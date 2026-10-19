История вещей: как степные казахи хранили и перевозили кухонную утварь

Сундуки, украшенные костью, росписью и чеканными узорами, и посуда, которой пользовались около 100 лет назад, хранятся в Кызылординском краеведческом музее. Они рассказывают о повседневной жизни казахов и помогают понять, какое место в домашнем быту занимала посуда, передает Zakon.kz.

Эти небольшие сундуки называются кебеже. Казахи использовали их для хранения посуды, бывало, и для хранения продуктов питания. В музейной коллекции насчитывается более 10 таких предметов. Одни выглядят просто – несколько деревянных деталей, скрепленных между собой. Другие украшены цветной росписью, костяными вставками и другими декоративными элементами. У одного из кебеже сохранилась и подставка, на которую его устанавливали.

"Кебеже был прежде всего удобен в быту. Во время кочевок важно было сохранить посуду и защитить ее от повреждений. Сундуки изготавливали из дерева, а поверхность украшали костью, росписью и чеканными узорами. В них хранили различную утварь: табақ и астау – деревянные блюда, ожау – половники, ложки и другую посуду", – рассказывает научный сотрудник музея Алма Муканова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Коллекция посуды музея пополнялась в разные годы. Значительная часть предметов поступила в советское время, однако жители передавали семейные вещи и позднее. Благодаря этому в фондах сохранились свидетельства домашнего уклада нескольких поколений.

"Старинные сундуки и деревянная посуда рассказывают о том, как люди обустраивали жилище, готовили пищу и принимали гостей. По таким предметам можно представить, как размещали домашнюю утварь и насколько важным было ее сохранить. Богато украшенные изделия могли свидетельствовать о достатке семьи. Сегодня кебеже уже не так распространены в повседневном быту, но астау и ожау продолжают использоваться. Интерес к национальной посуде вновь растет", – отмечает Алма Муканова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Есть в музейной коллекции и другой предмет традиционного быта – жүкаяқ, подставка для кебеже. Она приподнимала сундук над полом, помогала удобно разместить его в жилище и одновременно служила украшением интерьера. Резная подставка вместе с орнаментированным кебеже составляла единое целое. Жүкаяқ помогала организовать место для домашней утвари. Даже в таких, казалось бы, простых предметах прослеживается продуманность традиционного быта, в котором практичность сочеталась с заботой о вещах и красотой интерьера.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В музее можно увидеть и кесеқап – деревянный цилиндрический футляр для пиал. Такие футляры изготавливали из кожи, войлока и дерева.

В них хранили и перевозили чашки, защищая их от повреждений. В кочевом быту, когда домашние вещи приходилось регулярно собирать и перевозить, такая защита была особенно важна.

"В дороге пиалы могли разбиться, поэтому их помещали в специальные футляры. Пиалы были из разных материалов, в том числе из дерева. Сегодня у нас есть контейнеры и коробки, а раньше для этого служили такие приспособления. Казалось бы, простая вещь, но сколько в ней практичности!" – говорит Алма Муканова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Старинные предметы быта продолжают жить не только в музейных экспозициях. Есть мастера, которые и сегодня создают деревянную посуду и мебель по традиционным образцам. Один из них – Жанибек Маханбет, историк и краевед из аула Аскара Токмагамбетова Сырдарьинского района. Половину жизни он посвятил работе с детьми в сельской школе, а резьба по дереву стала его вторым призванием.

Изготавливать деревянные изделия мастер начал в 1987 году. Как историка, его тревожило, что традиционные предметы казахского быта постепенно исчезают из повседневной жизни. Он считает важным не только рассказывать о прошлом, но и сохранять старинные вещи, уметь создавать их своими руками и продолжать пользоваться ими.

"Вот, например, кебеже. Это небольшой сундук, в котором во время кочевий перевозили посуду и продукты. Сегодня сельские хозяйки тоже находят ему применение: хранят в нем крупы, муку и другие продукты. Заказывают и кесеқап, но чаще всего люди обращаются за астау и деревянными кесе для сорпы и традиционных казахских напитков", – рассказывает Жанибек Маханбет.

По наблюдениям мастера, деревянная посуда остается востребованной, хотя сегодня ее используют иначе, чем прежде. На выставках прикладного искусства, куда его часто приглашают, посетители интересуются астау – большими блюдами для подачи мяса. Больший спрос на изделия, которыми можно пользоваться каждый день: деревянные чаши, табақ для бешпармака, ложки и ожау – черпаки. Заказывают и целые наборы с национальными орнаментами. Некоторые покупатели приходят со своими идеями и просят изготовить что-то особенное – например, подарок для родителей или близких.

"Я думаю, здесь дело не только в моде. Людям хочется возвращаться к своим традициям, окружать себя вещами, в которых чувствуется национальный колорит. Деревянная посуда придает дастархану особую атмосферу. Она легкая, приятная на ощупь, а при правильном уходе может служить много лет. Конечно, важно, чтобы дерево было качественным, а обработка безопасной при контакте с пищей. Красота красотой, но посуда прежде всего должна быть пригодна для использования. Мне приятно видеть, что люди интересуются такими изделиями и что традиции наших предков находят место в современных домах", – говорит мастер.

Кебеже, жүкаяқ и кесеқап – не просто предметы старинного быта. В них отражены практичность, мастерство и умение приспосабливать вещи к условиям кочевой жизни. Сегодня музейные экспонаты помогают представить повседневную жизнь прежних поколений, а работы ремесленников и мастеров показывают, что традиции могут продолжаться и в современном доме.