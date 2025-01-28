Налоговая реформа нужна, но она должна быть продуманной – экономист

Сегодня в Казахстане назрела необходимость фундаментальной смены налоговой политики, третий год идет работа над новыми Налоговым и Бюджетным кодексами, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на расширенном заседании правительства РК глава государства заявил, что предлагаемые меры могут пополнить бюджет без дополнительных трансфертов из Нацфонда.

Изменения в Налоговом кодексе – не просто очередная реформа. Это смена парадигмы "общественного договора" между государством и бизнесом. Важно, чтобы новый Налоговый кодекс стал стимулом для развития предпринимательства, а не его тормозом, считает казахстанский экономист Галымжан Айтказин.

Это требует и встречных обязательств по ускорению реформ госфинансов и разгосударствления экономики. Вместе с тем, на взгляд экономиста, крайне важно продумать и компенсационные механизмы в виде не только снижения нагрузки на фонд оплаты труда у бизнеса, но и более активного внедрения института вычетов для граждан, что будет не только стимулировать культуру оплаты налогов, но и оказывать финансовую/социальную поддержку.

По словам специалиста, один из самых деликатных вопросов в этой сфере – возможное повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 12 до 20%.

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Предлагаемая мера увязывается со снижением социальных и обязательных пенсионных выплат работодателями и одновременным уменьшением порога оборота для постановки на учет по НДС с нынешних 78 млн тенге до 15 млн тенге.

Как считает Айтказин, проводить реформу нужно очень аккуратно, после скрупулезных подсчетов и доскональных проработок.

"Если государство резко и одновременно повысит НДС, уменьшит порог оборота и отпустит цены на газ и ГСМ, оно рискует получить не только мощный виток инфляции, но и крайне резкое замедление деловой активности бизнеса". Галымжан Айтказин

Кроме этих мер нужно внимательно пересмотреть базу предприятий, которые со времен пандемии COVID-19 работают по специальным налоговым режимам, где предусмотрено освобождение от уплаты КПН, НДС и так далее.

"Эту норму не только ввели в 2020 году во время кризиса, но и расширили до более чем 300 видов деятельности в экономике, хотя с уходом кризиса она должна была сойти на нет. Подобные налоговые офшоры значительно сужают базу налогового оборота и создают "обрыв цепочки" по НДС, в итоге государство недополучает существенные объемы поступлений по НДС и КПН". Галымжан Айтказин

Как считает экономист, многие из этого огромного количества предприятий должны выйти из специального налогового режима, так как это уже не соответствует нормам времени.

Одним словом, работа для Министерства финансов, Комитета госдоходов, других ведомств, независимых экспертов предстоит очень деликатная. Важно найти именно тот компромисс, который бы, с одной стороны, привел налоговое законодательство РК к современным нормам, а с другой стороны – стимулировал бизнес.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость детальной проработки вопроса.

"Нет сомнений в данном вопросе. Необходимо разъяснять обществу и населению. Допустим, социальный налог: как мы будем осуществлять администрирование. Все это необходимо обсудить и продумать, как осуществить эту реформу. В целом реформа необходима, я одобряю эту реформу, но надо обсудить, исследовать", – заявил глава государства.

Отметим, что 28 января 2025 года в Астане прошло расширенное заседание правительства Казахстана под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева. В ходе заседания подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.