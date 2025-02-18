Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Новой Зеландии

Абзал Онгарбаев всегда мечтал о жизни в комфортных и безопасных условиях. Идеальным местом для этого стала Новая Зеландия. Удивительный край с редкими животными и сказочным Хоббитоном. Чем еще увлекает другая сторона планеты, узнал Zakon.kz.

37-летний Абзал Онгарбаев родом из Алматы. Здесь он трудился в сфере IT, вел свое предприятие, занимался аутсорсингом местных проектов, а также сотрудничал с несколькими европейскими заказчиками. Алматинец никогда не задумывался о переезде, однако всегда хотел с супругой жить среди красоты и комфорта. Эта возможность выпала им в 2017 году. Сейчас семья живет в Окленде. Здесь у них родились сын (пять лет) и дочь (один год).

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

"Единственным шансом для переезда в Новую Зеландию была учеба. Поэтому я поступил в государственный вуз на специальность в сфере IT. Перед переездом мы нашли жилье через Facebook, на первое время это была просто комната. Лететь до земли Aoteoroa от 24 до 36 часов, в зависимости от количества пересадок (обычно одна-две) и времени ожидания следующего рейса. Самое неприятное – стоимость билетов: перелет из Казахстана до пересадочного пункта или обратно зачастую дороже, чем оставшаяся часть пути до Новой Зеландии. Для нас сложным было не физическое, а психологическое испытание, поскольку мы оставили родных, друзей, привычный уклад жизни и приехали в страну, где никого не знаем". Абзал Онгарбаев

Новая Зеландия – государство в Полинезии, в юго-западной части Тихого океана. Расположена в южном полушарии, к юго-востоку от Австралии, на двух крупных островах – Северном и Южном, и около 700 небольших островах. Население – больше 5 млн жителей. Столица – Веллингтон.

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

Привыкнуть к местному английскому акценту было довольно просто, а вот трудоустроиться – сложно, ведь для этого нужны специальные рекомендации. Но казахстанец сумел заработать себе хорошую репутацию, что позволило ему работать в престижных компаниях.

"Учась в вузе, через полгода я нашел первую работу, и то исключительно по рекомендации от специалистов, которые уже там работали. Это была инжиниринговая компания. Мы разрабатывали независимые сейсмодатчики и датчики колебания из-за ветра. Сначала согласился на среднюю ставку. Поскольку был студентом, мог работать только 20 часов в неделю. Но этих денег хватало на аренду, коммуналку и еду. Позже работодатель дал мне хорошую рекомендацию и устроил в местную корпорацию, где разрабатывали стартап, что-то вроде маркетплейса. Там проработал два года. Проект удачно запустился. Но я не получил обещанного повышения в должности, из-за чего ушел. Занимался аутсорсингом, взаимодействовал с разными специалистами и компаниями. Стал хорошо зарабатывать на продажах". Абзал Онгарбаев

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

Однако специалист решил устроиться программистом в стартап, где уже третий год занимается автоматизацией бизнес-процессов, бухгалтерией, налогами и другими сервисами для предпринимателей. График такой же, как в Казахстане, восемь часов в день. В некоторых компаниях обед включен в рабочее время. Трудовой день заканчивается в 17:00-17:30. Задержка зарплаты здесь строго наказывается по законодательству, поэтому с этим сотрудники не сталкиваются. Отпуск один раз в год и на 20 дней, плюс пять дней – больничный.

"Было непривычно, что здесь работа – это просто работа. Никто не беспокоит тебя после 17:00 и в выходные. Мне импонирует местное трудовое законодательство, в частности условия для малого и среднего бизнеса, где серьезно относятся к правам человека. Регуляторы строго следят за свободной конкуренцией. Например, в Казахстане банки могут заниматься от маркетплейсов до информационных порталов. Здесь такое строго запрещено, что помогает сохранить здоровую конкуренцию. Запустить бизнес очень легко, на первых порах даже не обязательно регистрировать ИП. Закрыть бизнес тоже просто. Прозрачная налоговая система без скрытых сборов. А еще раз в год получаю отчет, куда именно ушли мои налоги и что я получил взамен". Абзал Онгарбаев

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

Новая Зеландия входит в топ-10 самых дорогих стран мира. Абзал Онгарбаев отмечает высокие цены на недвижимость (покупка и аренда), коммунальные услуги и налоги.

Система налогообложения прогрессивная:

доход до 14 000 NZD – 10,5%;

14 001-48 000 NZD – 17,5%;

48 001-70 000 NZD – 30%;

70 001-180 000 NZD – 33%;

свыше 180 000 NZD – 39%;

НДС – 15%.

"Продукты стоят столько же, как в Казахстане. Еда привычная, но, конечно, не хватает конины. Много ресторанов азиатской и европейской кухни. Однако могу сказать точно: выпечка и торты здесь гораздо вкуснее". Абзал Онгарбаев

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

Собеседник подчеркивает, что автомобили в Новой Зеландии не только качественные, но и дешевые.

"Тут машина стоит 5-6 тыс. долларов, такая же в Казахстане оценивается почти в 20 тыс. долларов. Мне нравится культура вождения. Не водят агрессивно, все уступают друг другу, что не создает катастрофических пробок. Хотя автотранспорта значительно больше, чем в Казахстане. В каждой семье по два-три авто. Дороги отличные, но в этом больше заслуга мягкого климата. В крупных городах активно развивают инфраструктуру, чтобы пересадить людей с личных автомобилей на автобусы и поезда". Абзал Онгарбаев

Больше всего алматинец в восторге от природы и океана. О красотах можно говорить бесконечно. Это заброшенные города, папоротниковые джунгли, зеленые фьорды, высохшие глиняные утесы, снежные горы, вулканы, гейзеры, пещеры со светлячками, древние ледники, серферские пляжи, песчаные дюны, слоистые скалы, кристально чистые озера, гигантские красно-оранжевые и зеленые реки. И многое другое.

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

Одна из главных достопримечательностей страны – локации со съемок оскароносной трилогии "Властелин колец" по книге Джона Толкина. Где можно лицезреть действующий вулкан Тонгариро (он же Мордор), насладиться видами озер, увидеть потоки застывшей лавы, отдохнуть на территории заповедника. А вот Хоббитон, или городок Матамата, – станет уютным местом для прогулок и фотосессии: тропинки, клумбы, лужайки, скамейки в тени деревьев и декорация с известными домиками.

Абзал Онгарбаев добавляет, что в Окленде теплый климат, температура редко опускается ниже нуля. Часто бывают дожди. Чистый морской воздух, высокая влажность может быть непривычной в первые годы. Однако очень сильное солнце, которое буквально прожигает насквозь. Поэтому солнцезащитные средства здесь жизненно необходимы.

"Если лететь сюда на отдых, лучше планировать поездку минимум на три недели, потому что страна большая, за короткий срок все не увидишь. Большинство жителей дружелюбные. Многие занимаются активными видами отдыха, внутренний туризм очень развит. В каждом городе и даже небольших населенных пунктах есть туристические офисы, где помогут с любыми вопросами. Мы с семьей в свободное время ходим на пляж, посещаем местные городки, пробуем новые места. С маленькими детьми пока сложно путешествовать по стране, но это в планах". Абзал Онгарбаев

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

По словам мужчины, старшее поколение в Новой Зеландии просто наслаждается жизнью, тут не встретишь стариков, продающих яблоки у дороги. Очень хорошее отношение и к детям: даже в маленьких деревнях есть детские площадки.

"Для будущих матерей и младенцев созданы отличные условия, а выплаты при рождении ребенка достаточно высокие даже для обладателей рабочей визы. В садики можно отдавать с 10 месяцев. Нет государственных садиков, первые три года оплачиваешь сам, а потом с оплатой помогает государство. Дети ходят в школу с пяти лет. Они более творческие и свободные. У них нет формы, она только в старших классах. Нет домашних заданий и никаких учебников на дом. В основном с планшетами занимаются. Сыну нравится, он бежит в школу". Абзал Онгарбаев

Минус в том, что страна в Океании находится очень далеко, а это значит, куда-то лететь обходится слишком дорого, добавил соотечественник.

"Оттого, что мы далеко, потребительские товары ограничены. Например, в Казахстане ты можешь найти 500 видов ведер, а здесь у тебя их 10. Мебель продают несколько компаний, поэтому неудивительно, если у соседа будет такой же диван, как у тебя. Из одежды тоже слабый выбор. Есть, конечно, мировые бренды, однако я человек, который не носит такое. Лучше подороже куплю, но что не будет на всех. А такого сегмента очень мало. И наш рынок немного отстает от моды. То, что привычно в Казахстане или Европе, к нам может прийти только через год, а может вообще никогда не дойдет". Абзал Онгарбаев

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

Также оказалось, несмотря на любовь местных жителей к отдыху, после рабочего дня мало куда можно сходить.

"Хочется куда-то сходить отдохнуть, а нет вариантов. Потому что кофейни и пабы закрываются после двух часов дня. Если это не туристическое место, чувствуется отдаленность от мира. Это ощущается в декорациях, шумоизоляции. Также здесь мало театров, хотя город больше, чем Алматы, да и народу здесь живет больше, а театров всего три, и то они через раз работают, а один почти всегда закрыт". Абзал Онгарбаев

Фото: из личного архива Абзала Онгарбаева

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Из этой эпопеи не хочется никуда уходить, признается молодой человек. Там, где он живет, есть казахское комьюнити, с ними Абзал Онгарбаев отмечает праздники. Скоро Наурыз, они в очередной раз устроят пир. Однако все же он скучает по близким из Казахстана, а также по незаменимому бешбармаку с казы.