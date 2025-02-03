"Только вперед": ветеран ВОВ из Алматы вспомнил, как они добивались Победы
Фото: Министерство обороны РК
10 января участнику Великой Отечественной войны Федору Блинову исполнился 101 год. Он – не только выживший свидетель тех событий, но и один из тех, кто боролся за свободу будущих поколений. Ветеран поделился с Zakon.kz воспоминаниями о боевых сражениях и дал напутствие молодежи.
Федор Прохорович Блинов родился в поселке Александровка Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. На фронте он участвовал в боях за освобождение Беларуси, Украины, Польши и Чехословакии.
А долгожданную Победу старший сержант встретил в Германии. В канун 80-летнего юбилея Победы наш корреспондент навестила фронтовика-долгожителя и побеседовала с ним о боевом пути и о том, что для него значит Победа спустя годы после окончания войны.
Фото: Zakon.kz
Федор Прохорович был призван в армию в 19 лет. По воспоминаниям ветерана, в те годы все его сверстники оказались в самом центре событий Второй мировой войны. Но, несмотря на трудности того времени, молодые солдаты не теряли силу духа и с мужеством шли вперед, к Победе.
"В 1943 году меня призвали в армию. Полгода нас тренировали и учили использовать оружие, правильно стрелять и защищаться. После подготовки сразу же отправили на передовую под Беларусь. Мы прибыли вечером, было уже темно. Тогда Жуков (главнокомандующий армии) сказал: "Только тихо, оборудуйте все, пушки замаскируйте, древесины наломайте, все сделайте так, чтобы вас не было видно. А утром будем атаковать". Мы все это вечером подготовили и вышли наблюдать. Помню, так начались наши первые дни на фронте". Федор Блинов
Фото: из личного архива Федора Прохоровича
По его словам, как только начало светать, солдаты приступили к атаке. Все действия должны были быть четко слажены, тогда заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Георгий Жуков давал приказы по тактике боя.
"Конечно, было трудно, мы переживали, но старались не обращать на это внимания и верили в нашу Победу. Мы понимали, что нужно идти только вперед, потому что мы боремся за нашу Родину. Жуков нам говорил: "Не бойтесь ничего, переносите все. Все пройдет". И мы с приподнятым духом шли на передовую", – вспоминает ветеран.
Федор Прохорович рассказывает, чтобы освободить Беларусь, им понадобился месяц. Затем армия двинулась в Украину, где тоже в течение 30 дней освобождала территорию. После этого армия ликвидировала оккупацию Польши и Чехословакии и, наконец, дошла до Германии.
"После каждой победы мы становились немного веселее. Мы всегда поддерживали друг друга. Когда зашли на территорию Германии, устроили оборону. Атаковать начали под девятое число. Главнокомандующий сказал: "Взять Германию во что бы то ни стало". В те годы у нас была Катюша, она сносила все. Тогда у нас было много раненых и погибших в бою. Но мы должны были идти и не останавливаться, такая была необходимость. Чтобы сделать Победу, добиться свободы и мира для людей", – говорит Федор Прохорович.
Фото: из личного архива Федора Прохоровича
Наш герой признается, что какие бы трудности не были в те суровые времена, они все переносили и понимали, что Победа изменит не только их жизнь, но и жизни миллионов людей.
"Под конец войны мы уже стали кричать: "Это наша большая страна, и мы нашу страну никому не отдадим!". А в 10:00 утра мы услышали: "Говорит Москва, говорит Москва. Говорит командующий Вооруженными силами Советского Союза Сталин. Всем вооруженным силам прекратить стрельбу. Германия сдалась. Мы одержали победу над Германией". Через три дня мы получили официальное подтверждение победы. Когда победили, мы пошли вперед, как будто так и должно было быть, и мы знали, что победим. Правда, три дня мы ходили оглохшие, а затем все прошло. Внутри стало весело и спокойно. Война закончилась. Мы победили. Скоро мы поедем домой. Все мы были счастливы, что это бремя закончилось. Вот такое у нас было ощущение".Федор Блинов
К слову, Федор Прохорович отмечен орденом Великой Отечественной войны I и II степеней, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и многими другими наградами.
"Когда мы в мае приехали домой, нас встретили в деревне героями и благодарили. Нам дали все льготы и земли, чтобы мы могли сажать и продолжать жить. Мы начали работать и поженились. Жили мы хорошо. Я начал работать связистом. Со временем мы с семьей перебрались в город. И вот так 80 лет прошли. Думаю, это и есть настоящая Победа – возможность жить спокойно, в мире и согласии, радоваться каждому дню, счастливо и весело жить долгие годы жизни", – отметил Федор Прохорович.
Фото: Минобороны РК
Накануне представители Министерства обороны РК навестили ветерана Великой Отечественной войны Федора Блинова, поздравили его с наступающим юбилеем и выразили ему признательность за героизм и боевой путь. Сегодня Федор Прохорович живет с дочерью в Алматы, у него пятеро детей, 55 внуков и правнуков.
Федор Блинов после возвращения с фронта. Фото: из личного архива Федора Прохоровича
В гостях у ветерана дочь Федора Прохоровича рассказала нам интересный случай, связанный с его отправкой в армию.
"Когда мама папу провожала на фронт, она написала ему молитву на бумагу, сложила ее и зашила в форму. Он с этой молитвой ушел в армию и вернулся домой с ней. И эта молитва у него до сих пор есть, он очень бережно ее хранит. Мы никто не знаем, что там написано, он ее никому не показывает. И так получилось, что с этой молитвой он ушел, с ней вернулся и живет всю жизнь. Думаю, именно она давала ему внутреннюю силу", – поделилась дочь Федора Прохоровича Марина.
Вспоминая боевые эпизоды, ветеран Великой Отечественной войны отметил, что Победа досталась им ценой огромных потерь, поэтому в первую очередь он желает молодежи крепкого здоровья, спокойствия и мира над головой.
"Работайте добросовестно, будьте всегда веселыми, живите долго и счастливо и никогда не болейте. Пусть в вашей жизни будут только хорошие события, а войны – никогда не повторяются", – заключил ветеран.
Отметим, что в преддверии 80-летнего юбилея Победы стартовала патриотическая акция "100 дней до Победы", которая посвящена подвигу героев в Великой Отечественной войне.
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