматинец объездил Китай, Таиланд и Вьетнам в поиске сырья и привез его на родину.

Пять лет назад Кайрат Оспанов задумался о выступлении градоначальника, отметившего, что Алматы – густонаселенный мегаполис, в котором скапливается очень много мусора. А за чистоту в ответе каждый из нас.

"Эти слова затронули меня до глубины души. Я стал интересоваться темой экологии. Был на полигонах. Узнал, что ежесуточно из города вывозится около 15 тонн пластикового мусора. Причем это только бутылки, не считая пакетов. Наши жители в день потребляют почти два миллиона полиэтиленовых пакетов. И это меня сильно обеспокоило. Мне хочется внести свой вклад, чтобы остановить безумие: бездумные расходы, горы мусора и вред всем вокруг". Кайрат Оспанов

Узнав о том, что передовые страны используют биоразлагаемые пакеты, сначала мужчина хотел завезти их на перепродажу. Но потом задумался, почему бы не наладить отечественное производство?

"Только в Китае оказалось более 2000 заводов, которые производят биоразлагаемые пакеты. Но когда я углубился в этот вопрос, выяснилось, что они не совсем экологичные, потому что они из синтетики. При этом узнал, что они разработали биопластик на основе кукурузного крахмала, из которого в дальнейшем можно изготовить любой безвредный пластик, в том числе пакеты. Сам биопластик создан, но конкретно из этого сырья китайцы пока не выпускают продукцию. Однако готовятся к поэтапному переходу на него. В настоящее время они считают недостаточной мощность, чтобы покрыть потребность населения, поэтому расширяют производство". Кайрат Оспанов

Фото: из личного архива Кайрата Оспанова

Аналогичную методику используют на рынке Юго-Восточной Азии. Однако там основа сырья – крахмал тапиока – это зернистый продукт, получаемый из корней маниока. Растение произрастает на полуострове Индокитая, на котором располагаются государства: Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Таиланд.

"Биопакет на протяжении 10 лет один из популярных видов экоупаковки. Крахмал – натуральный природный продукт. Его используют во многих сферах, даже пищевых. На сегодня это самый безопасный способ. В нем нет химических добавок в виде пластификаторов. При этом предмет из него получается высокого качества и может использоваться повторно. Когда выбрасываешь его, в последующем попадает на полигон, и не нужно переживать, что он там будет лежать долгие годы. Для микроорганизмов это "лакомый кусок", они съедят его. В противном случае, он может послужить удобрением для почвы". Кайрат Оспанов

Фото: предоставлено Кайратом Оспановым

Кайрат Оспанов объездил Китай, Таиланд и Вьетнам, откуда привез сырье в виде гранул. Он показал их нашим ученым, которые были приятно удивлены и заинтересовались материалом.

"У этих иностранных заводов большие объемы сырья, сколько бы мы не заказали, они смогут нас обеспечить. Теория сама известная, десятилетиями это работает в передовых странах, но в реальности наши ученые, оказывается, не видели биопластик. Когда я привез им, чтобы подтвердить его биоразложение, характеристики и свойства, они проявили особый интерес. В первую очередь на продукт обратили внимание специалисты, которые работают в сфере сельского хозяйства. Допустим, когда высаживаются саженцы, их корни оборачивают пленкой с находящимся внутри влажным субстратом и закапывают в грунт. А потом утилизация пленки занимает много времени и средств. Поэтому, увидев, что из биопластика можно сделать пленку, ученые увидели перспективы". Кайрат Оспанов

Собеседник напомнил, что Казахстан намерен с 2025 года постепенно сократить использование полиэтиленовых пакетов. В этих целях в стране стало больше предприятий по выпуску бумажных и тканевых мешочков.

"Если введут частичный запрет на полиэтиленовые пакеты, производители начнут искать, где взять экологичное сырье. В моем понимании, не надо строить заводы, делать большие вложения, нужно просто наладить поставку сырья. Используя в основе кукурузный крахмал или тапиоки, наши ученые могут сделать собственный компонент. Например, если пшеница плохого качества, то ее используют как корм для животных, но также можно ее переработать в крахмал и добавить в матрицу, получив свой компонент. Эту идею можно запатентовать, и тогда у нас будет отечественное производство". Кайрат Оспанов

По словам алматинца, для реализации биопластика не нужно специальное оборудование, подойдет и то, на котором в настоящее время производится пластик.

"Биопластик сделан из модифицированного крахмала, готовую гранулу нужно засыпать в оборудование и получится производить безопасные предметы. Для предприятий в этом большой плюс: производить экологически чистую продукцию, к тому же получить возможность освобождения от определенных налогов за выпуск пластиковых изделий". Кайрат Оспанов

Житель Алматы просит соотечественников признать проблему с полиэтиленовыми пакетами и предпринять меры по снижению употребления подобной тары. Экологическая катастрофа требует не только немедленного вмешательства, но и обдуманных решений.