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Мир

Власти Сирии приговорили Башара Асада к смертной казни

Башар Асад, экс-президент Сирии, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:44 Фото: kremlin.ru
Сирийский суд признал экс-президента страны Башара Асада виновным в преступлениях против человечности и заочно вынес смертный приговор, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа 2026 года, из публикации официального государственного информационного агентства Сирии SANA.

Также известно, что уголовный суд Дамаска приговорил к смерти единственного присутствующего на скамье подсудимых – бывшего бригадного генерала сирийской армии и двоюродного брата Асада Атефа Наджиба.

"Смертная казнь для присутствующего Атефа Наджиба и 8 других, находящихся в бегах, возглавляемых Башаром Асадом и его братом Махером, за совершение ими военных преступлений, убийств, пыток и преступлений против человечности в отношении сирийского народа", – говорится в заявлении агентства.

Башар Асад – сирийский политик, бессменно правивший страной в качестве президента 24 года (с 2000 по 2024 год). Власть он унаследовал от своего отца Хафеза Асада, который руководил республикой предшествующие 30 лет. Подавление антиправительственных протестов в 2011 году привело к затяжной и разрушительной гражданской войне. Режим Асада рухнул в декабре 2024 года в результате стремительного наступления оппозиционных сил. Экс-президент бежал в Москву, где получил политическое убежище.

В марте 2025 года сирийские власти официально обращались к России с требованием выдать бывшего президента страны для суда.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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