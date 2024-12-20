Нагуглить диагноз: врач рассказал о горькой правде самолечения

Что таить, каждый из нас, как заболеет, сразу же принимается лечиться по интернету либо просит совета у знакомых. Так ведь проще. Не нужно идти в больницу, отстаивать очереди и возвращаться с назначением кучи лекарств. Однако мало кто задумывается о том, чем самолечение чревато.

Zakon.kz узнал у врача, почему не следует доверять открытым источникам и сарафанному радио.

Интернет – не лекарь, а знакомый – не всезнайка

Врач анестезиолог-реаниматолог Алматинской многопрофильной клинической больницы, магистр общественного здравоохранения EMBA Аскар Аймырзаулы признается, что самолечение – распространенное явление и настоящая проблема для медицины.

"Казахстанцы все чаще стали заниматься самолечением. Им стоит помнить о том, что лечение в домашних условиях без назначения врача, без каких-либо анализов опасно для жизни. Обычно заболевшие описывают свои симптомы в интернете и подбирают худший вариант: начинают сразу же принимать сильнодействующие антибиотики. Есть те, кто умудряется ходить к знахарям, прибегают к народной медицине, пьют сомнительные отвары. А другие вовсе покупают медикаменты по совету фармацевта. Все это неправильно". Аскар Аймырзаулы

Фото: предоставлено Алматинской многопрофильной клинической больницы

По словам Аскара Аймырзаулы, в Сети часто встречается недействительная информация. Он добавил, что самолечение может повлиять не только на здоровье самого человека, но и на будущее поколение.

"Рекомендации в интернете могут быть разные, как научные статьи врачей, так и выдумки людей. Всему, что там написано, верить нельзя. Не стоит доверять и тем, кто не имеет государственного диплома врача, лицензии и квалификации. Сейчас, к сожалению, очень много аферистов, которые подделывают документы и обманом зарабатывают деньги. Из-за чего могут еще больше пострадать пациенты. К примеру, самостоятельное назначение антибиотиков и лечение по ним может ослабить организм и, как следствие, привести к различным осложнениям". Аскар Аймырзаулы

До врача – не как до Луны

Учитывая все риски, почему люди пренебрегают своим здоровьем и не желают сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью? За ответом кроется множество проблем.

"Есть очень много исследований, почему люди избегают обращения к врачу, даже когда они подозревают, что им следует идти в больницу. На это всегда есть ряд причин. Во-первых, многие сталкивались с неблагоприятными оценками обращения за медицинской помощью, такими как грубое обращение или же факты врачебных ошибок. Никто не отрицает таких ситуаций, к сожалению, и в сфере здравоохранения встречаются недобросовестные сотрудники. И Минздрав активно борется с подобными нарушениями. Во-вторых, пациенты надеются получить лечение "здесь и сейчас", не теряя время". Аскар Аймырзаулы

Аскар Аймырзаулы отметил, что большинство, единожды посетив врача, надеются на чудесное излечение. Хотя они сами затянули процесс лечения, откладывая визит к медику.

Также к одной из проблем врач отнес то, что у многих казахстанцев все еще отсутствует медицинская страховка.

"К сожалению, многие люди еще не готовы принимать факт медицинского страхования, хотя такая практика имеется почти во всем мире. Еще часто есть барьер стеснения, особенно в отдаленных населенных пунктах, когда девочки не могут посетить гинеколога, потому что соседи увидят и будет уят, а мальчики не ходят к урологу из-за того, что сверстники засмеют. К сожалению, это горькая правда того, почему наше общество избегает врачей". Аскар Аймырзаулы

БАДы опаснее лекарств

Тем временем медики чуть ли не каждый день сталкиваются с грустными историями. Когда люди сами запускают болезнь, ведясь на разные тренды, рекламу, сарафанное радио и, безусловно, из-за халатного отношения к собственному здоровью.

"В моей практике множество примеров, но самый яркий для меня: несколько лет назад поступил 20-летний спортсмен с жалобами на мышечную слабость. У него не поднимались руки, не ходили ноги, стоять он мог только с помощью поддержки. Мы взяли у него все необходимые анализы и начали расспрашивать его маму. Начали собирать полный анамнез, думали, может, нерв защемлен, но, оказывается, мама купила сыну в магазине БАД (биологически активные добавки), который якобы укрепляет иммунитет, помогает укреплению костей. Его ей посоветовал целитель. Так и выяснилось, что женщина из-за шарлатана погубила своего сына". Аскар Аймырзаулы

Хоть на БАДах и пишут, что они не являются лекарственным препаратом, практика показывает, что пользу они приносят не всегда и не всем. "Люди "укрепляют" иммунитет всевозможными БАДами. Яркая реклама таких неизвестных препаратов увлекает покупателей, они верят в их волшебные свойства. Но как одна таблетка может устранить ваши беспокойства? Вы изучали, откуда это, из чего сделано и почему его так активно рекламируют? К нам в больницу приходит очень много пациентов с посаженной почкой, с головными болями и сопутствующими заболеваниями. Когда собираешь полный анамнез, выясняется, что пил неизвестный, но разрекламированный препарат".

Стоит упомянуть и следующие последствия самолечения.

"Поступала к нам пациентка с болями в желудке, у нее была рвота с кровью. Оказалось, что она не ела почти неделю. Мы сделали все необходимые анализы, начали расспрашивать, с чего все началось. Выяснилось, что она пила китайские таблетки для похудения. Сначала у нее пропал аппетит, она скинула пару килограмм, а потом у нее начались боли. Она не сразу обратилась к врачу, пока экстренно не была госпитализирована. Мы промыли ей желудок, обнаружили многочисленные язвы и раны. Она долго проходила лечение и сожалела о своем самолечении". Аскар Аймырзаулы

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Аскар Аймырзаулы убедительно просит казахстанцев ни в коем случае не заниматься самолечением и не запускать болезнь. Если что-то беспокоит – идите к врачу. Не живите по указке интернета и тех, которым виднее и будто есть опыт. У каждого организм индивидуален. Метод, который помог кому-то, может покалечить другого.