Фиаско Юна: в чем причины политического кризиса в Южной Корее

Поздним вечером 3 декабря президент Республики Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации, где объявил военное положение «для защиты от угрозы северокорейских коммунистических сил». Через 6 часов парламент отменил указ, и в стране воцарилось что-то вроде двоевластия, сообщает Zakon.kz.

После выступления президента о введении военного положения в Министерстве обороны Южной Кореи прошло совещание руководства и Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности, сообщило информационное агентство Yonhap.

Фото: yna.co.kr

Кстати говоря, начиная с 1948 года (год основания республики) военное положение в стране объявляли 10 раз, особенно в годы военной диктатуры. Последний раз военное положение вводили в Южной Корее в 1980 году во время правления Чон Ду Хвана и восстания в Кванджу.

Для справки. Военное положение в Республике Корея – мероприятие очень серьезное. В стране запрещается любая политическая активность, включая работу парламента и партий, протесты, забастовки и стачки. Работа всех СМИ переходит под контроль военного командования, вводится комендантский час, проверка документов. Нарушители режима военного положения могут быть подвергнуты обыску, задержанию и аресту без ордера суда, кроме того, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

Однако в системе политического управления страны (статья 77 Конституции Республики Корея) президент может объявить военное положение в ответ на войну, вооруженные конфликты или ЧС, но если большинство членов Национального собрания будут против введения военного положения, глава государства обязан его отменить.

Так произошло и на этот раз. Военные заблокировали здание парламента, однако Национальная ассамблея успела собраться и в спешном порядке проголосовала за отмену военного положения. Вскоре после этого армия покинула здание.

Фото: yna.co.kr

Важно понимать, что против военного положения выступили все партии, в том числе, и правящая, и оппозиционная. Ночью на экстренном заседании, через 2,5 часа после ультиматума президента Юна, 190 депутатов (те, кто был в зале) проголосовали против военного положения, и оно, по Конституции моментально утратило свою силу.

Министр обороны Ким Ён Хён после этого инцидента тут же подал в отставку. Утром 4 декабря Юн Сок Ёль объявил, что принимает решение парламента и отменяет военное положение. Таким образом, формально военное положение в Южной Корее действовало, но всего 6 часов.

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С трудом завоеванная демократия страны столкнулась с поразительной угрозой на этой неделе, когда президент Юн Сок Ёль предпринял чрезвычайный и, вероятно, неконституционный шаг, объявив военное положение, пишет газета Dimsum Daily.

"В течение нескольких напряженных часов казалось, что демократические институты Южной Кореи подвергаются серьезному риску со стороны собственного президента. К счастью, демократия Южной Кореи оказалась устойчивой перед лицом этого натиска. Оппозиционным законодателям удалось войти в осажденную Национальную ассамблею и принять резолюцию, призывающую к отмене военного положения, как того требует Конституция. Тысячи протестующих бросили вызов запрету на протесты и военным силам и вышли на улицы, требуя смещения г-на Юна. К раннему утру среды, всего через шесть часов после объявления военного положения, г-н Юн был вынужден отступить и отменить приказ". Dimsum Daily

Сегодняшним утром ряд оппозиционеров в парламенте призвали к импичменту Юна, но согласно Конституции, подобное предложение может быть вынесено на рассмотрение парламента при поддержке не менее чем одной трети депутатов, а само решение об импичменте должно быть утверждено не менее чем двумя третями всех членов Национального собрания. У оппозиционных партий в сумме 192 места, тогда как у правящей "Силы народа" – 108, пишет РБК.

Фото: yna.co.kr

Противоречия между правительством и парламентом достигли апогея на этой неделе, после того как оппозиционная партия "Тобуро" отказалась принимать бюджет на 2025 год с урезанными ассигнованиями, который отстаивал президент. 2 декабря 2024 года парламент приостановил голосование по бюджету и призвал обе стороны прийти к компромиссу. В ответ Юн обвинил эту партию в том, что она "использует бюджетный процесс в качестве политического инструмента".

Ситуацию подогревает скандал вокруг первой леди страны Ким Кон Хи, которую обвиняют в манипуляциях с ценами на акции Deutsch Motors, автодилера BMW в Корее. Юн назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной для Республики Корея и не имеющей аналогов ни в одной другой стране.

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Еще один скандал был в 2023 году, когда YouTube-канал Voice of Seoul опубликовал видео, где Ким принимает сумку Dior стоимостью 3 млн вон (около 2,2 тыс. долларов) от американского пастора корейского происхождения, который снял встречу на скрытую камеру. Юн Сок Ёль тогда сказал, что утечка видеозаписи была "политическим маневром". Осенью 2023 года президент Юн все же признал, что его жена могла бы вести себя сдержаннее, при этом заявив, что часть обвинений "преувеличена".

Фото: YouTube

Что будет дальше – решит парламент страны. Либо Юну будет объявлен импичмент "со всеми вытекающими", либо он продолжит работу. В ситуации, происходящей в Южной Корее, нет ничего сверхординарного, считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

"Собственно военное положение в Южной Корее было введено, дабы не дать местному парламенту провести импичмент действующему президенту Юн Сок Ёлю. После решительных действий парламента судьба Юна висит на волоске". Данияр Ашимбаев

По мнению политолога, так называемый "госкапитализм" в Республике Корея предполагает обширное поле для непотизма и коррупции и доказательством тому служит тот факт, что только один президент Кореи за всю историю страны ушел за со своего поста мирно. Это Мун Чжэ Ин (2017–2022), который покинул пост совершенно спокойно.

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Предыдущий президент – Пак Кын Хе (2013–2016) – была приговорена к тюремному сроку за взятки, но помилована в 2021 году, президента Ли Мен Бака (2008–2013) посадили за хищения, Но Му Хену (2003–2008) был объявлен импичмент и обвинения во взяточничестве, и тот покончил с собой, и так далее.

"Примечательно, что и сегодня одной из причин импичмента президента Юна являются обвинения в коррупции его жены, и в этом тоже нет ничего необычного. Плюс к этому, сейчас оппозиция обвиняет Юн Сок Ёля в государственном перевороте, заявляя, что военное положение введено незаконно". Данияр Ашимбаев

Тем временем экономика Кореи несет потери. Индекс MSCI South Korea в моменте потерял 4%, опустившись до годового минимума, и понемногу отыгрывается только сейчас, а лидерами падения на торгах за рубежом стали и Hyundai Motors, и LG Electronics и POSCO. Курс южнокорейской воны по отношению к доллару сократился на 2,6%, до 1442 вон за $1 – это стало двухлетним минимумом для валюты. Правда, сегодня днем произошел небольшой откат – курс воны установился на отметке 1,4114 к доллару.

Фото: investing

В конце добавим, что оппозиционные партии Кореи уже начали процедуру импичмента президента – их представители подали соответствующий проект в Национальную ассамблею. Голосование по этому поводу планируется провести 6 или 7 декабря 2024 года.

Если Юна отстранят от должности, новые президентские выборы должны состояться в течение 60 дней. То же самое произойдет, если Юн уйдет в отставку.