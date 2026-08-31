Охота за прошлым: что можно найти на самом большом блошином рынке Алматы

Здесь прошлое не стоит за стеклом музейной витрины – его можно увидеть прямо на торговых прилавках. Старинные часы соседствуют с виниловыми пластинками, книги – с посудой, а среди обычных вещей иногда встречаются настоящие раритеты. Как живет блошиный рынок Алматы, – в материале Zakon.kz.

Самый большой блошиный рынок Алматы находится в микрорайоне Кайрат, в павильонном комплексе рынка "Жетысу", и работает только по субботам и воскресеньям. Его территория настолько большая, что одного быстрого круга здесь точно не хватит. Если рассматривать прилавки внимательно, можно провести несколько часов – и все равно поймешь, что обошел далеко не все.

На прилавках здесь можно найти самые разные вещи из разных эпох, к примеру, старинные монеты и часы, виниловые пластинки, книги, плакаты и посуду. В одних торговых рядах продают винтажную одежду и аксессуары, предметы интерьера, в других можно обнаружить старую электронику и бытовые мелочи. Одни вещи сразу вызывают знакомые воспоминания, другие выглядят настолько необычно, что невольно начинаешь гадать, для чего их когда-то использовали.

Стоит отметить, что торговля здесь часто строится не только вокруг цены, но и вокруг истории вещи. Некоторые продавцы годами занимаются антиквариатом, собирают собственные коллекции, разбираются в предметах и знают, откуда они появились. К примеру, антиквар Ербол Иссаев вспоминает случай, когда, несколько лет назад к нему подошел молодой человек и предложил купить Рыцарский крест – награду нацистской Германии.

"Он рассказал, что его прадед во время Великой Отечественной войны был летчиком. В боях под Сталинградом он сбил немецкий истребитель. Немецкий пилот успел спрыгнуть с парашютом и попал в плен к советским бойцам. По его словам, у летчиков того времени существовало негласное правило: если была возможность, они старались познакомиться с человеком, который победил их в воздушном бою. Во время разговора немецкий офицер отметил мастерство советского пилота и в знак уважения подарил ему свою награду. Не знаю, насколько эта история правдива, но этот крест у меня купили в тот же день и за приличные деньги", – рассказал Ербол Иссаев.

На блошином рынке подобные истории соседствуют с самыми обычными покупками. Для одного посетителя старый значок может быть просто металлическим кружком, для другого – частью коллекции.

Бексултан Каскыр сам пришел к торговле антиквариатом через коллекционирование. Со временем некоторые предметы из его коллекции стали появляться в продаже, а увлечение постепенно превратилось в работу.

"Я начал заниматься антиквариатом со старинных монет. Потом в моей коллекции появились старинные часы и граммофонные пластинки. Некоторые вещи я выставлял на продажу, и постепенно это стало приносить мне доход. Сейчас у меня небольшая антикварная лавка. Люди приносят старинные вещи, я покупаю их и продаю уже по своей цене", – поделился Бексултан Каскыр.

Покупатели здесь тоже разные. Кто-то целенаправленно ищет определенную вещь и приходит с четким пониманием того, что хочет найти. Коллекционеры высматривают редкие экземпляры, любители винтажа выбирают одежду и аксессуары, а туристы и случайные посетители просто рассматривают ряды. Есть и те, кто приходит сюда вовсе не ради покупок.

"Я часто здесь бываю. Иногда что-нибудь покупаю, например понравившиеся мне значки. Но больше всего мне нравится просто находиться здесь, как в музее. Этот рынок дает уникальную возможность прикоснуться к истории", – рассказала Марина Объезчик.

И действительно, у блошиного рынка есть одна особенность, которой не хватает обычным магазинам. Здесь почти невозможно заранее предсказать, что окажется перед глазами через пять минут. За одним прилавком можно задержаться из-за старой фотографии, возле другого – начать рассматривать книги. Потом внимание переключится на часы или посуду, а через несколько рядов найдется вещь, которую вы вообще не собирались покупать.

Главное – не ждать, что интересная находка сама бросится в глаза. Иногда ее нужно буквально вытащить из груды старых вещей, расспросить продавца и немного поторговаться.

Возможно, именно поэтому люди и возвращаются сюда снова и снова. Одни приходят за редкими предметами, другие – за воспоминаниями, третьи просто любят сам азарт поиска. А кто-то может ничего не купить, зато провести несколько часов в месте, где прошлое не накрыто стеклянным боксом, а лежит прямо перед тобой.