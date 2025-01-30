Настоящий экогерой: как 85-летний Бектай ата из Кызылорды вырастил более 2 млн деревьев

Кызылординскому аксакалу Бектаю Сулейменову 85 лет. За всю свою жизнь он посадил и вырастил более 2 млн деревьев. Каждый день он с неизменным кетменем в руках обходит зеленые владения в собственном питомнике, передает Zakon.kz.

Бектай Сулейменов всю жизнь занимается садоводством. Свое первое в жизни деревце – абрикос – вместе с отцом он посадил в три года. Любовь к природе привела его в 1965 году в Казахский сельскохозяйственный институт, он стал специалистом лесного хозяйства. Работал в нескольких коммунальных лесных хозяйствах области. Но популярность ему принесла акция "Таза Қазақстан", и о нем стали узнавать земляки. Теперь он для них пример неустанного труда и настоящий экогерой.

Леса и сады Бектая ага

В нынешнем году исполняется 34 года, как аксакал Бектай Сулейменов создал собственное крестьянское хозяйство. Помогает ему в этом деле один из сыновей.

"Я родился в 1940 году в живописном месте – в Шардаринском районе под Шымкентом. У нас тогда был колхоз и перед каждым домом росли кустарники, цветы, все жители разбивали сады и виноградники. Мой отец был яростным садоводом, всегда брал меня сажать деревья, и я любил ходить с ним на посадки. Со временем стал сажать деревья сам, а когда окончил 10 классов, решил, что буду лесничим. До самой пенсии я работал в лесничих хозяйствах трех районов области. В 1991-м году разбил питомник уже для себя, открыл крестьянское хозяйство. Стал выращивать тополя, клены, ивы, вязи и продавать их", – рассказывает Бектай ата.

Вначале он выращивал саженцы на 5 га, но за 35 лет его хозяйство заняло уже 25 гектаров земли. Здесь растут яблони, груши, вишни, абрикосы, сливы, ягоды, различные сорта винограда, можжевельник, туя, тополя, клены, ясени, вязы, ивы и сосны.

"Каждое из этих деревьев я вырастил из семян. Еще раз доказал, что в Кызылорде даже хвойные можно выращивать. Я районировал и акклиматизировал все саженцы, которые выращиваю. Есть даже пихта и кедр. Я мечтаю создать парк хвойных деревьев на территории туберкулезного диспансера, их аромат весьма полезен для пациентов с заболеваниями легких. Тогда им не нужно будет ехать на курорты куда-то, тогда они смогут дышать хвойными в родном городе и бесплатно", – предлагает Бектай ата.

Фото Нурболата Нуржаубая

Кызылорду можно превратить в сосновый бор

В этом наш экогерой совершенно точно уверен. Ведь примеров того, как Бектай ата озеленяет город, немало. Например, озеленение дороги в аэропорт Кызылорды начиналось именно с его питомника. 6 км с интервалом метр-полтора между деревьями, которые растут в три ряда, высадил сам Бектай ата. А до этого он еще и вырастил эти саженцы. Десятки тысяч деревьев, которые делают сегодня эту трассу привлекательной и уютной, помнят прикосновение рук Бектая Сулейменова.

"Климат в Приаралье суровый: летом – знойная жара, зимой – сильные ветра. В Кызылординскую область привозят на продажу разные виды саженцев, есть и экзотические для наших мест, такие как туи, ели, можжевельники. Кто-то высаживает их, и они гибнут. В таких случаях ссылаются на плохой уход. Но если эти же деревья высаживать саженцами из семян, которые сам вырастил, то даже при плохом уходе они вырастут. В этом деле у меня большой опыт, так как раньше я продавал до 100 тысяч саженцев для озеленения Кызылорды. Более 30 тысяч саженцев ежегодно выращивал и продавал для дачников, хозяев приусадебных участков и всех желающих", – говорит Бектай ата.

Один из заядлых покупателей эко героя – ветеран журналистики Игорь Титенок.

"Я живу в многоэтажном доме и во дворе сажаю разные деревья, в том числе и фруктовые. Больше десяти лет без проблем плодоносят яблони и груши разных сортов, приобретенные у Бектая ата. До этого сажал саженцы из Туркестана, Шымкента, Жамбылской и Алматинской областей, и они не приживались в нашей почве. Бектай ата своим примером уже давно всем доказал, что Кызылорду можно превратить в зеленый город. Я не раз приезжал к нему в питомник. Видел, как он старается. В руке аксакала всегда кетмень, он постоянно в своем питомнике – и в холод, и в жару", – говорит Игорь Титенок.

Аксакал настоятельно рекомендует высаживать в Приаралье виргинский можжевельник. Это дерево растет до 500 лет, может подняться на 30 метров и крона будет в диаметре 20 метров. Уже в двадцать лет это будет могучее дерево, которое во всем мире называют настоящей фабрикой здоровья. Если посадить под окном два таких можжевельника, то не надо даже ездить на курорты Крыма.

Нужна дорога к саду

Бектая ата много лет беспокоит дорога в его пригородный сад. По этой проселочной колее, особенно в непогоду, что на машине, что пешком добраться до питомника трудно. Хочется, чтобы эта просьба аксакала, внесшего большой вклад в озеленение города, не была проигнорирована местными властями.

Несмотря на то, что сейчас зима, работа у него не останавливается. Он высаживает саженцы тополя, клена, ясеня, вяза, ивы, яблони, сливы, вишни и джиды бухарской.

Аксакал уверен, что сосна, ель, туя, можжевельник, пихта, кедр прекрасно растут в Кызылорде. Он советует покупать однолетние саженцы этих деревьев – это будет стоить в разы дешевле, а приживаемость – выше. Они все примутся.

Ведь у него покупают саженцы предприниматели из Актау и Атырау, а там климат еще суровее кызылординского, и ни одно дерево не погибло. Он говорит, что если бы в Кызылорде коммунальные службы четверть века высаживали по 100 тысяч саженцев хвойных каждый год, то попросту не осталось бы места для посадки деревьев – на долгие годы город превратился бы в лес.