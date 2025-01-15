Паводки, засухи, землетрясения: названы самые уязвимые регионы Казахстана

Казахстан, как страна с обширной территорией и разнообразными природными условиями, подвержен влиянию широкого спектра рисков. Прежде всего это природные катаклизмы, которые периодически сотрясают различные регионы страны, сообщает Zakon.kz.

Огромную роль в плане изменения климата играет глобальное потепление: Казахстан все чаще сталкивается с невиданными стихийными бедствиями, такими как засухи и нерегулярные осадки, аномальная жара летом и сильные холода зимой.

Вот красноречивый пример. За период с 1990 по 2021 год в РК зарегистрировано более 6000 экстремальных погодных явлений (ураганы, ливни, метели). Выяснилось, что количество проливных ливней за эти годы увеличилось почти вдвое, чем в период с 1990 по 2005 год (а количество сильных снегопадов увеличилось в 4 раза), отмечается в аналитическом отчете Министерства национальной экономики "О бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости государственных финансов до 2056 года".

Фото: gov.kz

Согласно карте рисков подверженности территории Республики Казахстан природным стихийным бедствиям, большему количеству рисков подвержены Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская области и город Алматы.

Очень велик риск возникновения паводков, сильной жары и засухи, ливневых дождей, ураганных ветров, снежных буранов и метелей в центральных и северных регионах страны, а также в Актюбинской и Кызылординской областях.

"Эти деньги были направлены на ремонт и восстановление объектов инфраструктуры. Почти 59,6 млрд тенге – на восстановление мостов, дорог, объектов образования, гидротехнических сооружений и другие. На выплаты компенсаций пострадавшим физическим лицам, малому и среднему бизнесу, аграриям – порядка 36 млрд тенге", Заместитель премьер-министра

Объем расходов на ликвидацию последствий природных ЧС демонстрирует непрерывный рост затрат, начиная с 2020 года . За последние 10 лет затраты выросли в 2,6 раза, в 2023 году рост составил 20,4%, сумму расходов в 2024 году еще подсчитывают.

По данным за 2023 год, основную долю в текущих затратах на охрану окружающей среды занимают выплаты иным предприятиям за оказание природоохранных услуг (41%) и материальные затраты на охрану окружающей среды (38%).

В структуре затрат на охрану окружающей среды наибольшую долю занимают: деятельность в области возобновляемых источников энергии (33,2%), обращение с отходами (21,6%), охрана атмосферного воздуха и проблемы изменения климата (20%).

Последствия экологических рисков и стихийных бедствий имеют долгосрочный характер. Изменение климата может привести к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, что будет требовать постоянных инвестиций. Деградация земель, загрязнение водных ресурсов в свою очередь могут привести к снижению биоразнообразия и ухудшению экологической ситуации.