Повышение ставки НДС: эксперты рассказали, как можно добиться баланса интересов государства и бизнеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость (НДС). Эксперты рассказали, почему нужно пересматривать ставку НДС и какие решения могут стать оптимальными, сообщает Zakon.kz

Управляющий партнер ТОО "Dasco Consulting group" Дармен Садвакасов отметил, что сейчас в Казахстане наблюдается дефицит бюджета.

"В бюджете не хватает уже не первый год очень больших объемов средств. В ближайшие годы годовой дефицит прогнозируется в диапазоне от 5 до 10 трлн тенге – это когда расходы превышают доходы. Для выхода из ситуации правительство в прошлом уже занималось привлечением денег в долг. В результате госдолг стремительно вырос и сегодня его обслуживание тоже является достаточно серьезной статьей расходов нашего бюджета. Чтобы выбраться из этой ситуации, государство увеличивало трансферты из Нацфонда, в том числе туда были проданы доли компаний "КазМунайГаз" и "Казатомпром", чтобы сократить дефицит бюджета. Но ситуация продолжает быть очень напряженной", – говорит эксперт.

При этом, согласно озвученным Садвакасовым тезисам, государство должно иметь возможность поддерживать и развивать инфраструктуру.

"У нас очень долгое время были низкие тарифы на тепло, воду, канализацию, электричество и они не позволяли модернизировать инфраструктуру. В итоге сейчас у нас есть очень большие вызовы по теплотрассам, по подаче воды и так далее. А государство должно иметь возможность обеспечения населения, граждан нашей страны, всеми коммунальными благами. В этих условиях ожидается, что будут повышаться тарифы, будут повышаться налоги, но это дает государству возможность создавать и модернизировать инфраструктуру. Государство также должно на фоне инфляции повышать зарплаты и, прежде всего, работникам бюджетной сферы", – указал спикер.

Государству, отметил Дармен Садвакасов, чтобы это все делать, необходимо иметь возможность получать доходы и налоги являются ключевым источником.

"Это обоснование для повышения ставки НДС, которая в Казахстане в сравнении с другими странами мира является одной из самых низких. Например, если взять страны постсоветского пространства, Россию, Украину, Беларусь, Молдову, то это 20%. Если вы возьмете страны ОЭСР, то в Германии ставка НДС составляет 19%, Испании – 21%, Португалии – 23%, Дании и Швеции – 25%, Венгрии – 27%. Но, в целом мы видим, что средняя ставка по странам ОЭСР находится примерно в районе 20%. В то же время мы считаем, что повышать до 20% ставку одномоментно нельзя, потому что это может вызвать экономический шок. Наше экспертное предложение, которое было обращено к правительству, заключается в том, что налоги необходимо повышать постепенно", – подчеркнул он.

Этот процесс, считает эксперт, может занять длительный срок – от 5 лет и более. Такой шаг необходим для минимизации негативных рисков.

"Условно, ставка НДС повышается на какой-то объем, например, до 16%. И далее необходимо проводить наблюдение в экономике: как такая ставка влияет на развитие экономики, на развитие предпринимательства, не раздувается ли "теневой" сектор, не разоряется ли бизнес, не увеличивается ли безработица. Все эти параметры требуют мониторинга. И если через пару лет мы увидим, что экономика адаптировалась и мы не видим каких-то очень сильных реакций субъектов экономики, то тогда налоги еще раз можно рассмотреть на повышение, опять же промежуточным шагом, например, до 18%. Но, если мы увидим, что в экономике наблюдаются негативные процессы, то, естественно, на них тоже нужно будет реагировать", – пояснил управляющий партнер ТОО "Dasco Consulting group".

Ключевым аспектом, заявил спикер, должна быть ситуация на рынке труда. А для этого нужно повышать объективность статистики, так как имеющиеся данные по безработице, по его мнению, не отражают реальной ситуации.

"В рамках налогово-бюджетной реформы правительство должно взяться за прозрачность расходной части, за прозрачное проведение госзакупок и более системно взяться за борьбу с коррупцией и за работу очень важного института – судебной системы. То есть в этом смысле эта реформа должна быть комплексной, не просто повышение налогов – здесь требуется полный, системный подход, в том числе президент поручил посмотреть на деятельность холдинга "Самрук-Казына", как главного квазигосударственного института, в котором аккумулированы все ключевые компании, и здесь также требуется повышение эффективности. Такая повестка была бы оптимальной", – резюмировал Дармен Садвакасов.

Генеральный директор ТОО "Fortune Partners", руководитель школы налогового права MNU Дана Токмурзина отметила, что предприниматели могут быть не готовы для резкого повышения ставки налога на добавленную стоимость.

"Как вариант, это может быть поэтапно. Также можно рассмотреть различные ставки. Например, снизить для медицинских и образовательных услуг. При поэтапном движении, возможно, инфляция будет более мягкой. То есть, постепенно увеличивать ставку НДС и еще дать более пониженные ставки для социального сегмента", – заявила Токмурзина.

6 февраля 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, кого не затронет реформа по НДС. При максимальном поднятии ставки НДС до 20% индексация пенсий, пособий, а также заработных плат бюджетников обойдется в 800 млрд тенге.

7 февраля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость (НДС). По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Глава государства считает, что нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики.