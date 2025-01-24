Жизнь других: сколько зарабатывают дальнобойщики из Центральной Азии в Америке

Переезд в США стал для хрупких девушек Ассоль и Ширин настоящим испытанием. Они научились управлять огромным траком и теперь зарабатывают, "колеся" по американским трассам. Наши героини рассказали корреспонденту Zakon.kz, какие сложности ждали их в столь редкой для женщин профессии.

Казахстанка тракист в США

Дальнобойщица Ассоль Мухамеджанова родом из Актобе. Она окончила Технический университет имени Сатпаева в Алматы. А после завершения учебы решила одна перебраться в Америку и уже семь лет живет там. Спустя годы ей удалось найти друзей, а некоторые также перебрались в Штаты.

Казахстанка никогда не думала о работе в грузоперевозках, но с течением времени ее жизнь кардинально изменилась, и она стала работать дальнобойщиком в США. Девушка рассказала, почему выбрала такую необычную профессию.

"Работа в траке привлекла меня не только хорошим заработком, но и возможностью путешествовать. Но на самом деле быть дальнобойщиком – работа не из легких, быть в дороге девушке может быть не только сложно, но и опасно. Вдобавок, бывает нужен сильный физический труд, к счастью, здесь часто приходят на помощь. В дороге я обычно слушаю аудиокниги и учу английский, так как в основном приходится быть за рулем. Сейчас я работаю водителем в компании и получаю проценты, свой трак пока приобретать не планирую". Ассоль Мухамеджанова

Фото: из личного архива Ассоль Мухамеджановой

Плюсы и минусы профессии

По ее словам, на грузоперевозках есть как плюсы, так и минусы, впрочем, как и в любой профессии. Однако большое преимущество работы дальнобойщиком – это то, что ты не привязан к определенному графику и сам решаешь, брать заказ на перевозку груза или нет.

"Я работаю не так много, как мои коллеги, и у меня часто бывают перерывы, поскольку я стараюсь совмещать все. Но замечаю, что некоторые truckdrivers работают на износ, не давая себе времени на отдых. На мой взгляд, это чревато для здоровья. В нашем деле очень важно не только много работать, но и уметь отдыхать и восстанавливать силы. Ведь длительное вождение огромной фуры негативно влияет на спину и, соответственно, на весь организм. Поэтому я стараюсь соблюдать баланс. Конечно, время у нас деньги, и каждая миля – это возможность подзаработать". Ассоль Мухамеджанова

К слову, на трассах бывают разные курьезные ситуации, но самый главный "враг" в жизни тракиста – это зима. Ассоль признается, что по мере возможности старается не выезжать на трассу в холодное время года.

А на вопрос, чем отличается работа дальнобойщика в Казахстане и в США, девушка ответила так:

"Мне сложно сравнивать, так как я никогда не работала в Казахстане в этой сфере. Но думаю, здесь этим заниматься намного легче из-за хороших дорог, больших ярдов, удобной инфраструктуры для большегрузных машин. Все-таки есть сервис для такой работы, у нас это еще не так развито. И еще, конечно, главное, заработок, в США он в любом случае больше", – считает Мухамеджанова.

"Причем доходы бывают разные в зависимости от времени года, сроков доставки и маркета".

Семья тракистов из Кыргызстана

Примечательно, что зачастую работают в американских грузоперевозках и уроженцы соседней страны – Кыргызстана.

28-летняя Ширин Дулатова вместе с мужем и детьми два года назад переехала в США. Сейчас пара имеет собственный трак.

По словам Ширин, ее супруг Мирзат давно грезил о заработке на грузоперевозках в Америке, но она не хотела отпускать его одного, поскольку понимала, что это тяжелая работа и одному не справиться. К тому же дальнобойщики месяцами не бывают дома. Они за рулем днем и ночью, а это отражается на здоровье.

Сначала пара работала в службе доставки и такси, но этих средств хватало лишь на базовые потребности: еду и аренду жилья. Тогда они начали задумываться о первоначальной идее и более прибыльном заработке на траках.

"Муж начал работать водителем-дальнобойщиком, но этих доходов также не хватало, так как жить с семьей в США очень дорого. После чего мы приобрели свой трак, который обошелся нам в 40 тыс. долларов ≈ 20 млн тенге. Первые полгода муж ездил один, а через два месяца к нему присоединилась и я, чтобы меняться на трассе и готовить в дороге. Обычно он едет 5-6 часов, а я 4-5. В Америке тех, кто работает на траках вдвоем, называют teamdrivers". Ширин Дулатова

К слову, через полтора года после переезда Ширин и Мирзат перевезли в Америку свою маму, которая во время их отсутствия занимается воспитанием детей: 8-летней Касиет и 3-летней Эмилией.