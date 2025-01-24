Жизнь других: сколько зарабатывают дальнобойщики из Центральной Азии в Америке
Казахстанка тракист в США
Дальнобойщица Ассоль Мухамеджанова родом из Актобе. Она окончила Технический университет имени Сатпаева в Алматы. А после завершения учебы решила одна перебраться в Америку и уже семь лет живет там. Спустя годы ей удалось найти друзей, а некоторые также перебрались в Штаты.
Казахстанка никогда не думала о работе в грузоперевозках, но с течением времени ее жизнь кардинально изменилась, и она стала работать дальнобойщиком в США. Девушка рассказала, почему выбрала такую необычную профессию.
"Работа в траке привлекла меня не только хорошим заработком, но и возможностью путешествовать. Но на самом деле быть дальнобойщиком – работа не из легких, быть в дороге девушке может быть не только сложно, но и опасно. Вдобавок, бывает нужен сильный физический труд, к счастью, здесь часто приходят на помощь. В дороге я обычно слушаю аудиокниги и учу английский, так как в основном приходится быть за рулем. Сейчас я работаю водителем в компании и получаю проценты, свой трак пока приобретать не планирую".Ассоль Мухамеджанова
Плюсы и минусы профессии
По ее словам, на грузоперевозках есть как плюсы, так и минусы, впрочем, как и в любой профессии. Однако большое преимущество работы дальнобойщиком – это то, что ты не привязан к определенному графику и сам решаешь, брать заказ на перевозку груза или нет.
"Я работаю не так много, как мои коллеги, и у меня часто бывают перерывы, поскольку я стараюсь совмещать все. Но замечаю, что некоторые truckdrivers работают на износ, не давая себе времени на отдых. На мой взгляд, это чревато для здоровья. В нашем деле очень важно не только много работать, но и уметь отдыхать и восстанавливать силы. Ведь длительное вождение огромной фуры негативно влияет на спину и, соответственно, на весь организм. Поэтому я стараюсь соблюдать баланс. Конечно, время у нас деньги, и каждая миля – это возможность подзаработать". Ассоль Мухамеджанова
К слову, на трассах бывают разные курьезные ситуации, но самый главный "враг" в жизни тракиста – это зима. Ассоль признается, что по мере возможности старается не выезжать на трассу в холодное время года.
А на вопрос, чем отличается работа дальнобойщика в Казахстане и в США, девушка ответила так:
"Мне сложно сравнивать, так как я никогда не работала в Казахстане в этой сфере. Но думаю, здесь этим заниматься намного легче из-за хороших дорог, больших ярдов, удобной инфраструктуры для большегрузных машин. Все-таки есть сервис для такой работы, у нас это еще не так развито. И еще, конечно, главное, заработок, в США он в любом случае больше", – считает Мухамеджанова.
"Причем доходы бывают разные в зависимости от времени года, сроков доставки и маркета".
Семья тракистов из Кыргызстана
Примечательно, что зачастую работают в американских грузоперевозках и уроженцы соседней страны – Кыргызстана.
28-летняя Ширин Дулатова вместе с мужем и детьми два года назад переехала в США. Сейчас пара имеет собственный трак.
По словам Ширин, ее супруг Мирзат давно грезил о заработке на грузоперевозках в Америке, но она не хотела отпускать его одного, поскольку понимала, что это тяжелая работа и одному не справиться. К тому же дальнобойщики месяцами не бывают дома. Они за рулем днем и ночью, а это отражается на здоровье.
Сначала пара работала в службе доставки и такси, но этих средств хватало лишь на базовые потребности: еду и аренду жилья. Тогда они начали задумываться о первоначальной идее и более прибыльном заработке на траках.
"Муж начал работать водителем-дальнобойщиком, но этих доходов также не хватало, так как жить с семьей в США очень дорого. После чего мы приобрели свой трак, который обошелся нам в 40 тыс. долларов ≈ 20 млн тенге. Первые полгода муж ездил один, а через два месяца к нему присоединилась и я, чтобы меняться на трассе и готовить в дороге. Обычно он едет 5-6 часов, а я 4-5. В Америке тех, кто работает на траках вдвоем, называют teamdrivers". Ширин Дулатова
Условия труда
Сейчас супруги выезжают на траке в рейс по следующему графику: четыре дня в дороге (без остановки) и три дня отдыха дома. Семья живет в Чикаго. Самый длительный выезд – три недели, уже позже они неделю провели дома с семьей. Ширин заметила, что многие тракисты уезжают в одиночку на более длительный период, проводя порой месяц в пути.
"Чтобы водить трак и работать в грузоперевозках, нужно пройти месячное обучение (теория и практика) и иметь все необходимые документы, такие как Social Security, прописку и разрешение на работу. То есть это как цепочка – если у тебя нет одной из бумаг, ты не сможешь получить другую. Например, люди с туристической визой не могут работать на траке, так как в Америке нужна специальная форма, чтобы получить водительские права".Ширин Дулатова
"Мне не хотелось, чтобы мы выходили на такую тяжелую работу. Вначале я сидела с детьми, супруг один работал. Но потом я поняла, что ему нужна моя помощь. За год со своим траком можно накопить 100 тыс. долларов ≈ 52 млн тенге. Поэтому мы начали работать командой. Работа в грузоперевозках очень сложная, даже если мы заменяем друг друга. Наш быт полностью проходит в движении. Сон также неполноценный из-за тряски. Иногда мы даже кушаем в пути", – говорит Дулатова.
Заработок и быт
- Если быть в пути 24 часа, можно проехать больше 1000 миль ≈1600 км.
- А 1 миля ≈ 1,6 км примерно оценивается в 2 доллара ≈ 1 000 тенге.
- Тракисты-водители зарабатывают от 1500 долларов ≈ 795 тыс. тенге за три недели. За это предусмотрен процент от перевозки.
- Если есть собственный трак – от 4 000 до 9 000 долларов в неделю – от 2 млн до 4,7 млн тенге.
- А вот в сутки со своим траком можно заработать до 3 000 долларов ≈ 1,5 млн тенге.
Важно: при этом стоит учитывать, что при наличии своего трака 50% доходов уходит компании, от которой поступает груз, диспетчерам и на заправку бензина. То есть от вышеназванных сумм в случае наличия своего трака половина уходит на все внутренние расходы.
Наша героиня признается, что полноценной жизни в траке практически нет – ты в пути едешь либо спишь. А время становится бесконечным, и каждый день похож на предыдущий.
"Условия на трассах в Америке достаточно хорошие. На каждой заправке предусмотрен душ, можно остановиться в любое время и привести себя в порядок. С питанием сложнее – здесь в основном только фастфуд, так что приходится готовить самим. Иногда даже приходится готовить на ходу, хотя это запрещено. Но в грузовике есть все для жизни: холодильник, электрическая плитка, микроволновка, термос и две койки. Только недели в пути проходят, как один день. Иногда груза нет, тогда мы просто стоим и отдыхаем. В Кыргызстане сумма заработка дальнобойщика гораздо меньше", – рассказывает Ширин.
В настоящее время супружеская пара везет письма, но иногда бывает, что они не знают, что находится в трейлере. Они просто забирают груз и доставляют из точки А в точку Б. Перед грузоперевозкой им предлагают определенную сумму, и если она их устраивает, они соглашаются на доставку.
"Во время грузоперевозок всегда есть риски. Ты никогда не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Например, сейчас мы стоим на трассе, потому что у нас замерзло топливо. Вот такие ситуации бывают. Еще хуже, если трак унесет ветром, и он упадет, поднять его стоит 30 тыс. долларов ≈ 15 млн тенге, а это почти как новый трак. В Америке это, конечно, самый лучший заработок, но в то же время очень опасный. Это тяжелая работа не только для женщин, но и для мужчин. Мне многие пишут, что хотят работать так же, но я думаю, что мало кто сможет осилить такой заработок", – считает Ширин.