Алматинский Человек-паук: 12-летний турникмен прославился благодаря головокружительным трюкам

Юный Альберт Кирхаджи самостоятельно освоил турник. Теперь он не только вытворяет на нем умопомрачительные упражнения, но и обучает этому своих сверстников. Zakon.kz расскажет, как о подростке заговорили далеко за пределами Алматы.

Альберта Кирхаджи прозвали алматинским Человеком-пауком. Все потому, что его трюки на турнике ничем не уступают способностям супергероя из Marvel Comics. Он так же любит высоту, буквально летает и делает сложные маневры в воздухе.

"Мне 12 лет, я учусь в 6 классе в школе-гимназии №44. Мама – домохозяйка, а папа – монтажник стеклянных конструкций. У меня есть сестренка, она младше меня на четыре года. Я спортсмен, хожу в секцию кикбоксинга, а также у меня особенная любовь к турникам. Люблю летать, знакомые даже за ловкость сравнивают меня с супергероем Человеком-пауком". Альберт Кирхаджи

Впервые Альберт Кирхаджи подтянулся на турнике в шесть лет. Увидел, как ребята постарше выполняют трюки, и был восхищен. Решил попробовать, и с этого все завертелось.

"Я посмотрел на турникменов и тоже захотел исполнять такие же трюки. Совсем не было страшно, наоборот, будто окрыляешься. Прыжок за прыжком, добавляются элементы. Пробуешь новое, и как-то все само собой получается. Видите, мой возраст позволяет быстрее научиться крутым элементам. Хотя порой не все так легко. Было, что я руку повредил, потом восстанавливался". Альберт Кирхаджи

Видя, как сын неустанно ежедневно ходит на стадион ради тренировок, отец решил смастерить во дворе спортивную площадку.

"Я – самоучка, у меня никогда не было тренера. Путем проб и ошибок научился всему, что умею сегодня, и намерен оттачивать мастерство дальше. Видя огонь в моих глазах, отец предложил в палисаднике установить статический турник. В 2024 году мы этим занялись, вместе откопали грунт, залили бетон и в него установили железные столбы. Для безопасности вокруг застелили маты. Теперь тренируюсь в домашних условиях". Альберт Кирхаджи

Подросток не только стал заниматься сам, но и уговорил друзей. Сначала они, посмотрев на головокружительные трюки, любезно отказались, но юному наставнику все же удалось научить их парочке приемов.

"Друзья думали, что это страшно и опасно, и будто они не осилят. Но, как попробовали, вошли в раж. Сейчас уже мы как одна команда. Самое приятное, что нас часто окружают прохожие и удивляются. Соседям мы не мешаем, они только рады, что мы увлечены спортом". Альберт Кирхаджи

Собеседник считает, что заниматься на турнике может каждый и любого возраста, главное – желание.

"Начинать нужно постепенно, пусть даже с одного подтягивания, до тех пор, пока не будешь готов к большему. Турник требует силы, внимательности, трудолюбия, терпения. Страх – это вполне нормально. Но отвага дается тем, кто не устает пробовать. Конечно, молодежи проще трюкачить, но я видел и возрастных спортсменов, которые невероятны и на них хочется равняться". Альберт Кирхаджи

Видео тренировок школьник выкладывает у себя в соцсетях и бывает, что они набирают большую популярность. Благодаря им о мальчике узнали не только среди простого народа, но и выдающиеся спортсмены, которые поддержали словами напутствия юное дарование.

"Люди подбадривают меня, говорят не бросать и идти до конца. Обо мне узнали, стали приглашать на соревнования, даже на международных выступал. Достижения хорошие, родные гордятся мной, мне самому очень нравится этот вид спорта. Также приятно читать комментарии, что я кого-то замотивировал. Еще говорят, что в 12 лет иметь пресс, мышцы и в целом такое спортивное телосложение – очень круто. Но для этого, конечно, нужно тренироваться". Альберт Кирхаджи

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Планы у Альберта Кирхаджи большие, прежде всего, достигать новых высот в спорте, продолжать тренировать желающих и дальше оборудовать двор турниками. Также он мечтает, чтобы таланты чаще поддерживали и давали им возможность проявить себя на мировой арене.