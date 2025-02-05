Первые 40 дней жизни: как правильно ухаживать за младенцем

Новорожденные требуют трепетного ухода. Они впервые познают мир и без помощи мамы тут никак не обойтись. Почему первые 40 дней жизни младенца так важны, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Особенность организма

Главные рекомендации по уходу за новым человечком дала педиатр, терапевт с 11-летним стажем Райхан Файзиева. По ее словам, многие народы свято верят, что первые 40 дней за новорожденным нужно особенно заботиться и беречь, как зеницу ока. В медицине этот период называют неонатальным – он критически важен для адаптации крохи к жизни вне утробы. За это время:

Налаживается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Формируется микрофлора кишечника и работа желудочно-кишечного тракта.

Развивается иммунитет, поскольку ребенок рождается с незрелой иммунной системой.

Устанавливается режим сна, кормления и бодрствования.

"Особенность его организма в том, что у новорожденного нестабильная терморегуляция: он легко переохлаждается и перегревается. Из-за того, что желудочно-кишечный тракт адаптируется, возможны колики, срыгивания и желтушка. У него очень тонкая и чувствительная кожа, она склонна к раздражению. Иммунитет слабый, поэтому высока уязвимость перед инфекциями". Райхан Файзиева

Фото: из личного архива Райхан Файзиевой

В первые недели кроха будет спать от 16 до 20 часов в сутки с короткими периодами бодрствования.

Кормление

Залог его здоровья – грудное вскармливание, ведь материнское молоко содержит антитела, питательные вещества и легко усваивается. Кормить нужно по требованию – обычно 8-12 раз в сутки. Если грудное вскармливание невозможно, то нужно подобрать адаптированные смеси, посоветовавшись с врачом.

"Грудничкам до шести месяцев вода не нужна, грудное молоко полностью покрывает потребности в жидкости. Смесью вскармливаемых детей кормить можно, особенно допаивать в жару или при запорах. Не менее важно, особенно в первые недели, кормить новорожденного по ночам, каждые два-три часа. Ночные кормления поддерживают лактацию и обеспечивают малыша питанием". Райхан Файзиева

Пеленание

Мамы часто задаются вопросом: пеленать ребенка или нет. Здесь есть свои плюсы и минусы. Пеленание может успокаивать малыша, создавая ощущение уюта, как в утробе. А также предотвращать резкие движения руками, которое называют рефлексом Моро, из-за чего он просыпается, а иногда даже пугается своих рук. Однако тугое пеленание не рекомендуется, так как это может ограничивать движения и нарушать развитие тазобедренных суставов. Лучший вариант – свободное пеленание или одежда по сезону.

Купание

Купание должно быть ежедневным или через день при температуре воды 36-37°C, если кожа сухая, можно реже.

"Не стоит использовать агрессивные моющие средства, достаточно чистой воды или детской травяной ванночки с ромашкой или чередой. При сухости кожи используйте увлажняющий крем или масло". Райхан Файзиева

Врач отмечает, что большинство мам из-за вероисповедания или традиций не стригут чаду ногти до 40 дней, что порой оборачивается в раны или даже травмы.

"У новорожденного ногти тонкие и острые, они могут поцарапать его. Поэтому лучше стричь их (с первых недель, если они длинные). И делать это нужно специальными детскими ножничками". Райхан Файзиева

Прогулки

Гулять с малышом на улице полезно, но спешить и злоупотреблять этим не нужно:

Летом – с пятого-седьмого дня жизни по 10-15 минут, увеличивая до нескольких часов.

Зимой – после двух недель жизни, если температура не ниже -10°C, начиная с 10 минут.

Забота о здоровье

Для того чтобы уберечь малыша от простуд и других заболеваний, нужно:

Ограничение контактов – избегайте большого скопления людей, особенно в сезон инфекций.

Гигиена – мойте руки перед каждым контактом с ребенком.

Проветривание комнаты – свежий воздух важен, но без сквозняков.

Увлажнение воздуха – оптимальная влажность 50-60%.

Грудное вскармливание – передает антитела и укрепляет иммунитет.

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Ошибки мам

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