Списали и забыли: на окраине Алматы гниют около сотни городских автобусов

Не так давно общественники нашли очередное кладбище автобусов. За высоким забором разваливаются не только старые, но и вполне пригодные машины. Их закупили несколько лет назад и сейчас все машины отправили на стоянку. Кому они принадлежат и что с ними будут делать, в материале Zakon.kz.

Стоянка автобусов находится на месте бывшего коммунального автопарка "Восток", что на окраине Алматы в микрорайоне Кайрат. Хранилище обнесено высоким забором с колючей проволокой. Однако попасть на территорию довольно легко. Похоже, что периметр никто не охраняет, и ворота буквально раскрыты настежь.

Фото: Zakon.kz

В основном, на этом месте законсервированы китайские автобусы Yutong и относительно новые машины марки ЛиАЗ. Стоит отметить, что для капризного представителя российского автопрома длительное нахождения на улице, вне теплых боксов, может стать фатальным. ЛиАЗы будет очень сложно вернуть в строй.

Фото: Zakon.kz

За восстановление некоторых машин, вероятно, уже никогда не возьмутся. Дешевле купить новую единицу общественного транспорта, чем менять колеса, разбитые стекла и докупать отсутствующие запчасти. Некоторые автобусы оказались на этом кладбище после серьезного ДТП.

Фото: Zakon.kz

В сугробах на территории хранилища покрываются ржавчиной не только неисправные автобусы, но и машины, которые, возможно, могут выйти в рейс. Местные говорят, что некоторые автобусы периодически запускают и прогревают двигатели. К слову, этим недовольны жители ближайших домов.

"Прошлой зимой автобусы привозили сюда практически каждый день. Их заводили и зачем-то оставляли работающими на всю ночь. В этом году двигатели также запускают по ночам, но реже. Но легче от этого не стало. Выхлопные газы идут прямо в окна, и люди вынуждены этим дышать. Да и вообще как-то не очень приятно смотреть из окна на кладбище автобусов", – рассказал житель микрорайона.

Фото: Zakon.kz

Редакция решила выяснить, откуда весь этот автотранспорт, какие машины на ходу и что с этим будут делать дальше. Тем временем в Управлении городской мобильности Алматы рассказали, что автобусы, размещенные на этой площадке, когда-то принадлежали ТОО "Алматыэлектротранс". После того, как практически все машины выработали свой ресурс, их передали на баланс региональных акиматов.

"На этой стоянке располагаются порядка 100 транспортных средств, переданных в 2022 году Алматинской области, и порядка 11 единиц, переданных в 2022 году Карагандинской области", – пояснили в Управлении городской мобильности Алматы.

Предполагается, что весь этот общественный транспорт заберут регионы, отремонтируют и приведут в порядок, а после отправят на улицы областных и районных центров. Однако новые владельцы не особо торопятся, и техника уже несколько лет стоит под открытым небом. К слову, чиновники из управления неоднократно направляли письма в регионы, но пока не получили никакого ответа.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, это не единственная площадка с автобусами в Алматы и его окрестностях.

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В прошлом году блогеры нашли похожую стоянку в поселке Кайназар, что в Алматинской области.

Тогда власти Алматы объяснили появление десятков автобусов на закрытой территории тем, что был принят новый план по улучшению экологии в мегаполисе и переходу всего общественного транспорта с дизельных на газовые и электрические двигатели.

"В рамках проекта экологизации общественного транспорта в 2023 году акиматом Алматы для ТОО было приобретено 600 новых автобусов на газовом топливе, при этом дизельные автобусы выходят из оборота города и будут направлены в регионы", – сообщили в пресс-службе ТОО "Алматыэлектротранс".

Фото: Zakon.kz

Куда хуже ситуация обстояла на стоянке автобусов в городе Алатау (ранее село Жетыген). На кладбище автобусов в 2021 году наткнулись местные жители и общественники. Последних возмутило отношение чиновников к госимуществу.

Как выяснялось, на площадку в пригороде Алматы свезли больше 300 единиц автобусов, в их числе машины таких марок, как ЛиАЗ, ГАЗ, ПАЗ и китайские Yutong. Все они когда-то колесили по мегаполису и после их передали на баланс акимата Алматинской области. Некоторые транспортные средства удалось восстановить и они отправились на маршруты между селами и областным центром. Стоит отметить, что все автобусы на стоянке в области имели высокий износ и в основном все были с дизельным двигателем.

Общественники и местные жители уверены, что часть автобусов на таких стоянках в ближайшие несколько лет просто превратятся в груду металлолома. А все потому, что ремонтировать их слишком дорого, да и никто не может дать никаких гарантий, что транспортное средство сможет прослужить еще какое-то время.

Практически все машины изношены на 70 процентов, ко многим моделям уже не найти и не заказать необходимых запчастей, а если и удастся, то такой ремонт для областных автопредприятий будет слишком затратным.

К слову, от таких подарков не восторге и в самих регионах. Там предпочитают купить новые машины, а не возиться со старыми, ведь их срок максимально исчерпан, и хорошо, если автобус из Алматы сможет курсировать на маршруте хотя бы два-три года.