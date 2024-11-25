"В зависимости с 13 лет": почему не бывает бывших наркоманов и как научиться жить в трезвости

Аптечная наркомания в Казахстане — явление, которое до недавнего времени оставалось вне зоны активного внимания общественности. Вместе с тем, эксперты утверждают, что каждый второй наркозависимый прибегал к "аптеке", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для большинства это отправная точка в зависимость. Самое страшное, что особой популярностью рецептурные препараты пользуются у подростков. К примеру, самому молодому пациенту акмолинского наркодиспансера – 13 лет.

По данным областного управления здравоохранения, всего на профилактическом учете нарколога находится 403 человека. Стоит отметить, что сейчас порядок постановки несколько изменился и официальная статистика не может раскрыть реальную картину.

"По цифрам сейчас говорить очень сложно, потому что у нас нет полномочий ходить по дворам и выявлять наркоманов. У нас также нет полномочий выявлять, если к нам не обратились. То есть для того чтобы поставить пациента на учет, назначить ему лечение или госпитализировать, мы берем у него согласие. Есть перечень, где госпитализация проводится по недобровольному порядку, но их очень мало. Конечно, когда попадает молодежь, родители зачастую не дают своего согласия, чтобы не портить ребенку личное дело. Поэтому официальная статистика дает не все сведения", — рассказал директор Акмолинского областного центра психического здоровья Александр Высоцкий.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Еще пару лет назад "воротами в наркозависимость" медики называли "анашу". Теперь наркотиком старта все чаще становятся аптечные препараты или, как их еще называют, "колеса", "аптека".

"Препараты достать дешевле и проще. Наркотики аптечные дешевле, чем героин или синтетика. Молодежь начинает первые пробы именно с этих таблеток. Препараты, которые в норме используются по одной таблетке, эти люди по 20-30 штук принимают за раз или 10 таблеток на одну инъекцию синтетического наркотика", — отметил эксперт.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Еще один важный момент: ассортимент "аптеки" очень разнообразен. У всех препаратов различные ощущения и сроки формирования привыкания. Как правило, наркозависимые их комбинируют. Определенные медикаменты используют для сна, другие, наоборот, для прилива сил и энергии, третьи дают чувство эйфории и легкости.

Список этот можно продолжать долго. Если раньше портрет наркомана был практически един: худощавое телосложение, расширенные зрачки, частый невроз, раздраженные слизистые и неопрятный вид, то аптечных наркоманов очень долго не рассекречивают даже самые приближенные к зависимому люди.

Так, родители 18-летней Светланы из Кокшетау узнали о зависимости лишь после ее передозировки. После очередного употребления девушка попала в реанимацию и два дня пробыла в коме. Она ежедневно употребляла наркотики на протяжении двух месяцев. Ни в семье, ни в кругу друзей ее зависимости не замечали до рокового события.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Долгое время "Б." не было нигде. Мы брали другие препараты и нам бонусом подарили полторы таблетки чего-то нового. Мы их разделили пополам, съели вместе с остальными. Почувствовали вот этот эффект именно как от "Б." и решили, что на следующий день возьмем только его. Мы сразу договорились с продавцом, что возьмем сразу коробочку – 35 таблеток по 50 миллиграмм. Стоимость 15 тысяч тенге. Я не помню, по какому принципу, но мы решили съесть сразу по 10 таблеток. После этого я еду в колледж. Там мне становится плохо. Понимаю, что я сама никуда уже не дойду и прошу одногруппника провести меня до магазина. Я, как человек, который находился в употреблении, прекрасно понимала, что мне нужно, чтобы все эти вещества вышли. Дошла до магазина, покупаю поесть, но не могу вызвать рвоту. Иду еще минут пять и все, дальше ничего не помню. Просыпаюсь уже в больнице", — поделилась своей историей постоялица реабилитационного центра.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Несколько дней Светлана нуждалась в аппарате жизненного обеспечения. Медикам чудом удалось спасти девушку. Ее подруга тоже попала в реанимацию.

В реабилитации девушка находится всего пять дней. Лечение здесь добровольное и длительностью от шести до девяти месяцев.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"У нас нет разрешения и возможности брать несовершеннолетних на реабилитацию, поэтому мы принимаем только с 18 лет. Но я вот скажу из опыта, что обращались родители с запросом, что их 15-летний ребенок употребляет, причем это не первый год его зависимости. Более того, этот человек поделился, что с ней рядом употребляет подруга, которой 13 лет. Это тоже была аптечная зависимость. Наркомания молодеет, к сожалению", — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации областного центра психического здоровья Сулушаш Бекмаганбетова.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Центр "Сенім" работает с 2004 года. Ежегодно здесь проходят реабилитацию около полусотни граждан с алкогольной, наркотической или игровой зависимостями. Как говорят сотрудники центра, они не лечат от зависимости, а учат жить в трезвости. На счету центра – тысячи спасенных судеб.

"Все зависит от мотивации человека, насколько он вообще осознает суть своей проблемы. С мая 2024 года, кстати, есть возможность реабилитацию пройти без постановки на наркологический учет – конфиденциально за пять тысяч тенге в сутки. Поэтому было бы хорошо, чтобы родители это услышали вовремя, не создавали иллюзии благополучия семьи, а помогли своему ребенку на ранних стадиях", — отметила заведующая.

Истории постояльцев центра развевают миф о том, что наркоманией страдает только девиантная молодежь. 25-летняя Зарина (имя изменено по просьбе спикера - прим. автора), как и многие товарищи по несчастью, попробовала наркотики в компании друзей. Долгое время девушка не признавала свою зависимость, потому что дистанции между употреблениями доходили до двух месяцев. Она успела создать семью, но запрещенные вещества внесли свои коррективы в жизнь молодоженов.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Когда мы встретились, проблем с наркотиками не было у обоих. Попробовали тоже в разных компаниях. В итоге с супругом вместе стали принимать наркотики. Это и синтетические, и аптечные вещества. Первое время я работала и употребляла каждый день. Потом уже уволилась. Муж начал заниматься закладками, чтобы были деньги и доступ к наркотикам. Сейчас он находится в тюрьме за распространение, а я здесь на лечении от наркозависимости...", — поделилась девушка.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Распространители аптечной наркомании, как правило, меньше боятся закона. Опытные наркоманы знают, что "колеса" достать проще, дешевле и безопаснее. Реализуют их не только через закладки, но и напрямую из рук в руки. В некоторых случаях "запрещенку" продают в обычных аптеках.

"На протяжении шести лет я употреблял аптечные наркотики. Я жил тогда в Астане, там это продавалось с аптек напрямую. Первый раз через знакомую приобрел, потом, уже когда начал систематически употреблять, нашлись свои аптеки, где продавали всем подряд без разбора. Чтобы купить "аптеку", не нужно иметь специальных знакомств, искать продавцов. Поэтому сейчас многие на них и сидят наверное", — поделился собеседник.

Мужчина попал в реабилитационный центр после 10 лет употребления.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Рейдовые мероприятия мы не можем проводить, потому что действует мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Но с начала 2024 года мы провели три этапа оперативно-профилактического мероприятия "Дармек", направленного на выявление безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. За период ОПМ проверили 57 аптек, выявили 25 фактов нарушений правил фармацевтической деятельности. Но это больше касалось лекарственных обезболивающих или антибиотиков для детей, а не лекарственных препаратов, пользующихся популярностью у наркопотребителей", — проинформировала старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности Акмолинской области Разия Курсанова.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Стоит также отметить, что распространение аптечных наркотиков не подпадает под юрисдикцию управления по противодействию наркопреступности, за исключением запрещенного трамадола.

"Если мы говорим про другие лекарственные препараты, то, к сожалению, пока это не наша юрисдикция. Частное лицо, хранящее эти препараты, может быть привлечено к административной ответственности, но это все относится к компетенции фармконтроля", — пояснила правоохранитель.

Так, за распространением аптечных наркотиков была поймана 18-летняя студентка одного из кокшетауских колледжей. Бумажные пакеты с рецептурными медикаментами клиентам отправляли прямо через такси. В итоге девушку отчислили из учебного заведения. Другие санкции, согласно действующему законодательству, применить было нельзя.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

К слову, в наркобизнесе важную роль играют не только владельцы магазинов, кураторы и курьеры.



"Есть сами зависимые, которые вычисляют конкретно людей, у которых есть деньги. Пару раз предлагают просто попробовать за компанию совершенно бесплатно. Возникает привыкание, и потом уже человек приобретает товар за свои деньги. У меня была своя строительная бригада, хорошо зарабатывал. В итоге тем, кого подсадили на наркоту, стал я. Когда я начал регулярно употреблять, на наркотики у меня в месяц уходило 250-300 тысяч тенге – половина заработка примерно. В последние месяцы эта цифра выросла до 600 тысяч. Я начал употреблять в 2018 году, и тогда в этих кругах зависимых я был чаще всего самым молодым. А в последнее время среди наркоманов в основном молодежь до 20 лет, часто несовершеннолетние", — отметил 30-летний пациент центра психического здоровья.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

По мнению медицинских работников, нужно как можно быстрее реагировать на проблему аптечной наркомании. В одном ряду с трамадолом должны встать десятки других препаратов, считают эксперты.

"У правительства ничего не остается, кроме как эти вещества назвать психотропными и вводить за них уголовную ответственность. Так уже было сделано с трамадолом. Сейчас для того, чтобы его продавать, нужна лицензия. Поэтому пересматриваются списки препаратов, в том числе самых распространенных, которые используют для медикаментозной наркомании, чтобы их внести также в разряд психотропов. Мы как наркологи, как служба, которая отвечает за пациентов, состоящих у нас на учете, приветствуем ужесточение. Доступность и безнаказанность - это нужно прекращать, потому что со слов полицейских, 80 процентов преступлений совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому с этим надо бороться жестко", — заключил директор Акмолинского областного центра психического здоровья Александр Высоцкий.

К этим мерам также предлагают добавить обязательный скрининг на наркотики для школьников и студентов.