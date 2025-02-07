Еле вывели тараканов: что делать, если арендаторы испортили квартиру

Большая удача – сдать свое имущество чистоплотному квартиранту. Однако встречаются и те, кто небрежно относится к чужому. Zakon.kz выяснил, как быть, если вам попался неряха, и вместо блестящего пола он оставил после себя тараканов.

Собственники квартир

Алматинка Дина Магамаева (имя и фамилия изменены) помогла знакомой с жильем. Однако арендатор вместо благодарности за недолгое время уют превратила в пакость. Пожила, съехала, не отмыла квартиру после себя.

"Ситуация плачевная: как за 1,5 года можно убить квартиру так, что без слез не взглянешь на нее? Штукатурка Леонардо, по сути, не убиваемая, в хлам. То же самое полы, розетки и подоконник. Никогда не связывайтесь со знакомыми, не верьте, что они порядочные (относительно порядка в доме) и чистоплотные. Надеюсь, что клининговые службы нам не откажут. Но, увы, ремонта не избежать". Дина Магамаева

Фото: из открытых источников

Позже выяснилось, что этот же арендатор якобы ранее загрязнил и другую квартиру. По словам собственника, после нее ни один клининг не хотел браться, еле все отмыли и вывели тараканов.

"К сожалению, тоже столкнулись с такой ситуацией. И с этой же квартиросъемщицей. Сдавали свою квартиру в Алматы, сами живем в Астане, не контролировали, рассчитывали на чистоплотность, на рекомендации и на приятное общение с человеком по телефону. В итоге квартиру не брался отмывать ни один клининг. Было настолько грязно, что я даже от брезгливости удалила фотографии. Хотелось просто выкинуть плиту и стену возле плиты с корнем вырвать. Тараканы ходили пешком, из-за чего на нас даже ополчились соседи. В итоге квартиру мы продали, не без труда. Урок извлекли", – рассказала другая владелица недвижимости.

Фото: из открытых источников

На чьей стороне закон

Юрист Сергей Уткин, чтобы избежать недоразумений, рекомендует сторонам заключать договор, в котором будет все продумано и прописано до мельчайших подробностей. Также лучше фиксировать состояние квартиры на фото и видео.

"Надо все снимать на фото и видео перед тем, как сдаешь или заселяешься. На практике заключается договор, плюс акт приема-передачи. И обычно в них описывается все имущество, в каком состоянии оно передается арендатору. Если ему нанесен вред, нужно все досконально отснять на фото и видео. Это делается для доказательной базы, если возникнет спор, чтобы показать "до" и "после". Если что-то разбито или приведено в неисправность из-за арендатора, то, конечно, арендодатель может взыскивать этот ущерб. Но бывают ситуации, когда нет вины арендатора, допустим, телевизор перегорел, тогда арендодатель должен сам это чинить". Сергей Уткин

Специалист в области права поделился, что встречал разные договоры. В одних от арендаторов требовали сделать освежающий ремонт, в других – хозяин сам полностью нес ответственность за квартиру.

"В законе это предусмотрено с учетом обычного износа. Если арендатор принял у арендодателя имущество, какое-то время пользовался, естественно, за этот период там происходит износ. В идеальном состоянии, наверное, оно быть не может. Тут все от договора зависит, кто должен этот ремонт сделать. Поэтому арендодатель должен внимательно продумывать все. До того, как проблема случится, нужно все оговорить. То же самое касается чистоты. В договоре надо предусматривать, что квартирант должен обеспечивать нормальное санитарное состояние жилья, мусор выносить, держать все в чистоте. И, если будут кадры, какие были фотографии и каким все стало: грязные краны, стены. Если не мылось и нужно вызвать клининг, допустим, будет стоить 30 тыс. тенге, то эту сумму нужно взыскать. Если он этого не делает, конечно, можно подать в суд. Но не для того, чтобы он все отмыл, а возместил сумму ущерба. Если суд установит, что по договору это была его обязанность привести в соответствие перед сдачей, то арендатор должен выполнить обязательства". Сергей Уткин

Стражи порядка

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы майор полиции Айтан Елеусизов рассказал, что в основном на квартирантов поступают жалобы из-за нарушения тишины в ночное время, складирования бытового мусора в подъезде и неоплаты коммунальных услуг. Не исключение – распитие алкогольных напитков, дебоши и хулиганства.

"В Алматы очень много приезжих и мигрантов. Поскольку город привлекает комфортным климатом и возможностями для заработка. В моей карьере был случай, который я до сих пор не забыл. Квартирант устроил гулянку в арендованном жилье. После застолья, чрезмерно употребив алкогольные напитки, гости вышли в подъезд и сломали все почтовые ящики, осквернили место общего пользования, то есть справили нужду в подъезде. Когда жители пожаловались владельцу квартиры, то квартиранты вынесли всю бытовую мебель и технику, после чего продали их третьим лицам. По данному факту я задержал троих квартирантов на автовокзале "Сайран", откуда они пытались уехать к себе в регион. По решению суда они получили до шести лет колонии". Айтан Елеусизов

Айтан Елеусизов добавил, что посчитать число нарушений именно квартирантами невозможно. Однако в 2024 году более 15 тыс. человек привлечены к административной ответственности за нарушение внутренней миграции, то есть за несвоевременную регистрацию по месту проживания. Из-за этого штрафуют и владельцев помещений.

Что хочу или не хочу

Психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев попробовал копнуть глубже и разобраться, почему человек становится чистоплотным или неряшливым. Он пояснил, что это не врожденные качества, а результат воспитания, среды и внутренних психологических процессов.

"Ребенок приходит в мир без представлений о порядке, он естественно хаотичен. Посмотрите на малышей – они размазывают еду по столу, прыгают по лужам, раскидывают игрушки. Они не знают, что нужно убирать за собой, – этому их учат взрослые. Если ребенка приучали к порядку мягко, через диалог и личный пример, он, скорее всего, вырастет чистоплотным. Но бывает и по-другому – человек становится педантично аккуратным в знак протеста или в качестве психологической защиты, если, например, он рос в среде хаоса, где ничего не зависело от него. Чистота в этом случае – способ контролировать хоть что-то в своей жизни". Артур Жумашев

По его словам, чаще всего грязнулями становятся те, кто либо не видел ценности порядка в детстве, либо использует беспорядок как способ выражения протеста, лени или даже творческого подхода к жизни.

"Касательно темы: почему все-таки чаще всего арендаторы, квартиранты не относятся бережно к чужому имуществу. Причины могут быть разными. Первая – привычки самого человека: если он не заботится о своем жилье, он не будет беречь и чужое. Вторая – чужая квартира не воспринимается как "своя", поэтому нет привязанности и желания вкладываться в ее сохранность. Третья причина – потребительское отношение: "я плачу, значит, могу делать, что хочу". Артур Жумашев

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Артур Жумашев отмечает, что с ленью не стоит бороться, ее нужно понимать. Лень – это не про отсутствие силы воли, а про внутренний дисбаланс. Чаще всего за ней скрываются усталость, выгорание, нехватка смысла, страх неудачи. То есть это просто сигнал того, чего мы не замечаем в себе. Тут главное – навести порядок в себе, а там и получится держать в чистоте свое окружение.