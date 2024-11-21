Печать Кунанбая, боевой барабан и кобыз: семейский мастер поделился древними тайнами своего ремесла

За какие бы материалы не взялся Сакен Назархан, ему все подвластно. Сталь, кожа, дерево, мельхиор и серебро – из них он делает народные музыкальные инструменты, традиционное оружие и доспехи, конскую упряжь и ювелирные украшения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Семейные традиции мастерства

В семье Сакена Назархана было не одно поколение известных мастеров. В селе Саржал Абайского района Абайской области, где родился и вырос умелец, пользовался всеобщим уважением его прадед по материнской линии Касым.

Это был известнейший мастер-шорник: его изделия из кожи, особенно седла и конская упряжь, ценились многими знатоками. Кроме того, искусник делал традиционное оружие и великолепные ножны. Генетическая память позволила правнуку в полной мере унаследовать мастерство и талант своего предка.

Фото: Екатерина Гуляева/Zakon.kz

Настоящим наставником для него стал дядя – брат отца. Именно он вложил в руки мальчика стамеску и нож для того, чтобы вырезать свою первую игрушку, или стачать из кожи небольшой чехол. Спустя короткое время, когда инструменты стали привычны для натруженных рук, подросток стал принимать небольшие заказы от родных и соседей: реставрировал седла и изделия из кожи, обрабатывал дерево и… великолепно рисовал.

От стенгазеты до больших полотен

Талант живописца разглядели в сельской школе, и учителя, владеющие этим искусством, старались научить одаренного мальчика секретам мастерства. Он выпускал красочные стенгазеты и оформлял актовый зал для различных школьных праздников, а еще помогал оформлять классы и рекреации учителю изобразительного искусства.

Неудивительно, что служба в армии тоже не стала для молодого художника исключением. Здесь школьные стенгазеты сменились еженедельным выпуском "Боевого листка".

Вернувшись из армии, он поступил в Семипалатинское городское дизайнерское училище по специальности художник-дизайнер.

Фото: Екатерина Гуляева/Zakon.kz

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

Мастеровое братство

Став дизайнером, молодой художник вступил в кооператив – художественную мастерскую "Союз мир", параллельно поступил учиться на художественно-графический факультет в вуз. Здесь молодой мастер познакомился с шедеврами мировой культуры и стал глубже, объемнее понимать значение наследия своего народа.

Фото: Екатерина Гуляева/Zakon.kz

Начиная с 1990 года, Сакен Назархан полностью посвятил себя казахскому декоративно-прикладному искусству. Сначала делал совсем небольшие работы из дерева – панно, декоративные картины с резными деревянными рамами, делал седла и посуду из дерева. Даже свою дипломную работу в институте он сделал в казахском национальном стиле – это был объемный кожаный торсык и набор деревянной посуды для угощения кумысом.

Позже он освоил элементы убранства казахской юрты, стал делать разнообразные изделия из кожи, дерева и металла.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

В этом начинающему мастеру здорово помогло тесное общение с известнейшими на всю страну ремесленниками, работающими в мастерских знаменитого Шебер ауылы, что в предместьях Алматы. Едва получив на руки диплом и уже понимая, что именно казахское декоративно-прикладное искусство станет его основным занятием в творчестве, Сакен Назархан приехал в Алматы и в течение нескольких недель ежедневно пропадал в мастерских шеберов.

"Я заглядывал в кузни и шорные мастерские, подолгу наблюдал за обработкой дерева и металла, разглядывал изделия из серебра и кожи. Старался запомнить приемы и технологию обработки природных материалов, не стесняясь, расспрашивал мастеров. Они терпеливо объясняли мне каждый прием, рассказывали о традициях своего ремесла, щедро делились секретами", – поблагодарил Сакен Назархан.

Секреты мастерства

Полученные бесценные знания молодой мастер тут же стал широко применять на практике. Вместе с деревянной посудой и убранством юрты он стал создавать свои первые казахские музыкальные инструменты: кобыз, домбру, саз сырнай и многие другие. Потом стал делать ортеке – казахскую музыкальную игрушку.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

"Очень люблю делать национальные инструменты – домбру или кобыз. Секрет хорошего звучания музыкального инструмента в дереве, из которого его будут создавать. Например, для домбры нужны твердые сорта дерева: клен, бук для грифа, яблоня. А вот для лицевой части – шамақ – нужна ель, именно она дает нужное звучание домбре", – поделился своими секретами семейский мастер.

По его словам, для изготовления қыл қобыза лучше подойдут карагач, береза или дуб, для струн используется конский волос, а также верблюжья шкура – для хорошего, глубокого звучания.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

"Чтобы изготовить кобыз, потребуется не один месяц и огромное терпение мастера. Только для того, чтобы вырезать основу қыл қобыза из цельного куска дерева, необходим месяц, а то и больше. И после того, как работа прекращается до следующего дня, заготовку надо обязательно хранить в закрытом от солнца помещении, лучше всего закопав его в сырые опилки, чтобы дерево не рассохлось, и на инструменте не появились безобразные трещины", – посоветовал Сакен Назархан.

А вот для того, чтобы найти для кобыза верблюжью кожу, мастеру приходится ждать, когда в хозяйствах начинается заготовка согыма на зиму. К сожалению, в Абайской области, да во всем Восточном Казахстане в целом, разведением верблюдов занимаются лишь единицы животноводческих хозяйств. Вот и сейчас мастер заказал верблюжью шкуру в одном из хозяйств Аксуатского района, чтобы закончить начатую работу над новым кобызом.

Впрочем, готовым кобыз будет не раньше будущего лета. Ведь верблюжью шкуру еще нужно как следует обработать.

"Сначала шкуру животного необходимо хорошенько вымочить в теплой воде, а потом обернуть ее в целлофан. Чередуя эту процедуру, нужно постепенно очищать внешнюю часть шкуры от меха и шерсти, избавившись от всех волос до последнего. И только потом нужно избавляться от подкожного жира. При помощи инструмента, называемого толкын – зубчатого деревянного зубила – мастер вытягивает кожу, а потом обильно смазывает ее жидким свежим куртом. Высушив кожу на солнце, повторяет процедуру пока полностью не обезжирит. Курт придает ей необыкновенную мягкость и эластичность", – отметил мастер.

Из разных видов кожи Сакен Назархан делает доспехи для воина, конскую упряжь, ножны для сабли или кинжала, посуду и музыкальные инструменты.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

Буквально недавно "дабыл" – огромный боевой барабан диаметром более полутора метров, изготовленный Сакеном Назарханом, – поразил воображение многочисленных гостей и участников V Всемирных игр кочевников в Астане. Кстати, на изготовления "царь-дабыла" у Сакена Назархана ушло две полноценные шкуры огромных быков.

"Дабыл – боевой барабан. Обычно их привязывали по бокам верблюдов, выстраивая животных в ряд. И под мерные звуки барабанного ритма лилась призывная музыка кобыза, настраивая воинов на битву и победу", – рассказывает автор гигантского дабыла.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

Конечно, поиграть на царь-барабане нашлось немало желающих: от детей и подростков до сына президента президента Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтина Билала Эрдогана. Сам глава конфедерации предпочел поиграть на огромном кобызе – также изделии мастера из Семея.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

Но не только музыкальные инструменты привлекают шебера. Он с огромным удовольствием делает оружие и доспехи казахских воинов: сабли и кинжалы, луки и стрелы, копья и многое другое — они дают возможность мастеру выразить себя в творчестве, явить миру свое истинное искусство. По словам Сакена Назархана, чтобы сделать хорошую саблю, нужна хорошая сталь, а для рукоятки можно использовать рога оленя или сайгака, мельхиор или серебро.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

Сейчас же мастера больше всего привлекает ювелирное искусство. Он готов многие дни проводить за верстаком, чтобы сделать великолепные женские украшения или убранство для седла и конской упряжи. Даже во время пандемии мастер не сидел без дела, а работал над величественным саукеле, усыпанном серебряными бляшками и украшениями. Этот головной убор невесты – истинный шедевр казахского ювелирного искусства – сегодня украшает этнографический зал Областного историко-краеведческого музея Семея.

В 2019 году по заказу Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая "Жидебай-Бөрілі"Сакен Назархан воссоздал в серебре мұн (перстень-печать) Кунанбая Ускенбайулы, опираясь на сохраненный рисунок.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

Возрождая прошлое

Кстати, во многом именно благодаря мастерству и старанию Сакена Назархана до наших дней сохранились уникальные вещи, многие годы хранившиеся в фондах музеев Усть-Каменогорска и Семея.

Фото: Екатерина Гуляева/Zakon.kz

Сегодня большая часть экспонатов Областного историко-краеведческого музея Семея, отражающих быт и искусство казахского народа, либо сделаны, либо реставрированы его руками. Предметы мебели и убранства в казахской юрте он не только любовно восстановил, но и доработал инкрустацию из кости, украшенную затейливой резьбой.

Своими руками он изготовил разные виды домбры и кобыза, бережно восстановил кожаный комплект беркутчи. Из фондов он извлек практически скомканный и грязный комок свалявшейся и засохшей кожи, а в музей вернул великолепные перчатки беркутчи, колпачок на голову охотничьей птицы и многие другие атрибуты соколиной охоты.

Забавный козлик

А еще Сакен Назархан – один из немногих шеберов, кто сегодня изготавливает ортеке – древний кукольно-музыкальный инструмент – национальное достояние казахского народа. В июне 2023 года казахское древнее музыкально-кукольное искусство "Ортеке" было включено в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. Соответствующие сертификаты президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву вручила в Акорде генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

"Свой первый ортеке я сделал примерно в 1998 году. И с тех пор его заказывают довольно часто. Вот и сейчас работают над новым ортеке – это будет двойная игрушка на одном постаменте. Ортеке предназначен для детского ансамбля домбристов в Аксуате", — рассказал мастер.

На днях ортеке Сакена Назархана стал одним из главных экспонатов на выставке, организованной членами краеведческого общества "Прииртышье" во время проведения музыкально-краеведческой гостиной, посвященной древним казахским национальным музыкальным инструментам.

За достойный труд достойные награды

В 2016 году мастер из Семея стал обладателем членского билета Евразийского Союза дизайнеров. В том же году Сакен Назархан был награжден медалью "За творческие отличия в дизайнерском искусстве". А буквально недавно ему было присвоено звание "Почетного гражданина Республики Казахстан".

В год своего 60-летия шебер окружен почетом и уважением. Только в Семее за 2024 год прошло несколько его персональных выставок. Одна из них состоялась в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее Абая "Жидебай-Бөрілі". Другая готовится к открытию в первые дни декабря в выставочных залах музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых Абайской области.

Кроме того, была еще одна персональная выставка художника и дизайнера на его родине – в селе Саржал Абайского района.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом

На выставке мастеров, посвященной 220-летнему юбилею выдающегося общественного деятеля и отца гения Великой Степи Абая Кунанбая Ускенбайулы, Сакен Назархан был удостоен премии за лучшую креативную идею. Он изготовил из дерева традиционный казахский торсык. Обычно этот дорожный кувшин делается из толстой кожи. Кроме того, автор вырезал из дерева огромный хан-табак, поместив в центральную часть специальные отделения для различных традиционных восточных сладостей.

Фото предоставлено Сакеном Назарханом