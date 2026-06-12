Уровень общемировой коррупции продолжает расти, а как оценивают Казахстан

Согласно международным оценкам, по итогам 2025 года Казахстан отметился одним из самых низких показателей коррупции в госсекторе на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

Как всем известно, коррупция сегодня не просто превышение должностных полномочий отдельными чиновниками ради личной выгоды. Это серьезная угроза национальной безопасности любого государства, поскольку она подрывает доверие населения к государственным институтам власти, наносит урон бюджетной политике и препятствует развитию страны в целом.

Тем не менее, как отмечают в своем анализе специалисты международной медиакомпании Visual Capitalist, несмотря на предпринимаемые меры со стороны многих стран, уровень коррупции в государственном секторе по всему миру продолжает стремительно расти.

Это в первую очередь обусловлено резким понижением среднемирового показателя индекса восприятия коррупции, который в 2025 году упал до 42 баллов из 100 возможных, что стало первым таким падением за последние 12 лет.

Что за анализ и методы расчета

Для более объективного определения уровня коррупции по странам специалисты медиакомпании Visual Capitalist в своей работе использовали показатели индекса восприятия коррупции, который на ежегодной основе рассчитывается международной неправительственной организацией Transparency International.

Сам индекс восприятия коррупции является сводным показателем агрегированных данных из проводимых независимых исследований и социальных опросов международными организациями и аналитическими центрами, в числе которых Всемирный Банк, Международный экономический форум и другие.

Число баллов, полученное страной, отражает уровень восприятия коррупции в ее государственном секторе по шкале от 0 до 100, где 0 означает очень высокий, а 100 – крайне низкий. То есть, чем выше балл, тем ниже уровень коррупции.

Всего в данном анализе оценивались показатели 182 государств мира.

Страны с самым низким уровнем коррупции

Согласно данным этого исследования, всего лишь пять государств в мире сумели достичь высокого показателя индекса восприятия коррупции и перешагнуть отметку в 80 баллов.

В этой связи страной с самым низким уровнем коррупции в государственном секторе по итогам 2025 года стала Дания. Ее показатель индекса восприятия коррупции составил 89 баллов.

В десятку лучших стран по уровню индекса восприятия коррупции также вошли Финляндия (88 баллов), Сингапур (84 балла), Новая Зеландия (81 балл), Норвегия (81 балл), Швеция (80 баллов), Швейцария (80 баллов), Люксембург (78 баллов), Нидерланды (78 баллов) и Германия (78 баллов).

Ситуация в СНГ

На пространстве стран Содружества страной с самым низким уровнем коррупции в государственном секторе, по данным на конец 2025 года, стала Армения. Она в глобальном рейтинге по индексу восприятия коррупции занимает 65-е место с итоговым индексом в 46 баллов.

Второе место среди стран СНГ по этому показателю и 97-е в общемировом рейтинге с индексом 38 баллов занимает Казахстан. На третьей позиции на пространстве Содружества и 124-й в мире расположилась Беларусь. Ее итоговый индекс восприятия коррупции находится на отметке 31 балл.

Следом за ними расположились Узбекистан (129-е место в мире с итоговым индексом 31 балл), Азербайджан (130-е место в мире с итоговым индексом 30 баллов), Кыргызстан (145-е место в мире с итоговым индексом 26 баллов), Россия (159-е место в мире с итоговым индексом 22 балла) и Таджикистан (166-е место в мире с итоговым индексом 19 баллов).

Где самый высокий уровень коррупции

Самый высокий в мире уровень коррупции в государственном секторе, по версии специалистов международной организации Transparency International, отмечается в Южном Судане и Сомали. Они занимают последние, 182-ю и 181-ю, строчки общемирового рейтинга с итоговым индексом восприятия коррупции в 9 баллов.

Чуть лучше показатели в плане восприятия коррупции имеют Венесуэла (итоговый индекс – 10 баллов), Йемен (итоговый индекс – 13 баллов), Ливия (итоговый индекс – 13 баллов), Эритрея (итоговый индекс – 13 баллов), Судан (итоговый индекс – 14 баллов), Никарагуа (итоговый индекс – 14 баллов), Сирия (итоговый индекс – 15 баллов) и Северная Корея (итоговый индекс – 15 баллов).