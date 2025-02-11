В обход мерам безопасности: о самых популярных интернет-мошенничествах рассказали в МВД РК
Zakon.kz узнал, как распознать злоумышленников в Сети и не попасться на их уловки.
Заместитель начальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов рассказал, что в прошлом году было зарегистрировано более 22 560 интернет-мошенничеств, злоумышленники завладели народными 45,5 млрд тенге.
"Самым распространенным способом обмана и зарабатывания денег для злоумышленников остается интернет-торговля. Схема проста: они размещают фейковое объявление в соцсетях и мессенджерах. Заниженная цена сразу привлекает людей. Ни о чем не подозревая, они высылают предоплату либо полную сумму. Однако в итоге лишаются товара и своих денег".Бейбит Биржанов
Стражи порядка разоблачили 7 716 таких схем преступлений. Для того, чтобы не попасться на уловки аферистов Бейбит Биржанов рекомендует:
- Пользоваться проверенными сайтами объявлений;
- Договориться об оплате после получения товара;
- Убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка;
- Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых принять и переслать товар.
По словам представителя министерства, несмотря на сомнительность и непрозрачность, казахстанцы в погоне за легким преумножением денег, продолжают вкладывать в брокерские компании и инвестиционные проекты.
"В 2024 году 2 673 казахстанца вложили свои финансы в несуществующие инвестиционные проекты. К тому же нередки случаи, когда ради этого они брали кредиты".Бейбит Биржанов
Также граждане ведутся на фейковые сайты, которые создаются от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж.
"При этом все общение с так называемыми "менеджерами" и "брокерами" проходит в онлайн-режиме, в том числе через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов".Бейбит Биржанов
Еще распространенным способом обмана оказались телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и других государственных органов.
"Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. За период функционирования системы пресечено более 65 млн таких звонков. Но мошенников это не останавливает, они продолжают искать новые пути для кражи денег. В основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств SIM-бокс, с зарубежных номеров и через WhatsApp. В этом году таким путем совершено 5 977 преступлений".Бейбит Биржанов
Якобы для обеспечения сохранности денежных средств казахстанцев убеждают перевести накопления со счета либо депозита на так называемый "безопасный страховой счет". Однако это прямой путь в карман жуликам.
Кроме того, пострадавшие под влиянием аферистов оформляли на себя кредиты, либо под диктовку устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды SMS-уведомлений.
"Таким образом люди сами обходят все меры безопасности, используемые банками и госучреждениями. В некоторых случаях пострадавшие закладывали либо продавали имеющееся имущество, а полученные деньги переводили на счета мошенников. Помните, что сотрудники банков и полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецоперации по телефону".Бейбит Биржанов
Чтобы распознать мошенников Бейбит Биржанов советует придавать значение следующим деталям:
- При телефонном разговоре они сообщают об оформлении либо попытке оформления кредита и имеющейся возможности сохранить, либо вернуть сбережения. После, начинают диктовать вам свои условия и принуждать к различным банковским и финансовым операциям;
- Обманщики представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют оказать содействие в поимке преступников. Иногда звонят по видеозвонку, одевшись в форменное обмундирование (оно не соответствует обмундированию правоохранительных органов Казахстана), пытаются манипулировать. Однако правоохранительные органы никогда не проводят беседы через видеозвонок;
- Предлагают вложить деньги и получить в короткие сроки хорошую прибыль на различных брокерских платформах и инвестиционных проектах;
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Замначальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК отмечает, чтобы не попасться на эти уловки необходимо:
- Не следовать "телефонным" инструкциям работников банков, брокерских, инвестиционных компаний или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов;
- Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, CVV-коды банковских карт, не передавать квитанции о переводах и тем более SMS-коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее;
- Не устанавливать по просьбе посторонних лиц какие-либо мобильные приложения на свой телефон. Эти приложения могут предоставить доступ мошенникам к вашему мобильному устройству;
- При покупке товаров и услуг не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;
- Не вкладывать денежные средства в сомнительные инвестиционные проекты. Перед вложением нужно тщательно изучить фондовый рынок и легитимность проекта, в который планируете вложить деньги;
- Для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store и Play market;
- Не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;
- Не доверять звонкам от представителей сотовых компаний, которые сообщают об истечении срока пользования абонентского номера и предлагают продлить услугу в онлайн-режиме. Также они просят назвать им поступивший SMS-код, который в последующем используется ими для авторизации в приложениях;
- Регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;
- Чаще проверять движение денег на своих счетах.