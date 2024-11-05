На волоске от смерти: алматинец прославился благодаря трюкам на стульях

В соцсетях все чаще мелькает алматинец, исполняющий умопомрачительные трюки на высокой колонне из стульев. Особую остроту его видео придают красивые казахстанские локации. Zakon.kz расскажет, как отвага помогла молодому человеку покорить мир.

Галымжану Ауесбаю всего 28 лет, а за его плечами блестящая карьера в Турции и Англии. И это только начало – считает сам житель Алматы. Буквально дотянуться до небес ему удалось благодаря стульям. Фишка в том, что они не простые, а цирковые. Парень выстраивает высокую колонну в среднем до трех метров, а затем на макушке проделывает головокружительные трюки.

На талант сразу обратили внимание из разных уголков земли. Ему стали поступать разного рода предложения о сотрудничестве. Он с легкостью стал победителем таких масштабных шоу: Reality-Show Talent в Китае, Reality-Show Tanysu в Италии, Got Talant в Центральной Азии.

"Вообще я актер, окончил бакалавриат и магистратуру в Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. По профессии поработать мне пока не удалось. Акробатика – мое хобби. Все началось примерно в 2016 году. Я стал снимать экстремальные видео. Потом попробовал сделать номер со стульями. Он быстро распространился в соцсетях. Через месяц меня пригласили на конкурс в Китай, за ним последовала Италия, и все пошло, поехало". Галымжан Ауесбай

Фото: из личного архива Галымжана Ауесбай

Алматинец даже не заметил, как начал работать за рубежом: сначала в Турции, а потом в Англии.

"Меня пригласили. От Казахстана нас было шесть человек. Например, в Англии два года в двух цирках я работал по контракту акробатом. Показывал номер со стульями. Где мы только ни были. Ездили с цирком-шапито. Каждую неделю мы переезжали в новый город. Первые дни устанавливали цирк, остальные – выступали. В будни выпадало по два выступления, а в выходные – по три. В воскресенье цирк собирался и снова отправлялся в добрый путь", – вспоминает акробат.

Фото: из личного архива Галымжана Ауесбай

Галымжан Ауесбай приводит мудрую казахскую пословицу: "Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол". Что на русском языке звучит так: "Чем быть султаном в стране чужой, лучше подметкой на земле родной". Поэтому он решил вернуться на родину. К тому же, как отмечает парень, ему пора жениться.

"У меня были другие планы, думал продолжить карьеру за рубежом. Но по истечении срока контракта решил вернуться в родные края. Основная причина – хочу жениться, время поджимает. Также здесь не меньше перспектив. Мне интересно демонстрировать красоты Казахстана, снимать имиджевые видео и привлекать туристов", – поделился казахстанец.

Сейчас 28-летний алматинец зарабатывает на свадьбах, показывая разные трюки. Но его экстремальные видео, снятые в красивых местах, набирают особую популярность.

"Когда был неопытен, я, не получив разрешения, сделал трюк на мосту. У меня были проблемы из-за этого, на место прибыли полицейские и провели беседу. Сейчас я ответственно подхожу к съемкам, всесторонне рассматриваю вопрос, запрашиваю разрешение, учитываю безопасность свою и людей. Команды у меня нет, но есть несколько спонсоров, которые помогают с расходами". Галымжан Ауесбай

В среднем акробат поднимается на высоту 3,2 м – это номера на девяти стульях. В целом у него есть 24 стула, на 16 из них был установлен личный рекорд, который экстремал планирует повторить. Однако, по его словам, в деле важно не количество, а определенные условия, например, в первую очередь погодные.

"Стулья изготовлены из прочного дерева. Они одинакового размера и веса специальные для трюков. Гладкие, но не скользящие, устойчивые. Решающую роль играют погодные условия. Ветер – самый большой мой противник. Его сильные порывы не только срывают съемки, но и порой становятся причиной моих падений. Например, в Чарынский каньон Алматинской области пришлось ездить два раза: сначала там был нереально сильный ветер, пришлось выбирать другой день и возвращаться к съемкам. А вот в урочище Бозжыра Мангистау нам так и не удалось поснимать из-за урагана. Долго ждали и надеялись, что все стихнет, но, увы. Именно там, через почти что восемь лет, я сорвался во время приема и это попало на видео". Галымжан Ауесбай

Собеседник отмечает, что ему удается "выйти сухим из воды" и избежать серьезных травм. Хотя все его номера выполняются без страховки и на твердой поверхности.

"У меня нет определенных правил. Начинаю со слова "Бисмиллях". Я работаю на интуицию, опираясь на опыт. Годы труда научили быть хватким и гибким, уметь балансировать, даже "мягко" падать, чтобы меньше ушибов получить. Порой приходится "договариваться" с ветром, держать на себе его удары, подстраиваться под него. Я не певец и не выступаю под фонограмму. Здесь даже попыток нет. Ты понимаешь, что на кону твоя жизнь и она висит на волоске. Тут нужно чувствовать тонкий баланс. Не должны быть лишние движения. Это не дается легко. Но для того, чтобы получить хорошие кадры – стараюсь". Галымжан Ауесбай

Что таить, в работе самоучки важна хорошая физическая подготовка. Ради видео со стульями автору даже пришлось за месяц похудеть на 10 кг.

"Специальных каких-то упражнений у меня нет. Я поддерживаю форму, занимаюсь в тренажерном зале. Говорят, что есть мышечная память, видимо, она работает. Из-за того, что почти 10 лет этим занимаюсь, для меня все это как-то обыденно. Сейчас мой вес 70 кг, в нем мне комфортно". Галымжан Ауесбай

Зритель видит лишь красивую картинку, а за ее пределами скрывается множество усилий. Если одни восхищаются смельчаком, то другие – хейтят. Даже родные не сразу поддержали увлечение молодого человека. Его корни – мастера с золотыми руками, откуда у него любовь к риску – им до сих пор неизвестно.

Сам Галымжан Ауесбай с улыбкой признается: "Невозможно словами описать, какие эмоции приходится переживать на высоте птичьего полета, да еще и в разном положении. Тогда даже быстротечное время будто замирает на миг и украдкой скользит вокруг артиста, подбадривая его дух".