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24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни

24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:54 Фото: из личного архива Халиды Рустемовой
Халида Рустемова – цифровой кочевник и соло-путешественник. В 2024 году она посетила 24 страны. Массу эмоций, незабываемых приключений, новых знаний и не только. Казахстанка поделилась лайфхаками с Zakon.kz, как поездки за границу превратить в стиль жизни.

39-летняя Халида Рустемова – жительница Алматы. Хотя дома она бывает крайне редко, и то, чтобы получить визу или поменять чемодан. Девушка работает удаленно в сфере проектного менеджмента. Это позволяет ей посвящать свое время путешествиям.

"Я называю себя цифровой кочевник, потому что свободна и независима в сфере своей деятельности. А соло-путешественник – мой образ жизни. Существует стереотип, что девушке небезопасно отправляться за границу одной. Я же успешно это практикую. Главное – ответственно планировать поездку, а там все будет хорошо".Халида Рустемова

Алматинка прежде всего распределяет свои ресурсы: время, финансы, работу, спорт, обучение, познание новых мест и знакомство с людьми.

"Для многих путешествие равно отпуск. Я это превратила в ежедневную рутину. Чаще всего выбираю место минимум на 10 дней, обычно на месяц. Исходя из этого, выстраиваю график всех своих активностей. У меня есть список приоритетов, что нужно сделать вовремя, а потом уже чего хочется. Когда задачи распределены, вопрос остается в дисциплине исполнения, а с этим у меня нет проблем".Халида Рустемова
24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:54

Фото: из личного архива Халиды Рустемовой

В прошлом году девушка побывала в 24 странах. Список довольно обширный: Австрия, Чехия, Италия, Монако, Венгрия, Албания, Черногория, Хорватия и так далее. К тому же в некоторых государствах она гостила по несколько раз.

"Мне в путешествиях помогают лайфхаки – это различного рода полезные программы, которые облегчают доступ к дешевым авиабилетам, проживанию, путеводители. Также есть премиальная карта, которая покрывает страховку. В среднем я посетила 40 стран. Люблю возвращаться в понравившиеся. Через какое-то время количество стран стало неважным, а в приоритет вышли люди, опыт, эмоции, а они не всегда зависят от того, новая эта страна или десятый раз Таиланд".Халида Рустемова

Фавориты Халиды Рустемовой – это Германия, Испания, Вьетнам и Индонезия.

"В Германии я была в шестой раз. Она нравится тем, что там мне все понятно, комфортно и безопасно. Я обожаю Мюнхен и Баварию. Испания мне интересна тем, как там живут люди, общаются и относятся к жизни. Мне это очень близко по духу. И в этой стране я бы с удовольствием попробовала пожить год, а может, и два. Во Вьетнаме очень комфортно, особенно тем, кто работает удаленно. Все доступно, приятный климат, цены топ и сами люди. Индонезия, в частности остров Бали, восхищает меня своей природой, там классное казахское комьюнити".Халида Рустемова
24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:54

Фото: из личного архива Халиды Рустемовой

Собеседница с улыбкой перечисляет свои безумные поступки:

  • В Индонезии прыгнула с водопада высотой более 10 метров.
  • Купалась в открытом океане посреди ночи со святящимся планктоном.
  • Плавала с дельфинами, слышала, как они поют.
  • Осуществила свою мечту – увидела китов на Шри-Ланке.
  • В Исландии на самом большом леднике европейского континента случайно осталась без топлива и чуть не замерзла, благо вовремя подоспела помощь.
24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:54

Фото: из личного архива Халиды Рустемовой

Однако на памяти Халиды не только приятные воспоминания.

"К примеру, в Индонезии, когда я прыгала с водопада, умудрилась сломать себе копчик. А на Шри-Ланке подобрала отель, в котором ощутила страх нахождения там. Также в ночь китайского нового года я заранее забронировала такси в аэропорт для вылетала из Куала-Лумпур в Коломбо. Попался неадекватный водитель, который высадил меня вдоль трассы, тогда я чуть не опоздала на свой рейс. Не все люди доброжелательны, но одно точно – хороших всегда больше".Халида Рустемова
24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:54

Фото: из личного архива Халиды Рустемовой

В среднем на путешествия номад тратит:

  • Если это Европа, на человека от 1 млн до 1,5 млн тенге в месяц.
  • В Юго-Восточной Азии – 500-700 тыс. тенге. Если популярные локации, например, остров Пхукет в Таиланде, то ценник может быть чуть выше.
"Нужно учитывать, что все это индивидуально. Для меня важны хорошие условия, как связь и интернет, потому что я работаю удаленно. Поэтому выбираю апартаменты в центре города. Денег на путешествия уходит много. Но если сравнить цену и ценность, то я делаю перевес в сторону второго".Халида Рустемова
24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:54

Фото: из личного архива Халиды Рустемовой

В пути казахстанку здорово выручает знание иностранных языков – английский и немного китайский. Еще девушка свободно говорит на казахском, узбекском и русском. Она признается, что научилась устраивать дом там, где находится.

У нее сложились жизненные правила, которые обеспечивают более легкое передвижение: первое, избавление от ненужного и разумное потребление, то есть брать в дорогу ровно то, что нужно, а, второе, не служить вещам, а делать так, чтобы вещи служили ей. Эти принципы обеспечивают легкость и не становятся якорем, который тянет оставаться на одном месте.

"Для того, чтобы путешествовать, нужно много сил, здоровья и энергии. Чтобы оставаться в тонусе, важно хорошо питаться, отсыпаться, заниматься спортом. Я рекомендую всем, кто выезжает из страны, обязательно приобретать страховой полис, который покрывает все расходы при ЧП. Это мне позволяет не переживать о том, что, если даже мне будет необходима медицинская помощь, мне могут ее организовать в лучших клиниках".Халида Рустемова

По словам путешественницы, не все иностранцы знают про Казахстан, однако те, кто в курсе, чаще с восхищением описывают нашу природу. Еще признаются, что являются поклонниками Геннадия Головкина и Димаша Кудайбергена.

24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:54

Фото: из личного архива Халиды Рустемовой

Мечта Халиды Рустемовой – продолжать исследовать мир, создать семью и разделить впечатления с любимым человеком. А также открыть заведение на берегу моря, чтобы такие же путешественники, как она, приходили за потрясающими впечатлениями.

"Родные принимают мой выбор, но, конечно, переживают. И каждый раз, приезжая домой, вижу, как мама пускает легкую слезу, стараясь держаться. Поэтому я всегда поддерживаю связь, чтобы они знали, что у меня все хорошо. Я благодарна им за свободу выбора во всем и ценю их доверие. Ведь путешествия помогают открывать не только новые места, но и себя".Халида Рустемова

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Как бы банально не звучало, алматинка подчеркивает, что жизнь одна, поэтому важно бросить вызов своим страхам и ожиданиям. Иногда нужно честно ответить на вопрос: чего вы хотите на самом деле? И самое главное, быть в гармонии с собой, тогда все обязательно получится.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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