#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Статьи

Первые 40 дней жизни: как правильно ухаживать за младенцем

Первые 40 дней жизни: как правильно ухаживать за младенцем, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:27 Фото: pixabay
Новорожденные требуют трепетного ухода. Они впервые познают мир и без помощи мамы тут никак не обойтись. Почему первые 40 дней жизни младенца так важны, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Особенность организма

Главные рекомендации по уходу за новым человечком дала педиатр, терапевт с 11-летним стажем Райхан Файзиева. По ее словам, многие народы свято верят, что первые 40 дней за новорожденным нужно особенно заботиться и беречь, как зеницу ока. В медицине этот период называют неонатальным – он критически важен для адаптации крохи к жизни вне утробы. За это время:

  • Налаживается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
  • Формируется микрофлора кишечника и работа желудочно-кишечного тракта.
  • Развивается иммунитет, поскольку ребенок рождается с незрелой иммунной системой.
  • Устанавливается режим сна, кормления и бодрствования.
"Особенность его организма в том, что у новорожденного нестабильная терморегуляция: он легко переохлаждается и перегревается. Из-за того, что желудочно-кишечный тракт адаптируется, возможны колики, срыгивания и желтушка. У него очень тонкая и чувствительная кожа, она склонна к раздражению. Иммунитет слабый, поэтому высока уязвимость перед инфекциями".Райхан Файзиева
Фото: из личного архива Райхан Файзиевой

В первые недели кроха будет спать от 16 до 20 часов в сутки с короткими периодами бодрствования.

Кормление

Залог его здоровья – грудное вскармливание, ведь материнское молоко содержит антитела, питательные вещества и легко усваивается. Кормить нужно по требованию – обычно 8-12 раз в сутки. Если грудное вскармливание невозможно, то нужно подобрать адаптированные смеси, посоветовавшись с врачом.

"Грудничкам до шести месяцев вода не нужна, грудное молоко полностью покрывает потребности в жидкости. Смесью вскармливаемых детей кормить можно, особенно допаивать в жару или при запорах. Не менее важно, особенно в первые недели, кормить новорожденного по ночам, каждые два-три часа. Ночные кормления поддерживают лактацию и обеспечивают малыша питанием".Райхан Файзиева

Пеленание

Мамы часто задаются вопросом: пеленать ребенка или нет. Здесь есть свои плюсы и минусы. Пеленание может успокаивать малыша, создавая ощущение уюта, как в утробе. А также предотвращать резкие движения руками, которое называют рефлексом Моро, из-за чего он просыпается, а иногда даже пугается своих рук. Однако тугое пеленание не рекомендуется, так как это может ограничивать движения и нарушать развитие тазобедренных суставов. Лучший вариант – свободное пеленание или одежда по сезону.

Купание

Купание должно быть ежедневным или через день при температуре воды 36-37°C, если кожа сухая, можно реже.

"Не стоит использовать агрессивные моющие средства, достаточно чистой воды или детской травяной ванночки с ромашкой или чередой. При сухости кожи используйте увлажняющий крем или масло".Райхан Файзиева

Врач отмечает, что большинство мам из-за вероисповедания или традиций не стригут чаду ногти до 40 дней, что порой оборачивается в раны или даже травмы.

"У новорожденного ногти тонкие и острые, они могут поцарапать его. Поэтому лучше стричь их (с первых недель, если они длинные). И делать это нужно специальными детскими ножничками".Райхан Файзиева

Прогулки

Гулять с малышом на улице полезно, но спешить и злоупотреблять этим не нужно:

  • Летом – с пятого-седьмого дня жизни по 10-15 минут, увеличивая до нескольких часов.
  • Зимой – после двух недель жизни, если температура не ниже -10°C, начиная с 10 минут.

Забота о здоровье

Для того чтобы уберечь малыша от простуд и других заболеваний, нужно:

  • Ограничение контактов – избегайте большого скопления людей, особенно в сезон инфекций.
  • Гигиена – мойте руки перед каждым контактом с ребенком.
  • Проветривание комнаты – свежий воздух важен, но без сквозняков.
  • Увлажнение воздуха – оптимальная влажность 50-60%.
  • Грудное вскармливание – передает антитела и укрепляет иммунитет.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:27
От чего зависит рост человека и как помочь ребенку стать выше
, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:27

Ошибки мам

Педиатр также перечислила основные ошибки мам:

  • Перекармливание или недокорм – важно придерживаться кормления по требованию.
  • Тугое пеленание – может ограничивать движения и нарушать кровообращение.
  • Перегрев – слишком теплая одежда или высокая температура в комнате.
  • Редкое купание или использование агрессивных средств – может вызвать раздражение кожи.
  • Пропуск вакцинации – отказываться от обязательных прививок без медицинских показаний нежелательно.
  • Неправильное положение при кормлении – может вызвать заглатывание воздуха и колики.
  • Использование народных методов без консультации с врачом – может навредить малышу.
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Поделиться новостью
Читайте также
Гололед или гололедица: в Приаралье 177 лет работает первая метеостанция Казахстана
Статьи
14:23, Сегодня
Гололед или гололедица: в Приаралье 177 лет работает первая метеостанция Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: