Лабубу, Мончичи и Мируми: почему именно азиатские игрушки покоряют мир

Сегодня игрушки – это культурный феномен, модный аксессуар и объект коллекционирования для взрослых. Мир переживает настоящий бум азиатских персонажей: смешные, трогательные и немного странные создания захватывают соцсети, витрины магазинов и сердца людей. Подробнее в материале Zakon.kz.

Среди главных героев этой волны – Лабубу, Мончичи и Мируми. Они не похожи друг на друга, но связывает их одно: умение вызывать мгновенную симпатию и желание забрать их домой.

"Их объединяет несколько важных особенностей. Во-первых, это мягкие, тактильно приятные игрушки, которые создают ощущение близости и безопасности. Некоторые из них обладают интерактивными функциями, реагируют на движения, что усиливает чувство эмоционального контакта. С психологической точки зрения такие персонажи становятся своеобразными объектами привязанности. Это что-то очень личное, почти интимное: "моя игрушка", "мой персонаж". У человека появляется возможность заботиться о ком-то, пусть даже символически. Особенно в современном мире, где многим не хватает простых, теплых эмоциональных связей", – объясняет психолог Жанат Биржанова.

Лабубу: тренд последних двух лет

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Когда мир игрушек был переполнен безупречными принцессами, улыбающимися медвежатами и идеальными героями, из сказочного леса вышел персонаж, который нарушил все правила. Его зовут Лабубу.

Он появился в воображении гонконгского художника Касинга Лунга, который вдохновлялся европейскими сказками, мифическими существами и фантазийными мирами. Так родился маленький лесной монстр с огромными глазами, острыми ушами и фирменной улыбкой, полной зубов. Долгое время Лабубу жил в мире иллюстраций и был известен лишь поклонникам творчества художника. Все изменилось, когда китайский бренд Pop Mart превратил персонажа в коллекционную игрушку. Покупатели по всему миру внезапно влюбились в существо, которое совсем не походило на классических плюшевых любимцев.

Парадокс Лабубу заключается в том, что он красив своей странностью. Его улыбка слегка дикая, взгляд озорной, а внешность балансирует между милым зверьком и сказочным монстром. Именно это сделало его символом нового поколения коллекционных игрушек. В эпоху фильтров и вылизанных образов Лабубу напомнил людям, что очарование часто скрывается в несовершенстве.

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Мируми: воплощение японской нежности

Если Лабубу стал главным игрушечным феноменом последних лет, то сегодня на горизонте появляется новый претендент на мировую славу – Мируми. Этот пушистый персонаж еще не достиг масштабов своего зубастого предшественника, но уже уверенно движется по тому же пути, собирая вокруг себя армию поклонников по всему миру.

Мируми родился в Японии, стране, которая давно превратила милоту в настоящее искусство. Это маленькое пушистое существо с большими любопытными глазами, похожее на совенка. Его главная особенность – трогательная застенчивость. По задумке создателей, Мируми очень любознателен, но немного робок, поэтому внимательно наблюдает за всем вокруг, вызывая мгновенное желание взять его на руки и защитить.

Именно эта эмоциональная связь стала главным секретом его популярности. Он вызывает чувство нежности буквально за секунду. Поэтому в эпоху постоянного стресса, новостей и бесконечной гонки за успехом люди все чаще ищут маленькие источники позитивных эмоций, и Мируми идеально вписывается в этот запрос. Именно это нам и подтвердила кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

"Такие игрушки помогают удовлетворять сразу несколько важных психологических потребностей. Во-первых, потребность в близости и эмоциональном контакте, они становятся объектом привязанности, о котором хочется заботиться. Во-вторых, потребность в самовыражении и индивидуальности: коллекционные персонажи позволяют показать свои интересы и выделиться. И наконец, за этим часто стоит потребность в принадлежности и страх одиночества". Жанат Биржанова

Мончичи: малыш, который пережил полвека

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Задолго до появления коллекционных звезд азиатского рынка мир уже был очарован одним пушистым героем – Мончичи. Этот персонаж появился в Японии в 1974 году и практически сразу стал символом детства для миллионов детей. Маленькое существо с мягким мехом, большими глазами и фирменным жестом, пальцем во рту, выглядело так, будто всегда нуждалось в заботе и объятиях.

Создатели Мончичи хотели придумать игрушку, которая будет олицетворять дружбу, нежность и любовь. И им это удалось. Вскоре пушистый малыш покорил не только Японию, но и Европу, США и другие страны. Для многих детей 1970-х и 1980-х годов Мончичи стал настоящим другом, которого брали с собой в поездки, укладывали спать и доверяли свои маленькие секреты.

Спустя полвека Мончичи переживает новое рождение. На волне популярности коллекционных игрушек и тренда на ностальгию взрослые снова начали покупать знакомого с детства персонажа. В отличие от современных героев с яркими историями и сложными образами, Мончичи остается воплощением простых эмоций: тепла, заботы и чувства безопасности. Возможно, именно поэтому этот маленький пушистый герой сумел пережить десятилетия и остаться любимцем нескольких поколений.

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Как игрушки попадают на казахстанский рынок

Фото: magnific

Игрушки, которые сегодня становятся мировыми хитами, от коллекционных фигурок до мягких персонажей с яркой эмоциональной историей, попадают на рынок Казахстана не мгновенно, а через сложную цепочку глобальной дистрибуции. Затем они проходят через международных дистрибьюторов, онлайн-платформы и локальных импортеров, которые адаптируют ассортимент под спрос конкретного региона.

"Как правило, перед закупкой нового ассортимента игрушек для нашего магазина мы анализируем различные каналы продаж, которые помогают нам понять, насколько та или иная игрушка актуальна. При этом мы всегда думаем о комфортной цене для покупателя. Иногда мы опираемся на собственный анализ рынка, а иногда ориентируемся на запросы наших покупателей. Если определенную игрушку спрашивают достаточно часто, мы стараемся как можно быстрее добавить ее в наш ассортимент", – рассказывает директор магазина Дарья Александрова.

Часто именно физический магазин становится местом, где человек впервые сталкивается с новой коллекционной игрушкой, видит ее, трогает, сравнивает разные серии и только потом принимает решение о покупке.

"В нашем магазине популярность игрушек оценивается по количеству запросов, которые мы получаем в течение недели. Если игрушку спрашивают часто, значит, на нее есть спрос и ее стоит завозить. Также одним из наших источников вдохновения являются специализированные выставки игрушек, которые мы стараемся регулярно посещать. Именно там мы часто находим новинки, в которых видим большой потенциал. Благодаря опыту работы в сфере игрушек нам уже гораздо проще определять товары, которые смогут заинтересовать наших покупателей", – говорит управляющая магазином Анжела Козлякова.

Почему именно азиатские игрушки захватывают рынок

Феномен этих персонажей гораздо глубже, чем просто мода на милые мордочки. Азиатские бренды научились создавать не игрушки, а эмоциональные истории. Каждая фигурка имеет собственный характер, легенду и визуальный стиль. Покупатель приобретает маленький мир, частью которого хочет стать.

"Все игрушки считаются коллекционными персонажами, вокруг которых формируются сообщества. Они становятся поводом для общения: люди обсуждают коллекции, обмениваются фигурками, сравнивают редкие экземпляры. В результате Лабубу, Мончичи или Мируми превращаются не только в предмет коллекционирования, но и в инструмент коммуникации, который помогает людям находить единомышленников и чувствовать себя частью общего культурного тренда", – объясняет психолог.

Кроме того, огромную роль сыграли социальные сети. Лабубу, Мончичи и Мируми идеально вписались в культуру Instagram, TikTok и коллекционных сообществ.

"Тренд на азиатские коллекционные игрушки оказался особенно привлекательным не только для детей, но и для взрослых. Во многом это связано с тем, что жители больших городов все чаще сталкиваются с одиночеством, высоким уровнем тревожности и дефицитом эмоциональной близости. Такие игрушки становятся своеобразным источником комфорта: они создают ощущение тепла, безопасности и эмоциональной связи", – резюмирует Жанат Биржанова.

В результате игрушечный рынок переживает любопытную трансформацию. Сегодня его двигают не только дети, но и взрослые коллекционеры, которые готовы стоять в очередях за новым персонажем и платить немалые деньги за редкий экземпляр. И если раньше плюшевый герой был просто спутником детства, то теперь он стал частью образа жизни, способом самовыражения и даже элементом современной поп-культуры.