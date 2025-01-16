Любви все вершины покорны: алматинец захватывающе забрался на ледник Богдановича

Жизнь 24-летнего Григория Щукина удивительно прекрасна. Он – человек гор, скал и ледников. Первые лучи солнца, уединение с дикой природой, вершины, с которых открываются невероятные виды – это все то, что альпинист любит. Однако у этой романтики обратная сторона.

Zakon.kz расскажет, как суровые условия парень превратил для себя в зону комфорта.

Главная гордость алматинцев – горы. Только кто-то ими любуется издалека, а другие – покоряют. Как, например, 24-летний Григорий Щукин.

"Я родился и вырос в Алматы. В нашем замечательном городе рядом с горами. Мои папа и мама были альпинистами. В 16 лет отец сводил меня на мое первое восхождение. Это был пик Амангельды. Тогда мне было тяжело и не сказать, чтобы я прочувствовал вкус вводного курса. Но через три месяца друг Максим позвал меня в секцию альпинизма "Казахстанский горный клуб". Я для интереса пошел, а там уже потихоньку втянулся в процесс и начал прогрессировать". Григорий Щукин

Альпинизм – не единственное занятие Григория. Параллельно он увлекается скалолазанием и ледолазанием. Не соревнованиями в зале, а на реальном рельефе: в горах и на скалах.

"Для меня все это один неделимый процесс. Восхождений в моей жизни было много. Одно из самых сложных именно казахстанских – это первопроход на пик "Труд" недалеко от Алматы. Тогда был COVID-19, и альпинист Кирилл Белоцерковский позвал сходить с ним на эту гору. Получилась серьезная линия категории 5Б. Если брать самое высокое, то это был "Хан-Тенгри" в 2018 году. Тогда мне было 18 лет. Однако самым тяжелым оно не было. Мы занимаемся техническим альпинизмом, где сложность маршрута превалирует над высотной составляющей". Григорий Щукин

Молодой человек успел не только покорить казахстанские вершины, но и показать блестящие результаты за рубежом.

"В начале прошлого года мы с друзьями основали проект Jasa Universe. Начали ездить в горы дальнего зарубежья. Европейские Альпы, аргентинская Патагония и так далее. Из последних, например, в феврале прошлого года мы прошли линию Рагни на гору Серро-Торре в Аргентине. Хоть и высота горы всего 3128 метров над уровнем моря, но сам маршрут имеет перепад 1,5 км и категорию трудности 6А. Для сравнения: на Эверест сейчас взошло уже более 8 тыс. человек, а на Серро-Торре лишь около 200. Хотя гора знаменитая. Также регулярно ездим в Кыргызстан, там много интересных горных районов". Григорий Щукин

Цель команды – рассказывать людям, что такое альпинизм, показывать разницу между высотным и техническим альпинизмом.

"Многие считают, что лучшее достижение для альпиниста – взойти на Эверест. А это вообще не так. Сложность некоторых маршрутов вообще нельзя сравнивать. Вот мы и пытаемся продемонстрировать все на деле. Мы ездим в разные экспедиции и документируем там наш быт и процесс восхождений. В феврале снова поедем в Аргентину, летом постараемся организовать экспедицию в большие горы на нашем континенте. Возможно, это будет Пакистан или Китай". Григорий Щукин

С замиранием сердца можно наблюдать величественность и красоту местных ледников, и то, как на них взбираются альпинисты. Именно такое видео появилось в соцсетях.

"Это было на стенке ледника Богдановича несколько дней назад. Мы с друзьями решили полазить по льду. Это довольно сложная стенка и сначала мне пришлось организовать там страховку, чтобы безопасно лазить. Если честно, я весь декабрь лазал по скалам в Турции. Приехал в Алматы на пять дней, сейчас мы неделю лазаем по замерзшим водопадам в Кыргызстане. А после полетим в аргентинскую Патагонию. Поэтому мне сложно что-то сказать по текущей ситуации в горах Алматы. Но обязательно рекомендую туристам следить за прогнозом погоды, оценивать свои силы и изучать актуальную информацию о планируемых маршрутах". Григорий Щукин

Золотое правило благополучного возвращения домой у альпиниста – это прежде всего постоянный контроль ситуации и держать в голове запасные варианты на любой случай.

"Лучше отказаться от восхождения, если есть хоть капля сомнения. Надо четко понимать, как работает снаряжение и различные технические приемы в разных ситуациях. По возможности нужно иметь контакт с людьми, которые могут прийти на помощь в случае чего или наоборот быть готовым спасать другого". Григорий Щукин

Григорий Щукин считает себя везучим, а возможно слишком бдительным, поскольку никогда не попадал в серьезные происшествия.

"Я когда-то ломал локоть на скалодроме. Много травм по мелочи. Где-то связку потянул, где-то сильно ударился. К счастью, ничего серьезного. Часто принимаю решение разворачиваться даже там, где можно относительно безопасно продолжать работать. Иногда, конечно, мы попадаем в непогоду или восхождение занимает больше времени, чем планируется. Несколько раз приходилось участвовать в спасательных операциях". Григорий Щукин

Материал по теме Голубой тунец за 1,3 млн долларов: казахстанец ныряет в океаны за гигантской рыбой

Ярым любителям гор собеседник советует секции альпинизма и ускоренные курсы, которых сейчас очень много в Алматы. Также можно приезжать на двухнедельные смены в альплагерь Туюк-су, либо вовсе заниматься с инструктором. В общем, форматы обучения на любой вкус и бюджет. А с малого начинаются большие подвиги.