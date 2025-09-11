Изумруд в гранитной оправе: что нового ждет озеро Иссык

Озеро Иссык (Есик) – одно из самых живописных и мистических уголков Казахстана. За его невероятной красотой таятся трагические истории с большим количеством жертв. Однако локация всегда привлекала к себе внимание и пользовалась популярностью.

Zakon.kz расскажет, какие изменения грядут для всеми излюбленного места отдыха.

Озеро расположено в Иссыкском ущелье Заилийского Алатау. Это чуть больше часа пути на авто по трассе Алматы – Есик – Тургень (60 км).

Фото: Zakon.kz

Красота после трагедии

Его история уходит корнями в древность. Здесь проходили караваны Великого шелкового пути. Территория по сей день хранит следы уникальной культуры сакского периода, где были найдены артефакты, в том числе "Золотой человек".

"Иссыкское озеро появилось около 8-10 тыс. лет назад в результате мощного обвала горных пород после землетрясения, которое создало естественную плотину высотой около 300 метров, перекрывшую течение реки. Горные потоки заполнили образовавшееся ущелье, сформировав уникальное высокогорное озеро. Его высота над уровнем моря – 1 714 м, территория – 142 гектара", – уточнил Адилжан Хабиев, чья компания сейчас отвечает за эту территорию.

Фото: Zakon.kz

В довоенные годы озеро Иссык и Иссыкское ущелье пользовались большой популярностью у местных жителей и туристов. Здесь находились туристические базы, пионерские лагеря, гостиница, ресторан. Но 7 июля 1963 года произошел мощный сель, который прорвал естественную плотину и ринулся в населенные пункты. События описывал Динмухамед Кунаев, оказавшийся очевидцем. В тот злополучный день он сопровождал председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. Ожидался приезд первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, но встреча не состоялась.

"В воскресный день мы приехали на высокогорное озеро Иссык, находящееся в 60 км от города в отрогах Тянь-Шаня. На озеро мы приехали в полдень. На берегу озера и в лодках было очень много отдыхающих. День был ясный, красота неописуемая. Косыгин озером и природой был восхищен. Мы собирались ехать на другой берег, Косыгин взял в эту поездку своего внука Алексея. Тут я вижу – что-то неладное: с гор несется коричневый поток. Сомнений нет, это дело мне слишком знакомо. Сель! Поток обрушился в озеро. Вода помутнела и будто кипит. Удар селя поднял мощную волну, лодки отдыхающих стали переворачиваться. Сель ударил в пирс, я видел, как подбросило вверх человека, стоявшего на нем… Пока мост на реке не сорвало, говорю, что надо уезжать! Косыгин – ни с места. Происходящее как бы заворожило его. Я говорю, что дорога каждая секунда. К тому же надо организовать немедленные спасательные работы… Только миновали мы мост, и он рухнул за нами под напором грязи и камней. Как потом выяснилось, в считанные минуты в озеро Иссык ворвалось около 60 млн кубометров камней, воды и грязи", – писал Кунаев в мемуарах "От Сталина до Горбачева" (1994 год).

Фото: из личного архива Адилжана Хабиева

Тогда власти и советская пресса долго молчали. Позже по официальным данным сообщалось, что в результате трагедии погибли 100 человек. Но свидетели признавались о гораздо большем числе жертв, число которых доходило до нескольких тысяч. Да и фабула произошедшего имела много противоречий.

"В 1963 году тогда еще в селе Иссык проживало почти семь тысяч человек. Количество пострадавших домов в результате селевого потока не указано. Катастрофой стало то, что озеро было полностью опустошено. Сила удара была настолько велика, что с корнями были вырваны столетние деревья. Даже старожилы поговаривают, что в основном спасали выживших, а тела многих погибших так и остались под камнями и грязью", – сказал житель города Есик Алмас Ракишпаев, который часто приезжает любоваться видами озера.

Тогда озеро практически исчезло. Позже была построена уникальная искусственная противоселевая плотина, и водоем к началу 2000-х восстановился наполовину. Сегодня он удерживается именно этой плотиной, уточнил Адилжан Хабиев.

Фото: из личного архива Адилжана Хабиева

Дело по наследству

Локация придется по душе тем, кто жаждет сменить городскую суету на воссоединение с природой. Еще в пути любого путника пленят величественные виды горных ущелий и лесов. А само озеро ласково поприветствует бирюзовой водой. К слову, круглый год здесь сменяются краски.

"Летом озеро поражает своей кристально чистой водой, которая переливается бирюзовыми оттенками. Оно в чаше густых хвойных лесов и скалистых гор, которые отбрасывают тень и дают приятную прохладу. Сейчас самое идеальное время, чтобы сделать фото на фоне самых разных цветов листвы: от зеленого к золотому. Зона подходит для прогулок, пикников и отдыха. А зимой это место окутывает настоящая сказка. Еще вызывает особую гордость то, что природа ущелья остается надежным домом для диких животных. В здешних лесах обитают медведи и рыси, хищные птицы, а в скалистых верховьях – горные козлы и снежные барсы, гималайские улары, бородачи, беркуты и кумаи", – поделился Алмас Ракишпаев.

Фото: из личного архива Адилжана Хабиева

Адилжан Хабиев отметил, что озеро – важная и уникальная достопримечательность. История и природа – это не только экотуризм, но и культурный потенциал. Рядом находятся курганы Алтын Адам, заповедники и туристические маршруты. Несмотря на временное отсутствие инфраструктуры, это одно из самых посещаемых мест Алматинской области. Поток туристов составляет около 15-25 тыс. человек в месяц, а летом их намного больше. Едут сюда не только казахстанцы, но и иностранцы. Здесь любят бывать фотографы, художники и исследователи.

"Для меня, как для директора компании, это не просто работа. Я вырос в семье, связанной с водой. Мой дед Хажим Хабиев по отцовской линии был историком. В 1958 году вместе с Ермуханом Бекмахановым они впервые основали кафедру истории Казахстана в КазГУ им. аль-Фараби. Отец, Срым Хабиев, в 1988 году основал один из первых кооперативов в СССР, его компания строила и обслуживала плотины, каналы, ирригационные системы, скважины и дренаж по всему Казахстану, а также в Китае, России, Молдове, Украине. По сути, это династия водохозяйственников, которая соединяет в себе техническую экспертизу, историческую преемственность и национальную миссию. Для меня Иссык – это продолжение семейного дела. Когда я впервые оказался здесь, почувствовал необыкновенную энергию и глубину. Красота гор и воды дает ощущение цельности и гармонии". Адилжан Хабиев

Фото: из личного архива Адилжана Хабиева

Легенды об Иссыке

Собеседник отметил и другой глубокий мотив. Эти места имеют сакральное значение не только для Казахстана, но и для всего человечества.

По одной из легенд, чему есть исторические подтверждения, именно здесь Ной строил свой ковчег. Для потомков оставлены два признака: чей это был приказ и дверь.

Алатау – "Алланын тауы", что значит божественные горы. На китайском языке – Тянь-Шань, Небесные горы.

Есик в переводе с тюркского – "Дверь". Выход откуда-то – это вход куда-то.

У этих мест есть и другой символизм – яблоко.

"Алма" по-тюркски яблоко, но и "не бери".

Учеными доказано, что предок всех яблок на Земле – яблоня Сиверса, которая произрастает именно в Заилийском Алатау (Тянь-Шане).

Возможно, именно здесь находился Эдем – первозданный сад, место жительства Адама и Евы.

Даже название Алматы несет духовный код:

"Алиф Лям Мим" – начало духовного пути в Коране.

"Атасы" – предок.

"Alma Mater" в латинском "кормящая мать", место, где дают знания.

Еще когда-то это озеро называли Жасыл-Коль, под таким названием упоминал его в своих трудах в середине XIX века Петр Семенов-Тян-Шанский. А в народе нередко про Иссык можно услышать словосочетание "изумруд в гранитной оправе".

"Все эти символы соединяются в одной точке. Поэтому для нас Иссык – это не только природный объект, а колыбель человеческой цивилизации, место, где человек восстанавливает цельность духа, души и тела". Адилжан Хабиев

Фото: из личного архива Адилжана Хабиева

Назревшие проблемы

По словам директора компании, главной проблемой в озере Иссык стало отсутствие настоящего хозяина долгие годы. В этот период водоем и плотина пострадали, а экосистема была нарушена.

"После передачи объекта в доверительное управление в январе 2025 года мы столкнулись с серьезными трудностями. Сложность в том, что требуются значительные инвестиции: только на обследование и проектно-сметную документацию было выделено более 275 млн тенге. Все это сделано за счет нашей компании, без бюджета". Адилжан Хабиев

Фото: из личного архива Адилжана Хабиева

Адилжан Хабиев поделился, как в компании намерены следить за сохранностью озера и улучшать территорию.

Сформировать экологичный курорт – с минимальным воздействием на экосистему, чистой инфраструктурой и охраной леса, воды и всего биоразнообраия.

Развивать туризм – тропы, активный отдых, гастрономию, культурно‑исторические маршруты.

Создать социальные пространства – образовательные центры, площадки для отдыха местных семей, зоны для культурных мероприятий и мастер-классов.

Провести полную очистку озера и берега от мусора и донных наносов.

Организовать детские лагеря и скаутское движение, чтобы дети учились бережному отношению к природе.

Создать санаторно-курортный кластер для восстановления здоровья и отдыха.

Сохранить особую атмосферу: на территории будет действовать запрет на алкоголь ради духовности, семейного отдыха и безопасности.

Ученые прогнозируют, что озеро может существовать еще долгие годы, если проводить регулярные профилактические работы. Основные угрозы – это заиливание и риски селевых потоков. Если оставить его без внимания, озеро может постепенно деградировать. Если заниматься очисткой и укреплением, наоборот, у Иссыка будет долгая жизнь.