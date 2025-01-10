Казахстанцы ответили на вопрос, будет ли 2025 год лучше предыдущего

Результаты исследования выявили уровень надежды людей, что 2025 год будет лучше, чем предыдущий. Согласно данным, Казахстан прервал, наконец, негативный тренд снижения "Индекса надежды". На этот вопрос ответили и жители 35 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Приводя данные результатов исследования, нужно отметить, что оно инициировано Международной ассоциацией Gallup International, а оператором выступил Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia. Итоги опроса позволили узнать, как люди в разных странах, представляющих все социально-экономические и культурные ареалы планеты, ответили на вопрос: "Считаете ли вы, что 2025 год будет лучше или хуже 2024-го или останется таким же?".

Уточняется, что показатель "Индекса надежды" был выявлен путем анализа разницы между числом ответов "лучше" и "хуже", выраженным в процентах.

Исходя из результатов исследования, в целом по включенным в выборку странам показатель "Индекса надежды" оказался лучшим за последние три года.

Фото: Zakon.kz

"В Казахстане прервался, наконец, негативный тренд снижения "Индекса надежды", фиксировавшийся после "допандемийного" и относительно мирного 2019 года. Впервые за этот период он вырос по сравнению с предыдущим годом, однако не достиг показателей более ранних лет". Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia

Фото: Zakon.kz

В целом, по показателю "Индекса надежды" лидирует Саудовская Аравия – 81%. В пятерку лидеров вошли также Китай (66%), Косово (63%), Индонезия (61%) и Индия (54%). В числе аутсайдеров оказались страны с минусовыми значениями индекса – Босния и Герцеговина (-38%), Австрия (-35%), Сербия (-21%), Болгария (-15%), Иран, Италия и Перу (по -7%), Япония (-4%), Южная Корея (-3%).

Также, отмечают специалисты, страны, показавшие самые низкие значения "Индекса надежды", разнородны по характеру экономики, политического строя и культуры. В то же время они схожи по непрекращающимся в них кризисным проявлениям в экономике и политике.

Достаточно низкий показатель "Индекса надежды" – 10% – продемонстрировали США.

Среди постсоветских государств наилучший показатель у Грузии – 36%. Казахстан со своими 35% отстает от нее совсем немного и опережает Азербайджан (33%), Армению (27%), Россию и Украину, у которых по 17%.

Ранее Zakon.kz опубликовал рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее. Около 59% казахстанцев верят в то, что экономическое положение их семей улучшится в ближайшие два-три года.