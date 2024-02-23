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Морозы до -33°С, снег и туман: прогноз погоды от "Казгидромета" на 24 февраля

Морозы до -33°С, снег и туман: прогноз погоды от "Казгидромет" на 24 февраля Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране, а также в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 24 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики сохраняется морозная погода без осадков, лишь на юге, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, метель, усиление ветра.

Также сообщается, что по Казахстану ожидается туман.

В Астане прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -31-33°С, днем -15-17°С.

В Алматы будет облачно, временами снег, днем временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, временами снег, туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0-2°С.

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 24 по 26 февраля 2024 года.

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