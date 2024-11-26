Зимняя рыбалка: костанайские спасатели учат безопасно удить рыбу на льду

Ночные морозы пришли на север страны меньше двух недель назад, а любители зимней рыбалки уже активно выезжают на водоемы. И это несмотря на угрозу получить штраф в кругленькую сумму за нарушение правил безопасности. Как обезопасить себя от гибели и штрафа, узнал корреспондент Zakon.kz.

Где тонко, там и рвется

Рыбак почти с 50-летним стажем из Костаная Анатолий Деревянко открыл для себя сезон зимней рыбалки неделю назад, но ездит только на проверенные временем водоемы, которые имеют небольшую глубину и толщина льда на них составляет порядка 15 см. Обязательно берет с собой пешню — инструмент для колки льда. Это немного видоизмененный лом с ударно-режущей частью.

"Сейчас пока не установилась постоянная минусовая температура, поэтому лучше ездить на небольшие озера и старицы, где нет течения. Там лед уже имеет необходимую глубину промерзания, поэтому ходить по нему безопасно. Не стоит забывать о безопасности, поэтому перед тем, как зайти на лед, я бью пешней по льду, если с первого раза он не пробился, значит, можно идти. Также у меня всегда в рыболовном ящике, кроме различных удочек и приманок, лежат спасательные шилья", — рассказал рыбак.

С первыми морозами активную работу начали и сотрудники ДЧС Костанайской области. Уже с 16 ноября по всей стране проводится республиканская акция "Тонкий лед". Ее основная цель — обеспечить безопасность граждан, предупредить несчастные случаи и гибель людей на воде. Один из таких рейдов спасатели региона провели вместе с волонтерами в прошедшие выходные.

"Во время мероприятия сотрудники ДЧС совместно с волонтерами вышли на лед водоемов региона, чтобы напомнить жителям об опасностях зимней рыбалки и важности соблюдения правил безопасности. Рейд стал не только профилактической, но и образовательной акцией. Спасатели беседовали с рыбаками, объясняя им, как правильно оценивать толщину льда, что делать в случае провала и как оказывать помощь пострадавшим. Участникам раздавали памятки с ключевыми правилами поведения", — сообщила пресс-секретарь ДЧС Костанайской области Валерия Соколовская.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

По информации ведомства, в ходе рейда были зафиксированы случаи нарушения правил поведения на льду. Некоторые граждане игнорировали предупреждения об опасных участках, за что их привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Как пояснили в департаменте, ответственность предусмотрена по ст. 412 КоАП РК "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах". Причем данная статья не предусматривает предупреждения. Граждане сразу штрафуются – физические лица в размере 7 МРП, должностные лица и субъекты малого предпринимательства – 10 МРП. На субъектов среднего предпринимательства налагается взыскание в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 60 МРП.

Но штраф можно выплатить по сокращенному производству: при оплате его в течение недели сумма сокращается на половину и, например, для физлиц вместо 25 844 тенге выплата составит 12 922 тенге.

"Минимальная безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10-15 сантиметров. Подобные рейды продолжатся на протяжении всего сезона. Спасатели и волонтеры будут активно патрулировать водоемы области, помогая жителям сохранить самое ценное — жизнь и здоровье", — добавили в ДЧС.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Спасатели отмечают, что в настоящее время ледовый покров на водоемах области еще недостаточно прочный и не всегда может выдержать вес человека. При отсутствии устойчивых, крепких морозов толщина льда едва достигает безопасных 10 сантиметров. Поэтому на прудах, реках и озерах области сохраняется опасность сезонного риска — тонкий лед, из-за чего усилено патрулирование и проводятся профилактические рейды.

"В 2024 году силами костанайских спасателей удалось спасти одного человека, предотвратив его гибель. Однако произошло три случая ЧС, при которых погиб один несовершеннолетний. В 2023 году за аналогичный период погибло пять человек", — пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Важно помнить, что толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.

В департаменте напомнили, что, отправляясь на рыбалку, необходимо хорошо знать водоем, а место подледного лова выбирать там, где небольшая глубина. Нужно продумать и определить с берега маршрут движения и возможного экстренного возвращения. Необходимо сообщить родственникам о своем местонахождении и времени возвращения, чтобы в случае длительного отсутствия они могли оперативно вызвать помощь.

Правила безопасности

Не выходите на лед в темное время суток, при плохой видимости и на темные участки льда — они быстрее прогреваются на солнце и быстрее тают;

не делайте около себя много лунок;

не выходите на рыбалку на водоемы особой опасности, где имеются открытые участки воды;

если идете группой, то расстояние между людьми должно быть не меньше 5 метров;

не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли;

обязательно имейте с собой средства спасения.

Экипировка рыбака

Спасатели отмечают, что рыбак должен быть тепло одет, предпочтительно в термобелье и несколько слоев одежды. Это сохраняет тепло и позволяет регулировать температуру. Верхний слой – непромокаемая куртка и брюки или комбинезон из мембранной ткани. Обувь – утепленные водонепроницаемые сапоги с нескользящей подошвой. Перчатки, шапка, шарф или балаклава обязательны для защиты от обморожений. Также желательно иметь страховочный жилет, который поможет удержаться на воде в случае провала под лед. Лучше выбирать яркую одежду (оранжевого или красного цвета) или с отражающими элементами, чтобы быть заметным на расстоянии.

"Рыбакам необходимо иметь при себе прочную веревку длиной 15-20 метров – на случай спасения человека, провалившегося под лед. Кроме того, нужно иметь спасательные шилья – специальные устройства для самостоятельного выхода из проруби. Не забывайте об аптечке для оказания первой помощи, термосе с горячим напитком для согревания. Отлично, если мобильный телефон будет в водонепроницаемом чехле для связи в экстренных случаях", – посоветовали спасатели.

Ранее сообщалось, что алматинские спасатели обратились к рыбакам, чтобы они соблюдали правила безопасности. В Костанайской области уже есть первые жертвы зимней рыбалки. На реке Тогузак утонул подросток.