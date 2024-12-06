День прокуратуры отмечают в Казахстане

Ежегодно 6 декабря работники прокуратуры Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. О том, как начиналась история высшего надзорного органа страны и какие функции выполняет ведомство сейчас, в материале Zakon.kz.

История казахстанской прокуратуры началась в 1922 году. Тогда в Казахской АССР постановлением III сессии Казахского Центрального Исполнительного Комитета 2-го созыва было утверждено "Положение о прокурорском надзоре".

В 1936 году Казахская АССР получила статус союзной республики, и в этом же году был издан Приказ о разделении Наркомата юстиции и прокуратуры, которая стала подчиняться непосредственно прокурору СССР. В числе основных задач прокуратуры союзных республик в тот период, как и сейчас, была борьба с преступностью. Однако при этом сотрудники прокуратуры Казахской ССР проделали большую работу по пересмотру уголовных дел по необоснованно репрессированным гражданам и приложили немало усилий для их реабилитации.

Незадолго до провозглашения независимости Казахстана 6 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял постановление, сделавшее надзорное ведомство подотчетным Верховному Совету органом высшего надзора за исполнением законов. Именно этот день для работников прокуратуры стал профессиональным праздником.

За всю историю независимости Казахстана в Закон "О прокуратуре" в разное время были внесены многочисленные поправки и дополнения. Особенно значение имеет принятие Конституции страны в 1995 году. Она закрепила принципиально важные моменты, присущие государству с президентской формой правления, в частности, прямое подчинение прокуратуры главе государства, ее независимость от других госорганов, а также единую централизованную систему органов высшего надзора с подчинением Генеральному прокурору.

На данный момент работа прокуратуры Казахстана охватывает весь цикл уголовно-правовой сферы. Особенно внимательно сотрудники ведомства сосредоточены на самых значимых направлениях укрепления социально-политической стабильности в обществе, защиты трудовых и экономических прав граждан.

Кроме этого, прокуроры обеспечивают законность в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании и поддержании обвинения в суде. Также прокуроры могут образовать следственно-оперативные группы и возглавлять их, расследовать дело сами. Еще одна функция прокуратуры – это осуществление надзора за законностью вступивших в силу судебных приговоров, исполнение уголовных наказаний, соблюдение прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, пробацией и ресоциализацией лиц, отбывших наказания.

Прокурорским надзором охвачены практически все важнейшие стороны жизни общества. От эффективности работы прокурора во многом зависит стабильность в стране и благополучие наших граждан. Какие бы новые задачи и вызовы не стояли перед этим надзорным органом, прокуратура Республики Казахстан всегда оставалась и остается основным правоохранительным органом государства, главная функция которой – забота об укреплении законности и правопорядка на территории всей страны.

Редакция Zakon.kz поздравляет всех сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.