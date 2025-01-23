Цены на картофель: в каких городах Казахстана продукт дорожает быстрее всего

Фантастический рост цен на картофель Казахстан в своей истории переживает впервые. Только за 12 месяцев стоимость самого "демократичного" продукта питания выросла на 57,8%! А за последнюю неделю в целом по стране картофель прибавил в цене более 8%, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему отчету Бюро национальной статистики АСПиР РК по ценам на социально значимые продукты питания (СЗПТ), за последние семь дней сильнее всего картофель подорожал:

в Уральске +23,5%;

в Астане +17,9%

в Актобе +16,4;

в Алматы +16%;

в Семее +14,2%.

Интересно, что при этом картофель абсолютно не подорожал в Кокшетау, а в таких городах, как Караганда, Кызылорда и Тараз, клубнеплод прибавил в цене всего 1,5-2%.

Важно понимать, что картофель – один из основных продуктов питания, употребляемых ежедневно. И такой невероятный рост цен на него свел "на нет" все усилия правительства по сдерживанию цен на СЗПТ.

Если же брать всю корзину социально значимых продуктов питания, то мы увидим, что за последнюю неделю подорожали:

картофель +8,3;

подсолнечное масло +0,3%;

сливочное масло +0,8%;

куриное мясо +0,1%;

молоко +0,2%;

кефир +0,7;

морковь +1,3;

капуста +0,8%;

сахар +0,2

Подешевели:

рис шлифованный, полированный весовой -0,2%;

гречневая крупа -0,1%;

репчатый лук -0,7%.

Не изменились в цене: хлеб пшеничный из муки первого сорта, весовые рожки, творог, яйца I категории, соль.

Ранее корреспонденты Zakon.kz провели рейды в городах Казахстана и выяснили, что происходит с ценами на "второй хлеб" в регионах.