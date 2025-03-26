Спроси себя, что ты можешь сделать для Родины: житель Караганды тратит полпенсии на скворечники

Карагандинец тратит половину пенсии на изготовление и установку домиков и кормушек для птиц. Своим хобби он успел заразить десятки мальчишек и девчонок, сообщает Zakon.kz.

Сакена Келдибаева в Караганде добродушно прозвали "чудак со скворечниками". Он известен школьникам и студентам как экоактивист.

Фото из личного архива Сакена Келдибаева

Пенсионер вот уже несколько лет изготавливает и развешивает по городу скворечники и кормушки для птиц. Своим хобби аксакал увлекся, еще проживая в Экибастузе.

Фото из личного архива Сакена Келдибаева

"Я по специальности агроном, много лет работал в сфере озеленения. Переехал в Караганду в 2019 году. Ранее около 40 лет жил в Экибастузе, там у меня был свой дом. В 2000-м впервые установил скворечник в своем дворе. Схему изготовления тогда вычитал в местной газете. Повесил на дерево и стал наблюдать. Весной прилетели скворцы, и я увидел, как несколько птиц не могут поделить мой скворечник. Тогда я быстро сделал еще один, и они обжили мой двор", – рассказал Сакен Келдибаев.

Фото из личного архива Сакена Келдибаева

Первые пернатые гости вдохновили Сакена ага к изучению орнитологии. Так он открыл для себя много интересного. По словам пенсионера, скворцы прилетают к нам весной из теплых стран, при этом первыми пристанище ищут именно самцы. Затем тысячи километров преодолевают самки, и они воссоединяются.

"Скворцы – очень умные птицы. Когда выводят потомство, высиживают яйца не только самки, но и самцы. Когда покидают наши края, они несколько раз кружат возле своих гнезд, как бы прощаясь. Все это очень интересно наблюдать. Настолько, что я решил помогать им. Так я стал массово изготавливать и устанавливать скворечники", – поделился активист.

Фото из личного архива Сакена Келдибаева

Свою любовь к пернатым Сакен Келдибаев успел привить школьникам и студентам Караганды. Его инициативу установки скворечников и кормушек поддержали сразу несколько учебных заведений города.

"С 2024 года мы установили более 50 скворечников и около 70 кормушек. Вешаем их на территории школ и университетов, в парках и скверах. К нам присоединились несколько государственных органов. Скворцы видят только белый и черный, коричневый и серый цвета. Поэтому мы изготавливаем только такие скворечники. Доски выбираем экологически чистые, без покрытия лаком", – добавил 71-летний пенсионер.

Фото из личного архива Сакена Келдибаева

Карагандинец не скрывает, что зачастую тратит на свое хобби половину пенсии. Также он активно участвует в озеленении города, высаживает в парках и скверах деревья.

"Это ведь наша земля, наш город и страна. Другой нет, и только от нас зависит, какими они будут. Каждый может внести лепту в сохранение экологии. Для этого не нужно больших денежных вложений. Главное – желание. Я призываю всех заботиться о птицах, ведь они помогают нашей природе. Предлагаю внедрить в школьную программу уроки по изготовлению скворечников, кормушек на занятиях труда. Уверен, что этот процесс понравится всем школьникам", – заметил Сакен Кельдибаев.

Пенсионер и его команда не просто развешивают деревянные домики и кормушки, но и делают генеральную уборку: вытряхивают шелуху и пополняют новыми запасами корма. Активист призывает присоединиться к его начинанию всех желающих и сделать заботу о природе своим образом жизни.

Фото из личного архива Сакена Келдибаева

Его по праву можно назвать человеком труда. Вместо жалоб на недомогания или окружающую действительность пенсионер выполняет важную общественную работу, прививая детям и взрослым культуру правильного отношения к природе. Так и воспитывается патриотизм – через любовь к красотам Родины, иногда незаметным обычному глазу. Действительно, наверное, он "чудак". Ведь, ничего не требуя взамен, а, наоборот, вкладывая личные деньги, он просто любит свою страну.

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