Власти Сирии приговорили Башара Асада к смертной казни

Сирийский суд признал экс-президента страны Башара Асада виновным в преступлениях против человечности и заочно вынес смертный приговор, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа 2026 года, из публикации официального государственного информационного агентства Сирии SANA.

الإعدام لعاطف نجيب حضورياً و8 آخرين فارين يتقدمهم بشار وماهر الأسد لارتكابهم جرائم حرب وقتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.#سانا pic.twitter.com/ehZhnM3oQs – الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 11, 2026

Также известно, что уголовный суд Дамаска приговорил к смерти единственного присутствующего на скамье подсудимых – бывшего бригадного генерала сирийской армии и двоюродного брата Асада Атефа Наджиба.

"Смертная казнь для присутствующего Атефа Наджиба и 8 других, находящихся в бегах, возглавляемых Башаром Асадом и его братом Махером, за совершение ими военных преступлений, убийств, пыток и преступлений против человечности в отношении сирийского народа", – говорится в заявлении агентства.

Башар Асад – сирийский политик, бессменно правивший страной в качестве президента 24 года (с 2000 по 2024 год). Власть он унаследовал от своего отца Хафеза Асада, который руководил республикой предшествующие 30 лет. Подавление антиправительственных протестов в 2011 году привело к затяжной и разрушительной гражданской войне. Режим Асада рухнул в декабре 2024 года в результате стремительного наступления оппозиционных сил. Экс-президент бежал в Москву, где получил политическое убежище.

В марте 2025 года сирийские власти официально обращались к России с требованием выдать бывшего президента страны для суда.