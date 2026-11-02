#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.87
508.33
5.65
Статьи

Горький или молочный: какой шоколад полезнее

горький или молочный шоколад, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 16:31 Фото: magnific
Один обещает пользу какао, другой покоряет нежным вкусом. Горький или молочный – вокруг этих двух видов шоколада давно ведутся споры. Но действительно ли темный шоколад заслуживает звания более полезного? В подробностях разбирался Zakon.kz.

Шоколад – удовольствие, перед которым сложно устоять. Кусочек к чаю, пара долек после обеда или целая плитка в качестве маленькой награды за непростой день. Но за привычным лакомством скрывается немало вопросов. И главный из них – всегда ли более горький вкус означает большую пользу?

Разбираемся вместе с диетологом-нутрициологом Бахытжаном Момбаевым, чем отличаются горький и молочный шоколад, на что обращать внимание при покупке и сколько сладкого можно позволить себе без угрызений совести.

Горький – значит, полезнее?

Горький шоколад часто называют фаворитом среди сладостей для тех, кто заботится о здоровье. Ему приписывают целый ряд полезных свойств, а молочному достается роль вкусного, но менее полезного конкурента. Однако действительно ли разница настолько велика?

"В целом – да: горький шоколад содержит больше какао, а значит, больше флаванолов – антиоксидантных соединений, которые могут положительно влиять на состояние сосудов. При этом в нем обычно меньше сахара, чем в молочном. Однако польза зависит от состава и количества шоколада – даже горький остается калорийным продуктом, с которым не стоит перебарщивать", – поясняет врач.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 16:31
Сезон тыквы: что приготовить из главного овоща осени

Сладость без последствий для фигуры

Многие уверены: если хочется сладкого, лучше выбрать горький шоколад – так и удовольствие получишь, и лишние килограммы не наберешь. Но все не так просто, потому что насколько горьким бы ни был шоколад, он остается сладким снеком.

"⁠При контроле веса стоит выбирать шоколад с простым составом и учитывать его калорийность. Горький шоколад не способствует похудению сам по себе, это важно понимать. Если регулярно употреблять его сверх энергетических потребностей организма, можно набрать вес. Но небольшая порция вполне вписывается в сбалансированный рацион. Всего должно быть в меру", – поясняет диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.

Магия цифр на упаковке

70, 75, 80 или даже 85 процентов какао – сегодня на полках магазинов можно найти любой шоколад. Чем выше процент, тем более насыщенный и терпкий вкус. Но означает ли это, что продукт автоматически становится полезнее? К сожалению, это совершенно не показатель.

"Шоколад с содержанием какао 70-85% – хороший выбор для тех, кто хочет получать больше какао и обычно меньше сахара. Однако чем выше процент, тем не обязательно больше полезных веществ: содержание флаванолов зависит от сорта какао и технологии обработки. Поэтому не стоит ориентироваться исключительно на цифру на упаковке". Бахытжан Момбаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 16:31
Черный против белого: какой хлеб на самом деле полезнее

Не только удовольствие, но и польза

Шоколад способен подарить несколько минут настоящего удовольствия, но может ли он сделать для организма нечто большее? Часто говорят, что он помогает улучшить настроение, поддерживает работу мозга и благоприятно влияет на сердце. Где заканчиваются красивые обещания и начинается научно обоснованная польза?

"Шоколад действительно может улучшать настроение благодаря вкусовому удовольствию и содержащимся в какао биологически активным веществам. Флаванолы способны благоприятно влиять на функцию сосудов, а значит, потенциально поддерживать сердечно-сосудистое здоровье. Однако доказательства влияния шоколада на память и когнитивные способности пока ограниченны. Важно понимать, что шоколад не является лекарством и не заменяет полноценное питание".Диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев

Сколько долек в самый раз

Даже самый качественный шоколад не стоит воспринимать как продукт, который можно есть без ограничений. Но где проходит граница между умеренным удовольствием и избытком сладкого?

"Для большинства здоровых взрослых разумной порцией можно считать около 20-30 граммов шоколада в день, если это позволяет общий рацион. Горький шоколад обычно содержит меньше сахара, но по калорийности он сопоставим с молочным. Поэтому принципиальной разницы в допустимой порции нет: важнее учитывать общую калорийность питания, количество добавленного сахара и индивидуальные особенности здоровья", – резюмирует диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 16:31
Чай, матча, каркаде или кофе: какой напиток полезнее для здоровья

В итоге шоколадная битва не обязательно должна закончиться победой одного вкуса. Горький не становится волшебным лекарством только из-за высокого содержания какао, а молочный не превращается в запретное удовольствие из-за своей сладости. У каждого есть свои особенности, и как выясняется, секрет не столько в цвете плитки, сколько в осознанном отношении к тому, что мы едим.

Так что в следующий раз, выбирая шоколад у магазинной полки, не спешите судить о нем по степени горечи. Внимательно изучите состав, прислушайтесь к своим предпочтениям и помните: даже маленькая долька может подарить большое удовольствие. Ведь здоровое питание – это не жизнь совсем без сладкого, а умение находить вкусный баланс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
горький шоколад
21:49, 17 июня 2026
Кардиолог раскрыл, какой шоколад можно есть без вреда для здоровья
Какой шоколад самый полезный и самый вредный
13:45, 29 января 2025
Назван самый полезный и самый вредный шоколад
Шоколад, продукт
18:35, 11 декабря 2025
Ученые выяснили, что темный шоколад может замедлять старение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана завоевала шесть медалей на турнире Moscow Karate Universe
17:23, Сегодня
Сборная Казахстана завоевала шесть медалей на турнире Moscow Karate Universe
Алекс Де Минаур бьет слева
16:50, Сегодня
Алекс де Минаур обратился к Карлосу Алькарасу после поражения в финале ATP 500 в Вене
Казахстанский боксёр Бек Нурмаганбет перед боем 31 октября в Саудовской Аравии
16:32, Сегодня
Казахстанцев нет в ТОП-100 лучших боксёров мира от BoxRec. Там Усик, 6 россиян и 2 узбека
Казахстанские арбитры получили назначения на матчи Юношеской лиги УЕФА
16:22, Сегодня
Казахстанские арбитры получили назначения на матчи Юношеской лиги УЕФА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: