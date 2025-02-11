В обход мерам безопасности: о самых популярных интернет-мошенничествах рассказали в МВД РК

В мире признают, что Казахстан далеко шагнул в сфере цифровизации. В настоящее время здесь практически любую услугу, будь то государственную или банковскую, можно получить прямо в своих гаджетах. Однако этими благами активно пользуются и мошенники.

Zakon.kz узнал, как распознать злоумышленников в Сети и не попасться на их уловки.

Заместитель начальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов рассказал, что в прошлом году было зарегистрировано более 22 560 интернет-мошенничеств, злоумышленники завладели народными 45,5 млрд тенге.

"Самым распространенным способом обмана и зарабатывания денег для злоумышленников остается интернет-торговля . Схема проста: они размещают фейковое объявление в соцсетях и мессенджерах. Заниженная цена сразу привлекает людей. Ни о чем не подозревая, они высылают предоплату либо полную сумму. Однако в итоге лишаются товара и своих денег". Бейбит Биржанов

Стражи порядка разоблачили 7 716 таких схем преступлений. Для того, чтобы не попасться на уловки аферистов Бейбит Биржанов рекомендует:

Пользоваться проверенными сайтами объявлений;

Договориться об оплате после получения товара;

Убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка;

Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых принять и переслать товар.

По словам представителя министерства, несмотря на сомнительность и непрозрачность, казахстанцы в погоне за легким преумножением денег, продолжают вкладывать в брокерские компании и инвестиционные проекты .

"В 2024 году 2 673 казахстанца вложили свои финансы в несуществующие инвестиционные проекты. К тому же нередки случаи, когда ради этого они брали кредиты". Бейбит Биржанов

Также граждане ведутся на фейковые сайты , которые создаются от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж.

"При этом все общение с так называемыми "менеджерами" и "брокерами" проходит в онлайн-режиме, в том числе через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов". Бейбит Биржанов

Еще распространенным способом обмана оказались телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и других государственных органов .

"Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. За период функционирования системы пресечено более 65 млн таких звонков. Но мошенников это не останавливает, они продолжают искать новые пути для кражи денег. В основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств SIM-бокс, с зарубежных номеров и через WhatsApp. В этом году таким путем совершено 5 977 преступлений". Бейбит Биржанов

Якобы для обеспечения сохранности денежных средств казахстанцев убеждают перевести накопления со счета либо депозита на так называемый "безопасный страховой счет" . Однако это прямой путь в карман жуликам.

Кроме того, пострадавшие под влиянием аферистов оформляли на себя кредиты, либо под диктовку устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды SMS-уведомлений .

"Таким образом люди сами обходят все меры безопасности, используемые банками и госучреждениями. В некоторых случаях пострадавшие закладывали либо продавали имеющееся имущество, а полученные деньги переводили на счета мошенников. Помните, что сотрудники банков и полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецоперации по телефону". Бейбит Биржанов

Чтобы распознать мошенников Бейбит Биржанов советует придавать значение следующим деталям:

При телефонном разговоре они сообщают об оформлении либо попытке оформления кредита и имеющейся возможности сохранить, либо вернуть сбережения. После, начинают диктовать вам свои условия и принуждать к различным банковским и финансовым операциям;

Обманщики представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют оказать содействие в поимке преступников. Иногда звонят по видеозвонку, одевшись в форменное обмундирование (оно не соответствует обмундированию правоохранительных органов Казахстана), пытаются манипулировать. Однако правоохранительные органы никогда не проводят беседы через видеозвонок;

Предлагают вложить деньги и получить в короткие сроки хорошую прибыль на различных брокерских платформах и инвестиционных проектах;

Замначальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК отмечает, чтобы не попасться на эти уловки необходимо: