Вернуться в прошлое: тонны антиквариата и раритетных вещей в самом центре Алматы

На блошиных рынках Алматы можно найти вещи, которых давно нет в современных магазинах. Это могут быть старинные украшения, редкие книги, посуда, и даже предметы искусства. Что заставляет людей выставлять на продажу семейные реликвии и какие есть традиции у продавцов, в материале Zakon.kz.

В Алматы блошиные рынки разбросаны практически по всему городу. В основном люди располагают свои импровизированные прилавки прямо на земле, около рынков, на тротуарах, на перекрестках и в других людных местах. Как правило, в таких торговых точках, многие из которых под открытым небом, можно найти что угодно – от предметов искусства до поношенной обуви и не только.

Фото: Zakon.kz

В основном на стихийных блошиных базарах продается вполне сносная кухонная утварь, сохранившаяся еще со времен СССР. Немало в продаже и предметов военной истории. На "блошках" вполне реально найти довоенные кители, шинели и пилотки, а также ордена и медали.

Для коллекционеров такие рынки – настоящий рай, где можно пополнить свою коллекцию редкими и ценными экземплярами.

Фото: Zakon.kz

Многие вещи на блошиных рынках продаются за "копейки", кроме этого, и продавцы готовы торговаться. К примеру, редкий экземпляр журнала "Веселые картинки" 1969 года выпуска можно купить за 200 тенге, но если хорошо поторговаться с продавцом, то и за 150 тенге.

Фото: Zakon.kz

Также на подобных торговых площадках можно наткнуться порой на уникальные изделия ручной работы, которые больше нигде не найти, поскольку их давно сняли с производства. Ценители и коллекционеры отмечают, что украшения подобного качества для наших дней – редкость.

Фото: Zakon.kz

Чаще всего на таких рынках продавцы просят их не фотографировать и крайне редко идут на контакт с журналистами. Такой же позиции придерживаются и покупатели. Если одни приходят на рынок за винтажной вещью, то торговцы – чтобы заработать и выжить.

"Я здесь вынуждена стоять, потому что на днях нужно оплатить кредит. За медный таз я прошу 20 тыс. тенге, а за мясорубку – 3500 тенге. Вещи хоть и старые, но еще могут послужить кому-нибудь. Нашла все у себя в кладовке. Если честно, я даже не помню, откуда у меня все это", – рассказала Наргиз.

Фото: Zakon.kz

Чтобы свести концы с концами, некоторые люди вынуждены не только продавать ненужные вещи, найденные в подвалах и на балконе, но и выкладывать на прилавки предметы, напоминающие об их близких.

"За шапку из ондатры прошу шесть тысяч. Это головной убор моего мужа. 34 года с ним душа в душу прожили. Умер совсем недавно. Больно продавать. Но нужно как-то жить дальше. Пусть кого-то другого греет. Супруг был хорошим человеком. Думаю, на шапке сохранилась его добрая энергетика", – рассказала Зинаида Александровна.

Фото: Zakon.kz

Продавцы отмечают, что шанс на продажу заметно увеличивается, если у предмета есть своя история. Поэтому для того, чтобы выгоднее продать товар, некоторые торговцы придумывают интересные и порой даже фантастические легенды.



"Я уже давно на пенсии. Торговля наручными часами – это мое хобби. Их я коллекционирую 40 лет. Есть разные модели. От советской классики до американского ретро. Мне привозили их со всего СССР, была даже контрабанда из Западной Европы. Есть у меня часы, которые мне подарил знакомый офицер, а ему в свою очередь их подарил маршал Гречко. Цены тоже разные, самые дешевые – 25 тыс. тенге. Есть экземпляры, которые жаль отдавать и за 50 тыс. тенге. К сожалению, сейчас народ часы не покупает. И очень зря. Наручные часы – это особые механизмы с особенной энергетикой. Стук секундной стрелки должен быть всегда рядом с человеком, как памятка, что вместе со временем уходит его жизнь", – рассказал Александр Петрович.

Фото: Zakon.kz

Есть на рынках и те люди, которые торгуют не только своими вещами из старых коллекций. Товар для своей "точки" они обычно закупают на барахолке или перекупают друг у друга, а позже продают по другой цене. Существуют у таких предпринимателей свои неписаные правила и традиции.

"Бывает такое, что люди, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости, приносят полную сумку с какими-то вещами. Не знаю, откуда эта традиция пошла, но смотреть, что внутри, и спрашивать, откуда она, не принято. Человек за эту сумку предлагает цену, к примеру, 5000 тенге. Можно поторговаться. Если сошлись в цене, заглядываешь в мешок только после того, как отдаешь деньги. Такой своеобразный "обмен не глядя". Иногда везет, попадаются действительно ценные вещи, иногда обычные "тряпки", которые придется продавать очень долго", – рассказал Аманжол.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что подобная торговля запрещена. Полицейские периодически "закрывают" такие стихийные точки. Однако буквально на следующий день продавцы вновь возвращаются на то же самое место.



"Никому не нужен штраф, который больше, чем месячная выручка. Полицейские обычно приходят к вечеру. Поэтому все продавцы уходят со своих мест примерно в 15:00-16:00. И очень жаль, потому что в вечернее время люди, возвращаясь с работы, могут купить для себя что-то полезное или интересное", – рассказывают продавцы.

Фото: Zakon.kz

Для любого человека, который хоть немного любит историю или ценит вещи, сделанные еще в прошлом веке, прогулка по блошиным рынкам схожа с посещением исторического музея. А если повезет найти и купить редкую вещь, то для ее счастливого обладателя это и вовсе целое сокровище, а также возможность вернуть старую вещь в новое время и в свою жизнь.