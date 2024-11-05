На волоске от смерти: алматинец прославился благодаря трюкам на стульях
Галымжану Ауесбаю всего 28 лет, а за его плечами блестящая карьера в Турции и Англии. И это только начало – считает сам житель Алматы. Буквально дотянуться до небес ему удалось благодаря стульям. Фишка в том, что они не простые, а цирковые. Парень выстраивает высокую колонну в среднем до трех метров, а затем на макушке проделывает головокружительные трюки.
На талант сразу обратили внимание из разных уголков земли. Ему стали поступать разного рода предложения о сотрудничестве. Он с легкостью стал победителем таких масштабных шоу: Reality-Show Talent в Китае, Reality-Show Tanysu в Италии, Got Talant в Центральной Азии.
"Вообще я актер, окончил бакалавриат и магистратуру в Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. По профессии поработать мне пока не удалось. Акробатика – мое хобби. Все началось примерно в 2016 году. Я стал снимать экстремальные видео. Потом попробовал сделать номер со стульями. Он быстро распространился в соцсетях. Через месяц меня пригласили на конкурс в Китай, за ним последовала Италия, и все пошло, поехало".Галымжан Ауесбай
Фото: из личного архива Галымжана Ауесбай
Алматинец даже не заметил, как начал работать за рубежом: сначала в Турции, а потом в Англии.
"Меня пригласили. От Казахстана нас было шесть человек. Например, в Англии два года в двух цирках я работал по контракту акробатом. Показывал номер со стульями. Где мы только ни были. Ездили с цирком-шапито. Каждую неделю мы переезжали в новый город. Первые дни устанавливали цирк, остальные – выступали. В будни выпадало по два выступления, а в выходные – по три. В воскресенье цирк собирался и снова отправлялся в добрый путь", – вспоминает акробат.
Фото: из личного архива Галымжана Ауесбай
Галымжан Ауесбай приводит мудрую казахскую пословицу: "Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол". Что на русском языке звучит так: "Чем быть султаном в стране чужой, лучше подметкой на земле родной". Поэтому он решил вернуться на родину. К тому же, как отмечает парень, ему пора жениться.
"У меня были другие планы, думал продолжить карьеру за рубежом. Но по истечении срока контракта решил вернуться в родные края. Основная причина – хочу жениться, время поджимает. Также здесь не меньше перспектив. Мне интересно демонстрировать красоты Казахстана, снимать имиджевые видео и привлекать туристов", – поделился казахстанец.
Сейчас 28-летний алматинец зарабатывает на свадьбах, показывая разные трюки. Но его экстремальные видео, снятые в красивых местах, набирают особую популярность.
"Когда был неопытен, я, не получив разрешения, сделал трюк на мосту. У меня были проблемы из-за этого, на место прибыли полицейские и провели беседу. Сейчас я ответственно подхожу к съемкам, всесторонне рассматриваю вопрос, запрашиваю разрешение, учитываю безопасность свою и людей. Команды у меня нет, но есть несколько спонсоров, которые помогают с расходами".Галымжан Ауесбай
В среднем акробат поднимается на высоту 3,2 м – это номера на девяти стульях. В целом у него есть 24 стула, на 16 из них был установлен личный рекорд, который экстремал планирует повторить. Однако, по его словам, в деле важно не количество, а определенные условия, например, в первую очередь погодные.
"Стулья изготовлены из прочного дерева. Они одинакового размера и веса специальные для трюков. Гладкие, но не скользящие, устойчивые. Решающую роль играют погодные условия. Ветер – самый большой мой противник. Его сильные порывы не только срывают съемки, но и порой становятся причиной моих падений. Например, в Чарынский каньон Алматинской области пришлось ездить два раза: сначала там был нереально сильный ветер, пришлось выбирать другой день и возвращаться к съемкам. А вот в урочище Бозжыра Мангистау нам так и не удалось поснимать из-за урагана. Долго ждали и надеялись, что все стихнет, но, увы. Именно там, через почти что восемь лет, я сорвался во время приема и это попало на видео".Галымжан Ауесбай
Собеседник отмечает, что ему удается "выйти сухим из воды" и избежать серьезных травм. Хотя все его номера выполняются без страховки и на твердой поверхности.
"У меня нет определенных правил. Начинаю со слова "Бисмиллях". Я работаю на интуицию, опираясь на опыт. Годы труда научили быть хватким и гибким, уметь балансировать, даже "мягко" падать, чтобы меньше ушибов получить. Порой приходится "договариваться" с ветром, держать на себе его удары, подстраиваться под него. Я не певец и не выступаю под фонограмму. Здесь даже попыток нет. Ты понимаешь, что на кону твоя жизнь и она висит на волоске. Тут нужно чувствовать тонкий баланс. Не должны быть лишние движения. Это не дается легко. Но для того, чтобы получить хорошие кадры – стараюсь".Галымжан Ауесбай
Что таить, в работе самоучки важна хорошая физическая подготовка. Ради видео со стульями автору даже пришлось за месяц похудеть на 10 кг.
"Специальных каких-то упражнений у меня нет. Я поддерживаю форму, занимаюсь в тренажерном зале. Говорят, что есть мышечная память, видимо, она работает. Из-за того, что почти 10 лет этим занимаюсь, для меня все это как-то обыденно. Сейчас мой вес 70 кг, в нем мне комфортно".Галымжан Ауесбай
Зритель видит лишь красивую картинку, а за ее пределами скрывается множество усилий. Если одни восхищаются смельчаком, то другие – хейтят. Даже родные не сразу поддержали увлечение молодого человека. Его корни – мастера с золотыми руками, откуда у него любовь к риску – им до сих пор неизвестно.
Сам Галымжан Ауесбай с улыбкой признается: "Невозможно словами описать, какие эмоции приходится переживать на высоте птичьего полета, да еще и в разном положении. Тогда даже быстротечное время будто замирает на миг и украдкой скользит вокруг артиста, подбадривая его дух".