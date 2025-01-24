Двойные билеты, стресс и пересадки: что не так с первым цифровым вокзалом в Усть-Каменогорске

Первый электронный автовокзал в Усть-Каменогорске открылся в октябре 2024 года. Казалось бы, перспективная идея. Но вместо ожидаемого комфорта пассажиры столкнулись с пересадками и двойными билетами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Пассажиры, купившие билеты из Усть-Каменогорска в Новосибирск и Барнаул, придя на посадку в автобус, неожиданно для себя обнаружили, что их места заняты. Вместо ожидаемого комфорта они испытали стресс.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кроме того, пассажиры жалуются на частые поломки автобусов, замену комфортабельных автобусов на микроавтобусы, а также на пересадку в России на частные автомобили. В результате вместо запланированных 13 часов в пути, поездка затягивается на 16 часов, а то больше.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Татьяна Гаубих – одна из пострадавших. Женщина отправляла в Новосибирск дочь. Проблемы, по словам Татьяны, начались еще до отъезда – прямо на вокзале.

"Количество проданных билетов не соответствовало количеству мест в автобусе. Мы ждали еще час с лишним. Мою дочь посадили в микроавтобус, хотя билеты покупали на комфортабельный автобус. Но и это еще не все. В Барнауле мою дочь высадили. Водитель вызвал такси через приложение, и она доехала до Новосибирска в ужасных условиях. Когда мы обратились с жалобой к руководству, они не ответили и даже не извинились", – рассказала Татьяна Гаубих.

Похожая история у Татьяны Болотовой. В Россию она отправляла сестру. Но перед посадкой оказалось, что места "закончились".



"Выяснилось, что перевозчик продавал по 2-3 билета на одно место, и кто успел, тот и уехал. Нам сказали, что наш автобус, который выехал из России, задерживается, и нам нужно его ждать. Когда мы дождались его через несколько часов, автобус сразу же отправился в путь, не проверив техническое состояние. В итоге он сломался и продолжил движение до города Шемонаихи на аварийке. В Шемонаихе выяснилось, что нужно заказывать и ждать доставку запчасти. В результате, прождав до 3 часов ночи, мы поняли, что никакой запчасти так и не было отправлено, а перевозчик перестал выходить на связь", – рассказывает женщина.

Татьяна Болотова благодарит акимат Шемонаихи и сотрудников полиции, которые разместили пассажиров в общежитии, где люди смогли согреться, их накормили. Дождавшись другого автобуса, пассажиры поехали дальше.

"Речь идет о недобросовестности поставщика услуг. На момент поломки в 11 часов можно было разместить всех в общежитии, чтобы люди могли отдохнуть и продолжить поездку комфортно на следующий день. Однако этого сделано не было. Мы получили некачественную услугу", – говорит женщина.

Ситуацию прокомментировал директор ТОО "Первый цифровой автовокзал Казахстана" Денис Фомин. Он признает, что конфликты с пассажирами имели место быть, но уверен, что в этой ситуации люди не всегда были объективны.

"Перевозка на Mercedes обходится дороже, чем на автобусе, поэтому говорить о компенсации в данной ситуации неуместно. Затраты на перевозку 18 пассажиров значительно выше, чем на 50. Даже аренда Mercedes будет стоить дороже, чем аренда автобуса. Поэтому какие могут быть к нам претензии? Мы доставили всех пассажиров, независимо от того, на какой автобус они сели. На сегодняшний день нет ни одного пассажира, в отношении которого были бы не выполнены обязательства по проданному билету", – говорит Денис Фомин.

У пассажиров другое мнение. Люди говорят, что, покупая билет на автобус, рассчитывали комфортно добраться до пункта без пересадок и стресса. Они обратились в транспортную прокуратуру и инспекцию транспортного контроля по ВКО с коллективным обращением.

В инспекции транспортного контроля по ВКО уверены, что пассажиры правы. Здесь считают, что автостанция должна была организовать дополнительный рейс с автобусами того же перевозчика или, если это невозможно, предоставить автобус аналогичного класса.

"В данном случае имеет место ненадлежащее исполнение обязанностей автостанцией. Мы рассматриваем вопрос о направлении информации в исполнительный орган — управление пассажирским транспортом ВКО – для принятия мер в соответствии с действующими правилами перевозки пассажиров", – сообщили в инспекции транспортного контроля по ВКО.

Чем закончится эта история, покажет время, как впрочем, и то, насколько идея электронных автовокзалов окажется жизнеспособна для Казахстана.

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