Горький или молочный: какой шоколад полезнее

Один обещает пользу какао, другой покоряет нежным вкусом. Горький или молочный – вокруг этих двух видов шоколада давно ведутся споры. Но действительно ли темный шоколад заслуживает звания более полезного? В подробностях разбирался Zakon.kz.

Шоколад – удовольствие, перед которым сложно устоять. Кусочек к чаю, пара долек после обеда или целая плитка в качестве маленькой награды за непростой день. Но за привычным лакомством скрывается немало вопросов. И главный из них – всегда ли более горький вкус означает большую пользу?

Разбираемся вместе с диетологом-нутрициологом Бахытжаном Момбаевым, чем отличаются горький и молочный шоколад, на что обращать внимание при покупке и сколько сладкого можно позволить себе без угрызений совести.

Горький – значит, полезнее?

Горький шоколад часто называют фаворитом среди сладостей для тех, кто заботится о здоровье. Ему приписывают целый ряд полезных свойств, а молочному достается роль вкусного, но менее полезного конкурента. Однако действительно ли разница настолько велика?

"В целом – да: горький шоколад содержит больше какао, а значит, больше флаванолов – антиоксидантных соединений, которые могут положительно влиять на состояние сосудов. При этом в нем обычно меньше сахара, чем в молочном. Однако польза зависит от состава и количества шоколада – даже горький остается калорийным продуктом, с которым не стоит перебарщивать", – поясняет врач.

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Сладость без последствий для фигуры

Многие уверены: если хочется сладкого, лучше выбрать горький шоколад – так и удовольствие получишь, и лишние килограммы не наберешь. Но все не так просто, потому что насколько горьким бы ни был шоколад, он остается сладким снеком.

"⁠При контроле веса стоит выбирать шоколад с простым составом и учитывать его калорийность. Горький шоколад не способствует похудению сам по себе, это важно понимать. Если регулярно употреблять его сверх энергетических потребностей организма, можно набрать вес. Но небольшая порция вполне вписывается в сбалансированный рацион. Всего должно быть в меру", – поясняет диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.

Магия цифр на упаковке

70, 75, 80 или даже 85 процентов какао – сегодня на полках магазинов можно найти любой шоколад. Чем выше процент, тем более насыщенный и терпкий вкус. Но означает ли это, что продукт автоматически становится полезнее? К сожалению, это совершенно не показатель.

"Шоколад с содержанием какао 70-85% – хороший выбор для тех, кто хочет получать больше какао и обычно меньше сахара. Однако чем выше процент, тем не обязательно больше полезных веществ: содержание флаванолов зависит от сорта какао и технологии обработки. Поэтому не стоит ориентироваться исключительно на цифру на упаковке". Бахытжан Момбаев

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Не только удовольствие, но и польза

Шоколад способен подарить несколько минут настоящего удовольствия, но может ли он сделать для организма нечто большее? Часто говорят, что он помогает улучшить настроение, поддерживает работу мозга и благоприятно влияет на сердце. Где заканчиваются красивые обещания и начинается научно обоснованная польза?

"Шоколад действительно может улучшать настроение благодаря вкусовому удовольствию и содержащимся в какао биологически активным веществам. Флаванолы способны благоприятно влиять на функцию сосудов, а значит, потенциально поддерживать сердечно-сосудистое здоровье. Однако доказательства влияния шоколада на память и когнитивные способности пока ограниченны. Важно понимать, что шоколад не является лекарством и не заменяет полноценное питание". Диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев

Сколько долек в самый раз

Даже самый качественный шоколад не стоит воспринимать как продукт, который можно есть без ограничений. Но где проходит граница между умеренным удовольствием и избытком сладкого?

"Для большинства здоровых взрослых разумной порцией можно считать около 20-30 граммов шоколада в день, если это позволяет общий рацион. Горький шоколад обычно содержит меньше сахара, но по калорийности он сопоставим с молочным. Поэтому принципиальной разницы в допустимой порции нет: важнее учитывать общую калорийность питания, количество добавленного сахара и индивидуальные особенности здоровья", – резюмирует диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.

В итоге шоколадная битва не обязательно должна закончиться победой одного вкуса. Горький не становится волшебным лекарством только из-за высокого содержания какао, а молочный не превращается в запретное удовольствие из-за своей сладости. У каждого есть свои особенности, и как выясняется, секрет не столько в цвете плитки, сколько в осознанном отношении к тому, что мы едим.

Так что в следующий раз, выбирая шоколад у магазинной полки, не спешите судить о нем по степени горечи. Внимательно изучите состав, прислушайтесь к своим предпочтениям и помните: даже маленькая долька может подарить большое удовольствие. Ведь здоровое питание – это не жизнь совсем без сладкого, а умение находить вкусный баланс.