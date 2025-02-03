"Только вперед": ветеран ВОВ из Алматы вспомнил, как они добивались Победы

Федор Прохорович Блинов родился в поселке Александровка Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. На фронте он участвовал в боях за освобождение Беларуси, Украины, Польши и Чехословакии.





А долгожданную Победу старший сержант встретил в Германии. В канун 80-летнего юбилея Победы наш корреспондент навестила фронтовика-долгожителя и побеседовала с ним о боевом пути и о том, что для него значит Победа спустя годы после окончания войны.