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Казахстанцы ответили на вопрос, будет ли 2025 год лучше предыдущего

надежда в лучшее, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 10:21 Фото: pixabay
Результаты исследования выявили уровень надежды людей, что 2025 год будет лучше, чем предыдущий. Согласно данным, Казахстан прервал, наконец, негативный тренд снижения "Индекса надежды". На этот вопрос ответили и жители 35 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Приводя данные результатов исследования, нужно отметить, что оно инициировано Международной ассоциацией Gallup International, а оператором выступил Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia. Итоги опроса позволили узнать, как люди в разных странах, представляющих все социально-экономические и культурные ареалы планеты, ответили на вопрос: "Считаете ли вы, что 2025 год будет лучше или хуже 2024-го или останется таким же?".

Уточняется, что показатель "Индекса надежды" был выявлен путем анализа разницы между числом ответов "лучше" и "хуже", выраженным в процентах.

Исходя из результатов исследования, в целом по включенным в выборку странам показатель "Индекса надежды" оказался лучшим за последние три года.

по странам мира, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 10:21

Фото: Zakon.kz

"В Казахстане прервался, наконец, негативный тренд снижения "Индекса надежды", фиксировавшийся после "допандемийного" и относительно мирного 2019 года. Впервые за этот период он вырос по сравнению с предыдущим годом, однако не достиг показателей более ранних лет".Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia
в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 10:21

Фото: Zakon.kz

В целом, по показателю "Индекса надежды" лидирует Саудовская Аравия – 81%. В пятерку лидеров вошли также Китай (66%), Косово (63%), Индонезия (61%) и Индия (54%). В числе аутсайдеров оказались страны с минусовыми значениями индекса – Босния и Герцеговина (-38%), Австрия (-35%), Сербия (-21%), Болгария (-15%), Иран, Италия и Перу (по -7%), Япония (-4%), Южная Корея (-3%).

Также, отмечают специалисты, страны, показавшие самые низкие значения "Индекса надежды", разнородны по характеру экономики, политического строя и культуры. В то же время они схожи по непрекращающимся в них кризисным проявлениям в экономике и политике.

Достаточно низкий показатель "Индекса надежды" – 10% – продемонстрировали США.

Среди постсоветских государств наилучший показатель у Грузии – 36%. Казахстан со своими 35% отстает от нее совсем немного и опережает Азербайджан (33%), Армению (27%), Россию и Украину, у которых по 17%.

Ранее Zakon.kz опубликовал рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее. Около 59% казахстанцев верят в то, что экономическое положение их семей улучшится в ближайшие два-три года. 

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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